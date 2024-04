Fonte: 123RF Bonus zanzariere 2024: come funziona e perchè sono molto richieste

Con l’arrivo della bella stagione, stanno iniziando ad arrivare anche una moltitudine di insetti fastidiosi che minacciano di invadere le nostre case, con molti italiani che stanno valutando l’installazione di sistemi di protezione appositi per evitare questa imminente invasione.

Non tutti sono a conoscenza delle agevolazioni disponibili per porre fine a questo problema: il Bonus zanzariere consente di ottenere una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e l’installazione di zanzariere di ultima generazione. Questo bonus non è altro che una forma di agevolazione derivante da altri incentivi già in circolazione, come l’Ecobonus 50% e il Superbonus, e non costituisce un incentivo separato, ma è ottenibile attraverso altre misure già esistenti.

Bonus zanzariere, le tipologie acquistabili

Il Bonus zanzariere rimane disponibile fino al 31 dicembre 2024 per chi desidera sostituire le vecchie e proteggersi dalle zanzare, soprattutto con il moltiplicarsi di episodi di Dengue. Come anticipato, questo bonus non costituisce un’iniziativa a sé stante ma può essere ottenuto attraverso altri incentivi edilizi esistenti. Quindi, se si ha in programma di affrontare il problema dell’invasione di insetti che si ripresenta puntualmente ogni anno, il consiglio è di procedere con l’acquisto di nuove zanzariere.

Non tutti sanno che è possibile ottenere una detrazione fiscale se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2024, accedendo all’ecobonus e al superbonus. Tuttavia, è importante fare attenzione perché non tutte le zanzariere sono idonee per beneficiare di questa detrazione. Solo due tipologie di zanzariere sono ammissibili per il bonus: quelle con schermatura solare e con un indice GTOT inferiore a 0,35%.

Inoltre, le zanzariere devono essere fisse, non rimovibili, e devono proteggere una superficie vetrata come finestre e porte finestre. Devono essere regolabili per proteggere dall’esposizione solare e devono essere conformi ai requisiti di sicurezza con il marchio CE.

Come fare domanda

Le specifiche caratteristiche delle zanzariere devono essere rispettate per entrambi i bonus. Con l’Ecobonus, si garantisce una detrazione del 50% nella dichiarazione dei redditi per l’acquisto e il montaggio di zanzariere nuove con schermatura solare. Non rientrano tra le spese ammissibili l’acquisto di singole parti della zanzariera.

La detrazione massima con l’Ecobonus è di 30.000 euro su una spesa massima di 60.000 euro, spalmabile in 10 anni. Possono usufruire della detrazione persone fisiche o giuridiche che possiedono l’immobile a qualsiasi titolo. Se si opta per l’utilizzo dell’Ecobonus, c’è un unico limite da rispettare, relativo al miglioramento della classe energetica della propria abitazione rispetto al passato.

Le spese che possono essere portate in detrazione includono il costo delle zanzariere, la loro installazione, lo smontaggio e lo smaltimento delle vecchie zanzariere (se presenti), nonché i lavori ausiliari, le prestazioni professionali e eventuali oneri e tasse comunali.

Per ottenere il Bonus zanzariere tramite Ecobonus per il 2024, è necessario procedere attraverso una comunicazione online all’Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornendo una scheda descrittiva dell’intervento. I pagamenti devono essere effettuati in modo tracciabile, quindi tramite bonifici bancari o postali, carte di credito o debito. È fondamentale che sul documento di pagamento siano riportati il codice fiscale del contribuente o la partita Iva del soggetto beneficiario, gli estremi della fattura (data e numero) e la causale di pagamento. Questo è un requisito comune per la maggior parte dei bonus e incentivi, garantendo la tracciabilità e la conformità alle normative fiscali.