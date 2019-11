Bonus impianti elettrici al via dal 2020: fino a 1.200 euro di rimborsi

editato in: da

Dal 1 gennaio 2020 arriva un nuovo bonus riservato a chi vorràinterni ai condomini per migliorarne sicurezza ed efficienza. Si tratta di un bonus che prevede rimborsi al condominio per i lavori edili effettuati,per appartamento coinvolto e fino a 900 euro per ogni piano. Il beneficio non è per tutti ma è riservato agli impianti realizzati

Lo ha stabilito l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, avviando una procedura sperimentale di tre anni per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste, negli edifici condominiali datati. Per colonne montanti si intende “la linea in sviluppo prevalentemente verticale che attraversa parti condominiali”, cioè i cavi che giungono fino ai contatori elettrici dell’appartamento (o al pannello comune quando i contatori sono tutti raggruppati in un unico spazio).

Bonus impianti elettrici, al via la sperimentazione

La fase sperimentale della regolazione durerà dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l’ammodernamento degli impianti realizzati prima del 1970 o nella fascia tra il 1970 e il 1985 se ritenuti critici. Il contributo viene erogato se i lavori edili vengono svolti direttamente dal condominio, differenziato in relazione al tipo di finitura presente.

Bonus impianti elettrici, a quanto ammontano i contributi

I contributi vanno dai 400 euro ai 600 euro per piano e dai 700 ai 900 euro per utenza. Gli importi sono aumentati (da 700 a 900 euro per piano e da 1.000 a 1.200 euro per utenza) se in occasione dei lavori sulla colonna montante il condominio decide anche di centralizzare tutti i misuratori in un unico vano. In questo caso il contributo è maggiore perché vengono effettuati anche i lavori di posa dei nuovi collegamenti elettrici tra i contatori centralizzati e gli appartamenti, collegamenti che resteranno di proprietà del condominio.

Si aggiungono poi 100 euro al metro (fino ad un massimo di 1500 euro) per l’eventuale parte di cavo destinata a collegare la colonna montante con il confine di proprietà. Una volta rinforzata la rete elettrica e resa più sicura, per i condomini dovrà essere possibile attivare anche potenze contrattali fino a 6 kW.

Bonus impianti elettrici, come fare

Come riporta la delibera dell’Arera, a gestire la pratica sarà il condominio con il distributore di energia. Il procedimento che prevede 4 fasi operative: