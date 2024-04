Le migliori auto Gpl del 2024 per rapporto qualità prezzo. Oltre al risparmio alla pompa si ricorda poi l'ecoincentivo da 2.000 euro per l'acquisto di vetture Gpl

Fonte: 123RF Le migliori auto Gpl 2024 per rapporto qualità prezzo

Dopo 15 anni di assenza potrebbero esserci all’orizzonte nuovi incentivi auto per la conversione a Gpl. Nella bozza dell’ultimo Dpcm, il bonus Gpl interessa la conversione delle automobili con motori Euro 4 e successivi. Il contributo previsto per l’installazione di un impianto a Gpl è di 400 euro, che sale a 800 euro per l’installazione di un impianto a metano. Le risorse messe sul tavolo dall’esecutivo ammontano a 10 milioni di euro, salvo cambi di rotta dell’ultim’ora.

Bonus conversione Gpl

Il bonus conversione Gpl sarà corrisposto direttamente dall’installatore, il quale sarà a sua volta rimborsato dall’impresa costruttrice dell’impianto. L’approvazione del decreto dovrebbe arrivare nel mese di maggio. Successivamente si attenderà la validazione della presidenza del Consiglio dei Ministri e il vaglio della Corte dei Conti. L’ultimo step sarà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, alla quale seguiranno i canonici 15 giorni prima dell’effettiva entrata in vigore, salvo specifica di altra data.

Quanto costa trasformare un’auto da benzina a Gpl

Trasformare un’auto a benzina in Gpl (o anche un diesel in Gpl) è un investimento che si ripaga nel giro di pochi anni. Si consideri che l’ultima rilevazione settimanale dei prezzi dei carburanti effettuata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica mostra i seguenti prezzi per 1.000 litri di carburante:

benzina 1.887,20 euro (per un costo medio alla pompa di 1,88 euro);

gasolio 1.793,05 euro (1,79 euro alla pompa);

Gpl 723,31 euro (0,72 euro alla pompa).

La forbice dei costi per la trasformazione di un’auto a benzina/diesel in Gpl varia da 800 a 2.200 euro, a seconda del tipo di iniezione e del modello di vettura. La trasformazione consiste nell’installazione di un sistema di alimentazione alternativo e di un selettore di carburante.

Migliori auto Gpl 2024

Ma per chi desideri comprare una macchina nuova segnaliamo le migliori auto a Gpl del 2024 dai prezzi contenuti. Si tratta di modelli che, fra l’altro, rientrano nella terza fascia degli incentivi auto 2024, quella per emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km. Queste automobili beneficiano dello sconto di 2.000 in caso di rottamazione di una vecchia auto da Euro 0 a Euro 4.

Queste, dunque, le migliori auto Gpl 2024 per chi cerca il miglior rapporto qualità/prezzo: