Fonte: ANSA Duello tra Napoli e Roma per Dybala: le offerte all'argentino

Dopo l’addio annunciato alla Juventus a maggio, col mancato rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora, tutto ci si poteva aspettare tranne che al 14 luglio, a poco meno di un mese dall’avvio del campionato di Serie A 2022-23, Paulo Dybala fosse ancora svincolato. La Joya, ex numero 10 bianconero, ha tanti estimatori in giro per l’Italia e l’Europa, ma le sue pretese economiche avrebbero portato diversi club a fare passi indietro nelle trattative.

Nelle scorse settimane l’argentino, arrivato nel 2012 in Italia al Palermo di Maurizio Zamparini, era stato accostato all’Inter che però lo ha messo in stand by in attesa delle cessioni in attacco. Ora che il mercato entra nel vivo Dybala è oggetto di desiderio di tante, con Napoli e Roma pronte al duello per arrivare al classe 1993.

Napoli o Roma? Dybala può restare in Serie A

Dopo 10 anni in Italia, tra l’esperienza in rosanero tra A e B e il successivo passaggio alla Juventus, il 28enne di Laguna Larga non vede il suo futuro lontano dal Bel Paese. Infatti le voci insistenti di mercato lo vedrebbero comunque propenso ad accasarsi in un club del massimo campionato italiano, con Inter, Napoli e Roma davanti a tutte. Proprio azzurri e giallorossi, nelle ultime ore, avrebbero intensificato i contatti con l’entourage dell’argentino che, mentre tutti i club si preparano in ritiro, resta a guardare allenandosi a casa.

Dal duello tra partenopei e capitolini potrebbe venir fuori la nuova destinazione del “picciriddu” che ha saputo stregare con le sue giocate i tifosi di Palermo, Juventus, Argentina e più in generale gli appassionati del mondo del pallone (qui vi abbiamo parlato della storia di Dybala in bianconero).

Da una parte la Roma di Totti, che più volte lo ha lodato e gli ha quasi promesso la “sua” 10, dall’altra il Napoli che ha preso contatto diretto con Dybala attraverso Spalletti per far capire quanta voglia c’è di abbracciare l’argentino al Maradona in vista del prossimo campionato.

Il Napoli fa sul serio, l’offerta

Mentre la Roma avrebbe inserito il nome di Dybala nella lista degli acquisti nel caso in cui Zaniolo partisse alla volta della Juventus, il Napoli invece avrebbe nell’argentino uno degli obiettivi di mercato in vista del finale di sessione. Con una tifoseria ferita per gli addii di Insigne e Koulibaly (qui vi abbiamo parlato dell’offerta del Chelsea al difensore), il colpo Dybala potrebbe far sognare tutti quanti.

Luciano Spalletti ha speso importanti parole per lui e vedrebbe la Joya come partner perfetto per Osimhen, concetti che gli ha spiegato al telefono in un contatto che i due avrebbero avuto nelle scorse ore, come scrive La Gazzetta dello Sport. De Laurentiis, secondo quanto riferito dalla rosea, ha anche recapitato la prima proposta ufficiale all’agente dell’argentino, con un contratto quinquennale da 5 milioni di euro che potrebbe però lievitare fino a 6 milioni con bonus legati a presenze e diritti di immagine.

La palla ora passa a Dybala, che nel breve dovrà fare sapere agli azzurri la propria decisione, con Spalletti pronto ad accoglierlo e fare uno sgarbo alla sua ex Inter che da mesi ha puntato l’argentino per i sogni scudetto.