Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Arsenal, dove vedere i quarti di Champions in Tv

Gli allenatori ai quarti Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta e Thomas Tuchel

Se le partite di ritorno saranno appassionanti soltanto la metà di quelle dell’andata, allora lo spettacolo sarà imperdibile. Ultimo atto dei quarti di Champions League tra Manchester City e Real Madrid e Bayern Monaco e Arsenal, due scontri al vertice del calcio europeo che promettono emozioni al cardiopalma, in una serata dalla quale potrebbe uscire la vincitrice del torneo. I Blancos di Carlo Ancelotti sono attesi dai Cityzens di Pep Guardiola per dare il via, dopo il 3-3 thriller dell’andata, al secondo atto di una delle sfide più appassionanti dell’intera stagione calcistica: basti pensare che negli ultimi cinque incontri i due club hanno segnato in totale 23 gol, per una media di 4,6 a partita. Altamente instabile anche l’altro match di serata tra bavaresi e Gunners, finito 2-2 a Londra.

Champions, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Arsenal: le partite

Se il Bayern Monaco dovesse vincere la partita dell’Allianz Arena sarebbe la 13esima semifinale di Champions League della storia, facendo meno soltanto del Real Madrid (16 partecipazioni) e il tecnico tedesco Thomas Tuchel potrebbe qualificarsi al penultimo gradino della competizione con la terza squadra diversa, dopo esserci riuscito con Paris Saint-Germain: l’unico a fare meglio è José Mourinho con Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid.

L’Arsenal insegue invece la sua terza qualificazione alle semifinali di Champions della storia, a distanza di ben 15 anni dall’ultima della stagione 2008-2009 (persa contro il Manchester United).

I numeri però non sono favorevoli alla squadra oggi allenata da Mikel Arteta, che ha perso le ultime tre trasferte in cui ha affrontato squadre tedesche in Champions League, le ultime due proprio contro il Bayern Monaco, a novembre 2015 e febbraio 2017, entrambe con il risultato di 5-1: si tratta delle sconfitte esterne più pesanti nella storia europea dei Gunners e anche le uniche due occasioni in cui l’Arsenal ha subito cinque gol fuori casa in una competizione continentale.

Nell’altra partita di cartello, il Manchester City sogna invece di diventare la seconda squadra a eliminare il Real dalla Champions per due stagioni consecutive, dopo il Milan nel 1988/89 (semifinali) e nel 1989/90 (ottavi di finale). Anche considerando che le Merengues ha superato solo due dei 10 precedenti incontri della fase a eliminazione diretta della Champions League in cui non ha vinto l’andata in casa.

Con Pep Guardiola in panchina i Cityzens hanno vinto ognuna delle ultime tre partite di Champions giocate in casa contro il Real Madrid, e l’allenatore spagnolo potrebbe diventare il secondo tecnico nella competizione a vincere quattro sfide casalinghe di fila con i Blancos dopo Ottmar Hitzfeld, che ci è riuscito con il Bayern Monaco tra il 2000 e il 2002.

Champions, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Arsenal: dove vederle

Bayern Monaco-Arsenal si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 17 aprile sui canali di Sky Sport uno (201), Sky Sport 4k e Sky Sport (251), oltre che in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

La gara tra Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 17 aprile con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

