Borussia Dortmund-Atletico Madrid e Barcellona-Psg, dove vedere i quarti di Champions in Tv

Scatta l’ora dei verdetti pesanti nei quarti di finale di Champions League. Gli scontri di andata tra le ultime 8 squadre rimaste a contendersi la Coppa dalle grandi orecchie hanno regalato uno spettacolo scoppiettante e le aspettative per le partite di ritorno non sono da meno. Tutto è ancora aperto tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid, pronti a darsi battaglia in Germania dopo il successo per 2 a 1 in casa dei Colchoneros, così come anche Barcellona e Psg avranno ancora tanto da far vedere in Spagna, dove i Blaugrana attendono i francesi per consolidare la rocambolesca vittoria ottenuta per 3 a 2 a Parigi e conquistare il passaggio alle semifinali.

Champions, Borussia Dortmund-Atletico Madrid e Barcellona-Psg: le partite

Con la sconfitta fuori casa il Borussia Dortmund ha confermato l’andamento negativo che l’ha visto perdere in tre delle ultime cinque partite contro l’Atletico, tra cui le ultime due consecutive.

Il BvB in casa ha perso però soltanto due delle 13 partite casalinghe di Champions League contro squadre spagnole e, in assoluto, nella competizione è imbattuto da nove partite, confermando come il muro giallo della tifoseria al Westfalenstadion (Signal Iduna Park) possa essere un fattore determinante per le sorti del doppio incontro.

Inoltre, il ruolino di marcia degli ultimi anni in Germania non sorride ai Colchoneros: da quando Diego Simeone è sulla panchina degli spagnoli, la squadra di Madrid ha perso sette delle otto partite in trasferta contro squadre tedesche.

In caso di successo il tecnico argentino potrebbe diventare l’unico allenatore nella storia a centrare per quattro volte la qualificazione alla semifinale di Champions con la stessa squadra, insieme a Carlo Ancelotti, che contro il Manchester City punta alla quinta, dietro soltanto ad Alex Ferguson, arrivato a 7 semifinali con il Manchester United.

L’altra squadra spagnola impegnata nella serata, il Barcellona, cercherà di mantenere la tendenza positiva contro il Psg, contro il quale, dopo la vittoria a Parigi, ha perso solo due delle ultime nove partite nella fase a eliminazione diretta della Champions League.

Mentre i parigini inseguono la terza semifinale della loro storia ai massimi livelli europei, per i Blaugrana potrebbe essere la 13esima qualificazione al penultimo turno del torneo: in questa particolare classifica i catalani sono al momento a pari merito con il Bayern e dietro soltanto al Real Madrid, che conta 16 partecipazioni.

