Allarme caffè per rischio chimico legato alla presenza di ocratossina in cialde e capsule. A scopo precauzionale, il ministero della Salute ha disposto il ritiro dagli scaffali dei supermercati di alcuni lotti dei prodotti a marchio “Consilia”, “Lo Zio d’America” e “Caffè Trombetta”, per la possibile presenza della sostanza tossica, potenzialmente cancerogena per i reni.

Caffè contaminato da ocratossina ritirato dai supermercati: i richiami

Il richiamo riguarda il caffè di tipo “Espresso arabica” confezionato nello stesso stabilimento di via dei Castelli Romani 132 a Pomezia, in provincia di Roma, da un unico produttore, la “Caffè Trombetta spa”.

Gli articoli segnalati dal dicastero della Sanità “per la potenziale presenza di ocratossina oltre i limiti di legge” sono identificati con i seguenti numeri di lotto e caratteristiche:

Caffè Trombetta, in confezioni da 10 capsule di arabica da 55g, lotto 02AD07B, data di scadenza 07-02-2024.

Caffè Zio d’America, in confezione da 50 capsule di arabica da 275g, lotto 02CD05B, data di scadenza 05-02-2024.

Caffè Zio d’America, in confezione da 10 capsule di arabica da 55g, lotto 01CD07B.

Caffè Consilia, in confezione da 18 cialde di arabica da 126g, lotto 01DD04B, data di scadenza 04-02-2024.

Caffè Consilia, in confezione da 16 capsule di arabica da 112g, lotti 01ND02B e 01ND03B.

Nel richiamo, il ministero della Salute raccomanda a coloro che avessero acquistato qualcuno di questi prodotti di non consumarli e riportarli nel punto vendita (qui avevamo riportato il maxi ritiro di diversi prodotti prima di Natale).

Caffè contaminato da ocratossina ritirato dai supermercati: cos’è

L’ocratossina è una micotossina prodotta naturalmente da alcune muffe (Aspergillus ochraceus e Penicillum viridatum) estremamente resistente alle lavorazioni, come anche la tostatura del caffè, ed in grado di sopportare a lungo i normali processi metabolici.

Come spiegato in un parere del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) sul sito della Sanità, l’Ocratossina A (OTA), composto derivante dall’accoppiamento tra l’aminoacido fenil-alanina e la cumarina, è tra le sostanze dannose più diffuse nei prodotti alimentari e “riveste particolare rilevanza sanitaria, in quanto ha spiccate proprietà tossiche, tra cui la cancerogenicità con potenziale meccanismo genotossico”.

La sua presenza è riscontrata in vari prodotti tra i quali caffè, frutta secca, vino e cereali, ma è presente anche in alimenti di origine animale, soprattutto nei prodotti a base di carne suina e nei prodotti lattiero-caseari, “nei quali è correlata principalmente alla proliferazione superficiale di funghi tossicogeni durante le fasi di stagionatura e stoccaggio dei prodotti”.

L’ocratossina svolge un’azione nefrotossica significativa che può portare a danno renale non reversibile e le sono attribuite proprietà cancerogene e azione immunosoppressiva.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha stabilito una soglia di assunzione settimanale tollerabile (DST) basata sulla tossicità e la cancerogenicità per il rene.

In base ai valori di riferimento tossicologici di EFSA, i livelli di esposizione stimati forniscono margini di esposizione (MOE) “inferiori a 10.000 per gli effetti neoplastici con meccanismo genotossico, indicativo di un rischio per la salute per i bambini e per i forti consumatori”.

Come ricorda il CNSA “a tutela della salute del consumatore, è opportuno adottare buone pratiche nella stagionatura di formaggi e salumi per prevenire e ridurre la contaminazione da OTA. Inoltre, è importante informare il consumatore che è necessario evitare il consumo di formaggi e salumi che presentino muffe potenzialmente tossigene e che non è sufficiente asportare le sole parti ammuffite, in quanto la micotossina può migrare in profondità“.