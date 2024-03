Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Android 15, gli smartphone compatibili.

L’azienda Google prepara il lancio di Android 15, il nuovo sistema operativo per telefoni cellulari e tablet che dovrebbe arrivare entro la fine del 2024. Secondo le anticipazioni, Android 15 risulterà compatibile solo per alcuni specifici smartphone, andando così a rendere obsoleti i modelli più vecchi. I produttori, dunque, si sono affrettati per segnalare ai propri clienti quali saranno i dispositivi in grado di supportare il nuovo sistema operativo di Google, anche se va specificato che, visto l’ampio margine di tempo, non si tratta di una lista ufficiale, con la stessa che potrebbe cambiare nel tempo.

Android 15, quando arriva

Fondamentale nel percorso che porta all’uscita di Android 15 è ripercorrere le tappe che fin qui hanno segnato il lancio del nuovo sistema operativo. Google il 16 febbraio 2024 lo ha mostrato al mondo con la prima Developer Preview, con le fasi di rilascio che dovrebbero seguire quanto era già avvenuto con la versione 14 di Android. Ecco dunque che si è passati attraverso un seconda Developer Preview e, ad aprile 2024, dovrebbe essere rilasciato il programma Beta del sistema operativo. In assenza di complicanze, la road map prevede che a giugno 2024 venga raggiunta la fase di stabilità della piattaforma, con il rilascio della versione stabile di Android 15 che dovrebbe arrivare entro la fine del 2024.

Le novità di Android 15

Così come spesso avviene, Android 15 non stravolge molto il sistema operativo, ma anzi mira a un perfezionamento di quello esistente con l’aggiunta di alcune funzioni. Tra tutte è prevista l’integrazione della nuova versione di Privacy Sandbox, strumento che mira a tutelare la privacy degli utenti contro le pratiche commerciali aggressive di alcune applicazioni. E ancora, dovrebbe essere concesso di ricevere e inviare SMS e MMS tramite satellite (come avviene già per i dispositivi Apple) così come dei passi in avanti dovrebbero riguardare le fotocamere, una più sicura connessione NFC e la capacità audio nel riconoscimento multilingue.

Gli smartphone compatibili con Android 15

Di seguito la lista non ancora definitiva e soggetta a possibili modifiche degli smartphone compatibili con Android 15 (divisi per produttore). Nel caso di Samsung, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 troviamo:

Samsung Galaxy S24 Ultra;

SamsungGalaxy S24+;

Samsung Galaxy S24;

Samsung Galaxy S23FE;

Samsung Galaxy S23 Ultra;

SamsungGalaxy S23+;

Samsung Galaxy S23;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

SamsungGalaxy S22+;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S21FE;

Samsung Galaxy S21 Ultra;

SamsungGalaxy S21+;

Samsung Galaxy S21;

Samsung Galaxy Z Flip 3;

Samsung Galaxy Z Flip 4;

Samsung Galaxy Z Flip 5;

Samsung Galaxy Z Fold 3;

Samsung Galaxy Z Fold 4;

Samsung Galaxy Z Fold 5;

Samsung Galaxy A54;

Samsung Galaxy A53;

Samsung Galaxy A73;

Samsung Galaxy A34;

Samsung Galaxy A33;

Samsung Galaxy A14;

Samsung Galaxy A13;

SamsungGalaxy A04s;

Samsung Galaxy A05s;

Samsung Galaxy A05;

Samsung Galaxy F54;

Samsung Galaxy F34;

Samsung Galaxy F15;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy M33 5G;

SamsungGalaxy M23;

Samsung Galaxy M54;

SamsungGalaxy M34;

SamsungGalaxy Tab a partire dal modello S8.

Gli smartphone One Plus e Xiaomi compatibili con Android 15 dovrebbero invece essere: