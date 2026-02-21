Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Ufficio stampa Emirates ha organizzato una due giorni di colloqui a Milano Malpensa per reclutare piloti

Nuove opportunità di lavoro nel settore aeronautico. Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, rafforza la propria presenza in Italia e avvia una nuova campagna di reclutamento di piloti in vista del 2026.

Al centro dell’iniziativa, due open day a inizio marzo dedicati ai professionisti del volo, pensati per intercettare talento qualificato e rispondere alla crescente domanda di traffico aereo.

Quando e dove ci saranno gli Open day di Emirates

Gli open day per il reclutamento di piloti si terranno presso l’Hotel Sheraton dell’aeroporto di Milano Malpensa, al Terminal 1, lungo la S.S. 336, nel comune di Ferno, in provincia di Varese.

Le date da segnare in agenda sono:

lunedì 2 marzo , con due sessioni previste alle ore 10.00 e alle ore 13.00;

, con due sessioni previste alle ore 10.00 e alle ore 13.00; martedì 3 marzo, con una sessione alle ore 10.00.

La partecipazione è libera e non è richiesta alcuna registrazione preventiva. Ogni candidato potrà prendere parte a una sola sessione.

Durante gli incontri, i piloti interessati avranno modo di approfondire il processo di selezione, conoscere le opportunità professionali disponibili, informarsi sui programmi di formazione e confrontarsi direttamente con piloti già in servizio presso Emirates.

Chi può candidarsi

Gli open day sono rivolti a piloti esperti interessati a entrare in compagnia nei seguenti ruoli:

First Officer Type Rated , primi ufficiali già in possesso dell’abilitazione su uno specifico tipo di aeromobile utilizzato dalla compagnia;

, primi ufficiali già in possesso dell’abilitazione su uno specifico tipo di aeromobile utilizzato dalla compagnia; First Officer Non-Type Rated , primi ufficiali senza abilitazione specifica sul tipo di aeromobile, che verrà conseguita tramite formazione interna;

, primi ufficiali senza abilitazione specifica sul tipo di aeromobile, che verrà conseguita tramite formazione interna; Direct Entry Captain , comandanti con esperienza consolidata, inseriti direttamente nel ruolo di capitano;

, comandanti con esperienza consolidata, inseriti direttamente nel ruolo di capitano; Accelerated Command Programme, con un programma dedicato ai primi ufficiali con elevata esperienza, finalizzato a un percorso accelerato verso il comando.

La compagnia ha confermato l’intenzione di assumere oltre 1.500 piloti nei prossimi due anni, con circa 550 inserimenti già previsti nel breve periodo. Le selezioni per i piloti rientrano in un piano di assunzioni molto più ampio che, a livello globale, punta a inserire 17.300 professionisti in 350 ruoli diversi entro la fine dell’anno fiscale.

L’Italia tra i Paesi chiave per Emirates

L’Italia continua a rappresentare una delle principali fonti di capitale umano per Emirates, come dimostrato dalle recenti sessioni di reclutamento avvenute a fine 2025. Attualmente sono oltre 200 i piloti italiani in servizio, un dato che colloca il nostro Paese al quinto posto tra le oltre 116 nazionalità presenti in compagnia.

Anche il personale di bordo italiano è particolarmente numeroso: più di 900 assistenti di volo contribuiscono quotidianamente agli standard di eccellenza del servizio Emirates, posizionando l’Italia nella top ten per numero complessivo di dipendenti.

Numeri che confermano il valore dei professionisti italiani nel settore aeronautico e l’importanza strategica del mercato italiano nei piani di crescita della compagnia.

Flotta moderna, benefit e formazione

Entrare in Emirates significa operare su una flotta interamente wide-body e collegare oltre 150 destinazioni in tutto il mondo. La compagnia sta attraversando una fase di forte espansione, con l’introduzione degli Airbus A350, l’arrivo dei Boeing 777X e un importante programma di ammodernamento degli aeromobili esistenti.

Ai piloti e alle loro famiglie viene offerto un pacchetto di benefit competitivo, che comprende, tra l’altro, stipendio esente da tasse, 42 giorni di ferie annuali, alloggio aziendale, contributi per l’istruzione dei figli, coperture assicurative complete e agevolazioni sui viaggi.

La formazione avviene presso le strutture Emirates di Dubai, dotate di simulatori di volo di ultima generazione e progettate per accompagnare i nuovi assunti in ogni fase della crescita professionale.