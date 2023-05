Fonte: ANSA La F1 torna a correre a Montecarlo: dove vedere il GP

Una pausa di una settimana più del dovuto per la F1, con ancora negli occhi il dramma dell’alluvione in Emilia-Romagna che lo scorso weekend ha portato alla cancellazione dell’iconico e storico GP di Imola. Ma ora le monoposto della classe regina delle corse automobilistiche sono pronte a scendere in pista su un altro tracciato che ha fatto la storia di questo sport, quello del Principato di Monaco a Montecarlo che ogni anno regala spettacolo, sorprese ed emozioni a mai finire.

Leclerc a caccia del sogno

Una settimana dopo il GP annullato a Imola, con la Ferrari che ha donato un milione di euro all’Emilia-Romagna, la F1- che ha fatto la stessa donazione alla Regione colpita dall’alluvione, si sposta qualche chilometro più a nord in Europa, facendo tappa a Montecarlo.

Nel Principato di Monaco, in un circuito permanente sulle strade della città, i piloti saranno pronti a darsi battaglia in quello che si prospetta essere l’ennesimo weekend del “tutti contro Max“. Ma oltre al pilota Red Bull, le attenzioni sono rivolte anche al padrone di casa che veste di rosso: Charles Leclerc.

Da sempre speranzoso di essere il profeta in patria, Leclerc ha sempre avuto tanta sfortuna sul circuito cittadino. Le 19 curve di casa, infatti, gli hanno regalato più dolori che gioie anche quando il sorriso sembrava dietro l’angolo. È il caso del GP del 2021 quando conquistò la pole, ma dopo essersi schiantato al muro fu costretto a dare forfait nella gara dopo il warm up lap. Solo nel 2022 è arrivata la gioia, col primo GP chiuso dopo tre gare a Monaco mai concluse alla bandiera a scacchi.

Certo, la Ferrari che oggi Leclerc ha in mano non sarà di certo la migliore e non di sicuro all’altezza di vincere uno degli appuntamenti più attesi della stagione di F1, ma la speranza del monegasco è sempre quella di salire sul podio in casa. Un piazzamento che possa dare fiducia e che possa rompere il digiuno della stagione che fin qui vede soltanto un terzo posto in gara a Baku e un secondo posto, sempre in Azerbaijan, nella Sprint.

Un modo come un altro per cercare di riaccendere l’entusiasmo in casa Ferrari che dopo cinque gare vede con Leclerc un ritardodi 85 punti sul leader Verstappen, punteggio che “cala” a 75 con Sainz. E nella sfida al titolo costruttori la Rossa è addirittura quarta alle spalle di Aston Martin e Mercedes con una Red Bull in fuga dall’altro dei suoi 224 punti (il doppio della seconda Aston e +146 su Ferrari).

F1 Montecarlo, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Montecarlo? Negli Usa, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il primo podio stagionale.

Venerdì 26 maggio

Ore 11: F3 – qualifiche

Ore 13.30: F1 – prove libere

Ore 15.05: F2 – qualifiche

Ore 17: F1 – prove libere 2

Sabato 27 maggio

Ore 10.55: F3 – sprint race

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 16: qualifiche F1

Domenica 28 maggio

Ore 7.55: F3 – sprint race

Ore 9.40: F2 – Formula Race

Ore 15: F1 gara