Fonte: ANSA Coppa della Champions League

Giovedì 18 aprile 2024 è una giornata chiave per il tanto agognato quinto posto Champions per l’Italia. Potrebbe addirittura rivelarsi decisiva, se tutto dovesse andare secondo i piani. Di seguito riportiamo nel dettaglio cosa dovrà accadere in campo con Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina (anche soltanto con alcune delle squadre) per poter gridare all’ufficialità e festeggiare una pioggia di milioni extra per la serie A.

Situazione attuale

L’Italia non ha più un reale interesse per la Champions League di quest’anno, se non quello dettato dalla passione per lo sport e, volendo, connesso alla carriera di Carlo Ancelotti. Si guarda così già alla prossima annata, che introdurrà delle enormi novità.

La nuova Champions avrà 36 squadre in lotta, gettate in un girone unico, con otto partite per formazione da disputare. Ciò si tradurrà in un calendario più fitto ma, al tempo stesso, in maggiori introiti. Quattro posti aggiuntivi rispetto agli attuali 32. Di questi extra, due saranno assegnati alla Federazioni che hanno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione corrente. L’Italia è in vetta al momento e ha ottime chance di restarvi, ma non è detta l’ultima parola.

Tutto ricade sulle spalle di Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina, con le prime tre impegnate in Europa League e la terza in Conference. Considerando il derby italiano, una squadra è certa del passaggio, ma ciò non basterebbe per l’ufficialità del quinto posto. Ecco cosa dovrà accadere nelle gare di ritorno dei quarti di finale. Un percorso che potrebbe addirittura consegnare al nostro campionato ben sei posti Champions.

Quinto posto Champions per l’Italia: cosa manca

La serie A è davvero a un passo dal poter festeggiare il quinto posto Champions, attualmente occupato dalla Roma di Daniele De Rossi, che ha ricevuto il rinnovo della fiducia da parte del club. Sarà infatti ancora lui l’allenatore della prima squadra nella prossima stagione. Importante questo annuncio, giunto prima della sfida contro il Milan che, dunque, non sarà influente sul giudizio del suo operato.

La gara sembrava inizialmente a due, tra Italia e Inghilterra, pronte a sfidarsi per il primo posto. Si è però assistito alla rimonta della Germania, che ora più che mai in corsa contro la Premier League e, in realtà, in vantaggio. Arsenal e Manchester City sono crollate contro Bayern Monaco e Real Madrid, con l’aggiunta del Borussia Dortmund passato contro l’Atletico Madrid.

L’Italia è però ancora pienamente padrona del proprio destino. La Bundesliga non va ignorata ma oggi, giovedì 18 aprile 2024, è possibile chiudere i giochi e blindare il primato nel ranking. Milan-Roma, al di là del risultato, garantirà tre punti. Saranno importanti la mancata sconfitta dell’Atalanta contro il Liverpool e la vittoria della Fiorentina contro il Viktoria Plzen.

Ecco il minimo indispensabile per riuscire a garantirsi la certezza di non poter più essere sorpassati. Potremmo magari ritrovarsi al secondo posto, al termine della stagione sportiva, ma non cambierebbe nulla. Va da sé che l’eliminazione del Liverpool rappresenterebbe di per sé un ottimo step, ma occhi puntati anche su West Ham-Leverkusen, così come Lilla-Aston Villa.

Ecco il podio del ranking allo stato attuale: