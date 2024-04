Il futuro incerto di Starlink in Italia: Musk minaccia di spostare altrove gli investimenti se governo e authority non accoglieranno il suo ricorso contro Telecom. La risposta del ministro

Fonte: IPA Starlink contro Telecom: le accuse dell'azienda di Elon Musk al colosso italiano

Braccio di ferro in corso fra due giganti delle telecomunicazioni. Da una parte c’è Tim e dall’altra Elon Musk con la sua Starlink, costola di SpaceX. Il visionario imprenditore d’oltreoceano accusa la Tim nostrana di frenare la diffusione della sua creatura. Musk ha da tempo messo gli occhi sull’Italia con un’offerta per Internet senza fili particolarmente conveniente (o aggressiva, a seconda dei punti di vista). Ma non solo: l’Italia è stata scelta da Musk come trampolino di lancio per coprire Sud Europa e Nord Africa.

Starlink VS Telecom

Secondo quanto scrive Bloomberg, Elon Musk ha presentato un reclamo contro Telecom Italia all’Agcom e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Secondo l’accusa del papà di Starlink, Tim non avrebbe rispettato le norme che le impongono di condividere i dati dello spettro, al fine di evitare interferenze con le sue apparecchiature. Se quanto denunciato fosse vero, ciò si tradurrebbe in un potenziale disturbo del segnale di Starlink nell’area del Sud Europa e Nord Africa.

Telecom Italia non ci sta e accusa Starlink di avere presentato una “ricostruzione parziale dei fatti che non tiene conto delle interlocuzioni tutt’ora in corso”. Non si tratterebbe di un problema dell’ultim’ora, stando alla ricostruzione di Starlink: l’azienda di Elon Musk sostiene che il mancato accesso ai dati andrebbe avanti almeno da metà ottobre. Questa situazione starebbe rallentando l’implementazione delle nuove apparecchiature gateway e potrebbe, di conseguenza, frenare la diffusione del servizio creando un danno economico a Starlink.

La minaccia di Elon Musk all’Italia

Telecom Italia “ha chiaramente informato Starlink di non volersi coordinare” e non ha condiviso i dati necessari, si legge nel documento. Musk fa una minaccia concreta: qualora Agcom e Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso non riuscissero a sbloccare la situazione, gli investimenti previsti in Italia verrebbero spostati in altri Paesi europei. Ora tocca a governo e autorità indipendente sciogliere il nodo, a meno che quella di Musk non sia solo una provocazione per ottenere un riscontro da Telecom arrivando a un’intesa condivisa. Si vedrà anche se la risposta del governo soddisferà Musk o se i suoi rapporti con Giorgia Meloni, sua amica personale, ne usciranno compromessi. Il magnate sudafricano ha partecipato all’ultima edizione di Atreju a metà dicembre, dopo un incontro privato con la premier a Palazzo Chigi.

La risposta del ministro

“Il ministero si fa subito partecipe di un tavolo di confronto e di coordinamento tra Tim e Starlink per trovare una soluzione che possa consentire la convivenza al meglio delle due tecnologie, come prescrive peraltro la legge”. Così ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una conferenza stampa al Mimit.

Starlink punta sull’Italia

Oggi Starlink, l’offerta Internet via satellite di Elon Musk, conta circa 5.500 satelliti in orbita e 2,6 milioni di utenti nel mondo. Il punto di forza di Starlink è la capacità di funzionare in alta velocità anche in zone remote e non coperte dalla connettività tradizionale. L’azienda ha offerto una serie di pacchetti, dai più economici per le utenze domestiche ai più cari per i nomadi digitali e per gli yacht.

In particolare, negli ultimi tempi Starlink ha presentato un’offerta per Internet domestico a 29 euro al mese, oltre all’acquisto dell’hardware per ricevere il segnale, ovvero lo Standard Actuated da 225 euro.