iStock I prezzi per comprare casa a Bologna

Nel primo semestre del 2025 il mercato immobiliare di Bologna registra un aumento dei prezzi dell’1%. È quanto emerge dalle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, che fotografano l’andamento delle quotazioni nelle diverse macroaree della città. L’incremento non è uniforme e varia a seconda delle zone. Alcuni quartieri mostrano segnali di crescita più marcati, mentre in altre aree i valori risultano stabili rispetto al semestre precedente.

Comprare casa a Bologna, Centro in crescita

La zona del Centro di Bologna ha un aumento dei prezzi del 2,9%. La domanda è alimentata soprattutto da investitori che affittano a turisti e, sempre più spesso, a studenti. La normativa più severa sulle locazioni turistiche ha spinto parte dei proprietari verso contratti di affitto tradizionali, fatta eccezione per le realtà organizzate in forma di impresa. Per un bilocale si chiedono circa 1000 euro al mese, mentre una stanza singola può raggiungere i 500 euro mensili. Si acquistano anche appartamenti occupati come forma di investimento, con attenzione alla zona e alla solidità dell’inquilino.

Chi cerca l’abitazione principale punta su metrature a partire da 100 mq, tipologia poco presente sul mercato. Sono richiesti anche immobili di pregio, spesso da parte di acquirenti stranieri, con superfici tra 150 e 200 mq e dotati di terrazzo. I prezzi per un buon usato si aggirano intorno a 5500 euro al mq, a fronte di una media di zona compresa tra 3500 e 4000 euro al metro quadrato.

L’exploit di Borgo Panigale

Crescono del 5,6% i prezzi nella macroarea di Borgo Panigale, anche grazie al trend del quartiere di Casteldebole, situato al confine con Casalecchio. La crescita è legata alla bassa offerta disponibile e a una domanda elevata per comprare casa a Bologna, composta sia da chi acquista la prima casa sia da investitori interessati a case vacanza e B&B.

L’offerta abitativa va da immobili a 2000 euro al metro quadrato, e costruzioni dei primi anni 2000 che si scambiano a 3400-3500 euro al metro quadrato. Le nuove costruzioni sono poche e raggiungono quotazioni medie di 4000 euro al metro quadrato. I canoni di locazione sono in aumento e per un bilocale si spendono circa 850 euro al mese.

Prezzi stabili a Saffi, Bolognina e San Donato

Valori invariati nelle macroaree di Saffi e Bolognina-Corticella. Nel quartiere di Santa Viola la maggior parte degli acquisti riguarda l’abitazione principale. Tra gli acquirenti si segnalano numerosi giovani che scelgono bilocali, anche in considerazione dell’aumento dei canoni di locazione.

Un bilocale si affitta a circa 700 euro al mese e si acquista intorno a 160 mila euro. Gli investitori si orientano prevalentemente su monolocali e bilocali da destinare ad affitti turistici. La zona è servita da collegamenti con il centro e ospita l’Ospedale Maggiore e l’aeroporto. Alla Bolognina, quartiere oggetto di riqualificazione negli ultimi anni, si vende a circa 2500 euro al metro quadrato, con punte di 3.000 euro al metro quadrato in alcune vie. Valori simili si registrano nel quartiere di Santa Rita. Le nuove costruzioni si attestano su prezzi medi di 4.000 euro al metro quadrato.

Invariati anche i prezzi nella macroarea di San Donato-San Vitale. Nel quartiere di San Donato la domanda è sostenuta dalla vicinanza all’Università, alla Fiera e all’Ospedale Sant’Orsola. Si registrano acquisti migliorativi da parte di chi vende per comprare nuove costruzioni nei comuni limitrofi. Un buon usato costa circa 2500 euro al metro quadrato a San Donato e 1800-1.900 euro al metro quadrato al Pilastro. Un bilocale si affitta tra 800 e 1000 euro al mese. La domanda si orienta in particolare su appartamenti con due camere da letto, acquistati anche da investitori e da genitori di studenti.