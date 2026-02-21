Il cedolino della pensione di marzo 2026 prevede una serie di voci che dettano aumenti o abbassamenti dell’importo. Infatti, a seconda dell’incremento della maggiorazione sociale, del conguaglio Irpef o dell’adeguamento alle aliquote Irpef, gli importi potrebbero essere più alti o più bassi. Come ogni mese, il cedolino può essere visionato prima dell’arrivo della pensione.
Dato che il primo giorno bancabile del mese di marzo è lunedì 2 marzo 2026, il cedolino della stessa pensione può essere visionato già a partire dall’ultima settimana del mese precedente, in questo caso da lunedì 23 febbraio. Grazie al cedolino, consultabile online sul sito Inps o chiedendo l’accesso in un ufficio territoriale, si può verificare l’importo, conoscere le ragioni di eventuali variazioni dell’importo e accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dei dati. Cerchiamo di capire come si legge il cedolino di marzo 2026 tra nuove voci, conguagli e adempimenti fiscali.
Pagamento pensione di marzo 2026
Il primo dato utile da sapere è che la data di pagamento della pensione di marzo 2026 è il 2 marzo, il primo giorno bancabile. Il mese di marzo infatti inizia con una domenica e il primo giorno nel quale è possibile ricevere la pensione sarà proprio lunedì 2 marzo.
A partire dalla stessa data sarà possibile andare a ritirare in contanti la pensione agli uffici postali, seguendo il calendario diviso in ordine alfabetico.
Una prima voce del cedolino della pensione di marzo prevede un aumento di 20 euro mensili. Si tratta della maggiorazione sociale, che vede l’importo crescere grazie a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2026. L’aumento è previsto per i pensionati di età pari o superiore a 70 anni. Sarà inoltre visibile tale maggiorazione anche nelle pensioni di invalidità civile totale per tutti i maggiorenni.
La cifra sul cedolino però non sarà di appena 20 euro, anche se l’aumento è di 20 euro mensili per 13 mensilità (260 euro all’anno), ma di 60 euro. Infatti, a marzo verranno pagati anche i mesi di gennaio e febbraio 2026. Da aprile la cifra tornerà a essere di 20 euro mensili.
Adeguamento delle aliquote Irpef
Un’altra novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota Irpef. Questa passa dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro.
Nella pensione di marzo saranno quindi messi in pagamento gli importi a credito relativi a gennaio e febbraio per l’entrata in vigore dell’adeguamento delle aliquote Irpef.
Conguaglio Irpef 2025
Con la fine del 2025 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali, tra queste Irpef, addizionale regionale e comunale a saldo.
Cosa significa? Con il ricalcolo, alcune pensioni vedranno l’importo salire e altre scendere: tutto dipende se nel corso dell’anno la somma complessiva pagata risulta superiore a quanto dovuto su base annua o inferiore. In entrambi i casi il rimborso o il recupero della somma è avvenuto nelle rate di gennaio e febbraio 2026.
Sulla pensione di marzo 2026 possono però essere presenti ulteriori conguagli a credito o addebito dovuti al ricalcolo dell’Inps prima dell’emissione della certificazione unica 2026.
Addizionali regionali e comunali
Sempre sulla pensione di marzo saranno inoltre visibili le trattenute delle addizionali regionali e comunali relative al 2025.
Attenzione: le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
L’addizionale regionale all’Irpef viene trattenuta sulla pensione a saldo, nell’anno successivo a quello cui fa riferimento, suddivisa in 11 rate. In questo caso da gennaio a novembre 2026.
L’addizionale comunale all’Irpef invece, viene trattenuta sia in acconto che a saldo:
- a saldo, nell’anno successivo a quello cui si riferisce, in 11 rate da gennaio a novembre;
- in acconto, nell’anno di riferimento, in 9 rate da marzo a novembre.