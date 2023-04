Auto, è boom: le più vendute in ogni categoria, sia nuove che usate

Nel giorno in cui partono le domande per il nuovo Bonus revisione (detto anche Bonus veicoli sicuri) – per cui è possibile richiedere fino al 31 dicembre un contributo per le revisioni effettuate nel corso del 2023 – escono i dati relativi alle vendite auto in Italia, che registrano un vero e proprio boom.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noti i dati relativi a marzo 2023: le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.3.2023, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di marzo 2023.

Secondo i dati, le nuove auto immatricolate sono state 168.294, a fronte delle 119.548 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, facendo segnare un aumento di addirittura il +40,78%.

I trasferimenti di proprietà sono stati 490.134, a fronte di 450.846 passaggi registrati a marzo 2022, con un aumento del +8,71%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 658.428, ha interessato per il 25,56% auto nuove e per il 74,44% usate.

Quanto si risparmia con le assicurazioni auto con scatola nera

Le auto nuove più vendute a marzo 2023

Le marche di auto nuove più vendute a marzo 2023:

Fiat (17.379): +11,44% rispetto a marzo 2022 Volkswagen (11.710): +31,68% rispetto a marzo 2022 Peugeot (10.589): +60,42% rispetto a marzo 2022 Toyota/Lexus (10.152): +29,74% rispetto a marzo 2022 Ford (9.798): +28,10% rispetto a marzo 2022 Citroen/DS (8.108): +5,33% rispetto a marzo 2022 Dacia (8.082): +16,07% rispetto a marzo 2022 Chrysler/Jeep/Dodge (7.998): +80,99% rispetto a marzo 2022 Renault (7.323): +40,23% rispetto a marzo 2022 Audi (6.868): +23,70% rispetto a marzo 2022

I modelli di auto nuove più venduti a marzo 2023:

Fiat Panda (9.852) Lancia Ypsilon (5.059) Toyota/Lexus Toyota Yaris Cross (4.644) Opel Corsa (4.248) Dacia Sandero (4.052) Jeep Renegade (4.032) Citroen/DS C3 (3.694) Peugeout 3008 (3.216) Dacia Duster (3.182) Fiat 500X (3.114)

Qui la tabella completa delle nuove immatricolazioni auto di marzo 2023 e qui le nuove immatricolazioni divise per marca e provincia

Le auto benzina più vendute a marzo 2023

Opel Corsa (3.416) Citroen C3 (2.970) Volkswagen T-Roc (1.963) Volkswagen T-Cross (1.892) Volkswagen Polo (1.725) Peugeot 208 (1.649) Dacia Sandero (1.593) Fiat 500 X (1.475) Peugeot 2008 (1.442) Jeep Renegade (1.284)

Bollo auto 2023, ecco quanto costa: 5 trucchi (leciti) per pagare meno

Le auto diesel più vendute a marzo 2023

Peugeot 3008 (2.948) Jeep Renegade (1.857) Jeep Compass (1.758) Volkswagen Tiguan (1.422) Audi Q3 (1.407) Fiat 500X (1.276) Peugeot 2008 (1.187) Citroen C5 Aircross (989) Dacia Duster (936) Citroen C3 (917)

Le auto GPL più vendute a marzo 2023

Dacia Sandero (2.503) Dacia Duster (2.011) DR 4.0 (1.140) Renault Captur (1.117) DR 5.0 (1.005) Renault Clio (807) DR 6.0 (675) Lancia Ypsilon (424) Dacia Jogger (383) Nissan Micra (380)

Bonus box auto 2023: cos’è e come averlo

Le auto a metano più vendute a marzo 2023

Lancia Ypsilon (42) Volkswagen Polo (32) Volkswagen Golf (20) Skoda Octavia (20) Volkswagen Up! (18) Seat Ibiza (16) Fiat Panda (9) Audi A3 (8) Seat Leon (8) Skoda Kamiq (7)

Le auto ibride più vendute a marzo 2023

Fiat Panda (9.631) Toyota Yaris Cross (4.686) Lancia Ypsilon (4.593) Nissan Qashqai (3.071) Ford Puma (2.637) Fiat 500 (2.410) Kia Sportage (1.913) Hyundai Tucson (1.722) Ford Focus (1.622) Toyota Yaris (1.275)

Auto ibrida: quanto consuma e quanto si risparmia

Le auto plug-in più vendute a marzo 2023

Ford Kuga (906) Jeep Compass (623) Lync & Co 01 (535) Jeep Renegade (483) Volvo XC40 (362) Cupra Formentor (308) MINI Countryman (284) Alfa Romeo Tonale (234) Mitsubishi Eclipse Cross (169) BMW X2 (154)

Auto, come chiedere il risarcimento dopo la truffa

Le auto elettriche più vendute a marzo 2023

Tesla Model Y (1.697) Tesla Model 3 (1.123) smart fortwo (554) Fiat 500 (452) Dacia Spring (366) MG MG4 (284) Renault Megane (279) Peugeot 208 (269) Volkswagen ID.3 (220) Renault Twingo (215)

Le auto usate più vendute a marzo 2023

Fiat (104.516): +7,84% rispetto a marzo 2022 Volkswagen (37.091): +7,95% rispetto a marzo 2022 Ford (31.508): +8,98% rispetto a marzo 2022 Audi (24.772): +16,23% rispetto a marzo 2022 Mercedes (24.317): +9.28% rispetto a marzo 2022 Opel (23.554): +10,65% rispetto a marzo 2022 Renault (21.740): +4,95% rispetto a marzo 2022 Peugeot (21.163): 7,34% rispetto a marzo 2022 BMW (19.904): +9,62% rispetto a marzo 2022 Toyota (18.845): +11,56% rispetto a marzo 2022.

Qui la tabella completa con le auto usate più vendute a marzo 2023.