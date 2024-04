Rafael Nadal in campo nell'Atp 500 di Barcellona dopo il lungo infortunio che ha penalizzato la sua posizione nel ranking: in palio quasi 2 milioni di euro.

Rafael Nadal torna in campo dopo lo stop e lo fa all’Atp 500 di Barcellona, noto anche come Conde de Godó, torneo che ha sempre rappresentato molto nella carriera del maiorchino capace di vincere ben 22 grandi Slam. Nadal ha promesso di non essere a Barcellona per fare una passerella, con l’obiettivo che è dunque quello di vincere per arrivare al ricco montepremi del torneo e migliorare il suo posizionamento nel ranking. Il primo match sarà con l’italiano Flavio Cobolli.

Nadal contro Cobolli a Barcellona: il ranking

Nel corso degli ultimi mesi Rafael Nadal ha avuto una serie di problemi fisici che gli hanno impedito di partecipare ai grandi torneo del tennis internazionale, come invece avrebbe voluto. Il più grave è stata una micro lacerazione muscolare che gli ha imposto lo stop per alcuni mesi. Il campione spagnolo, tuttavia, non sembra prendere in considerazione l’ipotesi del ritiro a 37 anni, anche se il suo corpo in alcune occasioni ha mandato dei messaggi differenti. Il lungo stop è stato fatale per il posizionamento di Nadal nel ranking mondiale, tanto che dalle prime posizioni che ha sempre occupato, ha iniziato la stagione tennistica in 664esima posizione. Davanti a se, nel primo match dell’Atp 500 di Barcellona, avrà l’italiano Flavio Cobolli, numero 66 nel ranking e 16 anni più giovane di lui. L’incontro è previsto alle ore 16:00 di martedì 16 aprile 2024.

Il montepremi dell’Atp di Barcellona

Rafael Nadal vuole tornare quanto prima a esprimere il suo tennis e, soprattutto, a vincere. Simbolico è che il suo ritorno in campo coincida con l’Atp 500 di Barcellona, torneo che il campione spagnolo ha già vinto per ben 12 volte nel singolare (record tutt’ora imbattuto) e che cercherà di strappare al vincitore dello scorso anno, il suo connazionale Carlos Alcaraz. Non trascurabile è anche il montepremi dell’Atp 500 di Barcellona, che oltre ai punti ranking offre al vincitore una somma totale pari a 1.948.698 euro così divisi:

10.855 euro per il primo turno e 0 punti per il ranking;

per il e 0 punti per il ranking; 20.350 euro per il secondo turno e 25 punti per il ranking;

per il e 25 punti per il ranking; 37.175 euro per il terzo turno e 50 punti per il ranking;

per il e 50 punti per il ranking; 70.550 euro per i quarti di finale e 100 punti per il ranking;

per i e 100 punti per il ranking; 135.125 euro per la semifinale e 200 punti per il ranking;

per la e 200 punti per il ranking; 260.475 euro per il raggiungimento della finale e 330 punti per il ranking;

per il raggiungimento della e 330 punti per il ranking; 488.390 euro per il vincitore e 500 punti per il ranking.

Il patrimonio di Rafael Nadal

Malgrado il montepremi dell’Atp 500 di Barcellona ingelosirebbe chiunque, si fa un’offesa alla carriera di Rafael Nadal se si pensa che il campione spagnolo sia a Barcellona solo per incrementare i propri introiti economici. I suoi guadagni passati e il suo patrimonio danno conferma a quanto appena affermato: nella sua carriera Nadal ha incassato 134,5 milioni di dollari solo dalle vittorie dei tornei, con un patrimonio che si aggirerebbe intorno ai 231 milioni di dollari. Oltre al tennis, infatti, il campione maiorchino vanta diversi contratti con brand molto importanti ed è proprietario di immobili, hotel di lusso e protagonista di una seria Netflix a lui dedicata.