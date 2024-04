Il bonus affitto anziani in Lombardia viene confermato anche nel 2024. L'abbuono sul canone di locazione vale per gli over 70 che siano in regola con i pagamenti precedenti

Confermato anche nel 2024 il bonus affitto per gli anziani residenti in Regione Lombardia. Si tratta di quasi 8 milioni di euro spalmati sul triennio 2022-2024. La misura è destinata agli over 70 in condizioni di difficoltà economica.

Bonus affitto anziani in Lombardia

Esistono poi anche altri requisiti necessari per poter accedere a questo particolare bonus affitto:

la misura è unicamente destinata agli alloggi pubblici Aler (Azienda lombarda per l’edilizia residenziale);

(Azienda lombarda per l’edilizia residenziale); è necessario essere in regola con tutti i pagamenti precedenti;

con tutti i pagamenti precedenti; i beneficiari devono essere assegnatari di un alloggio Aler da almeno 10 anni ;

; per poter accedere alla misura bisogna appartenere “all’area della protezione” ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 27/2009.

Il bonus non è trasferibile a terzi: decade in caso di decesso dell’assegnatario. L’abbuono sul canone di locazione viene meno anche in caso di violazione del Regolamento regionale numero 4 dell’agosto 2017, relativamente alle fattispecie identificate dgli articoli 24 (“Annullamento dell’assegnazione”) e 25 (“Decadenza dell’assegnazione”).

Divieto di cumulo

Per la parte relativa al canone di locazione (se computato sullo stesso anno di riferimento), il bonus affitto anziani della Regione Lombardia non può essere cumulato con altre agevolazioni simili. Esclusa, ad esempio, la possibilità di cumulare il contributo regionale di solidarietà, ordinario o straordinario, con questo particolare bonus affitto.

Come richiederlo

Il bonus affitto anziani in Lombardia va richiesto direttamente all’Azienda per l’edilizia pubblica di riferimento, seguendo le indicazioni di ciascuna Aler.

L’elenco degli inquilini delle residenze Aler che potranno usufruire del bonus nel corso del 2024 verrà stilato sulla base dei requisiti richiesti. L’elenco verrà poi trasmesso alla competente Direzione generale insieme ai parametri economici relativi al canone di locazione e all’ammontare del bonus affitto 2024. La Direzione generale, infine, invierà una comunicazione ai soggetti beneficiari individuati. La comunicazione conterrà anche informazioni in merito alla durata della riduzione del canone e alle condizioni per mantenere il beneficio.

In caso in cui le risorse economiche per il sostegno abitativo dovessero essere riviste al rialzo, la Direzione generale casa e housing sociale procederà al ricalcolo del budget. In tale caso potrà eventualmente venire estesa la durata del sostegno agli inquilini già identificati e potranno essere identificati ulteriori beneficiari per i mesi non ancora coperti. Le risorse verranno erogate in un’unica soluzione annuale ad Aler entro 45 giorni dalla ricezione dell’elenco dei beneficiari.

Il bonus affitto anziani della Regione Lombardia è stato introdotto in via sperimentale nel triennio 2019-2021 ed è stato confermato per il triennio 2022-2024. Non è ancora noto se la misura verrà confermata anche negli anni a venire.

Gli importi non sono identici in tutte le aree della Regione: ogni azienda Aler decide l’importo dell’abbuono sul canone, entro i limiti fissati Direzione generale casa e housing sociale.

Altri bonus per gli anziani

L’affitto per molti anziani soli spesso assorbe gran parte della pensione. Ma al di là del bonus affitto anziani della Regione Lombardia, esistono anche altre misure a sostegno dei cittadini senior. Una è, ad esempio, il Bonus assistenza anziani introdotto dal governo Meloni; si segnala poi l’Assegno di inclusione, dedicato a chi abbia (fra le altre cose) almeno 60 anni di età.