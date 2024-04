Fonte: Ansa PSG Barcellona stipendi calciatori

Il PSG e il Barcellona si contendono un posto nella semifinale della Champions League 2023/2024, anche se, al di là dei quarti di finale della competizione europea, è già possibile decretare il risultato di una sfida tra le due squadre, quella relativa agli stipendi dei calciatori. Le due formazioni, infatti, sono tra quelle con il monte ingaggi più alto d’Europa potendo contare su due proprietà disposte ad investire molto sui loro calciatori.

Champions, gli stipendi del Barcellona 2023/2024

Partiamo dal Barcellona di Xavi a cui il presidente Joan Laporta ha messo a disposizione una rosa con buoni talenti, anche se forse lontana dai fasti dei tempi in cui a guidare il centrocampo blaugrana c’era proprio l’attuale tecnico. Nella classifica europea degli stipendi dei calciatori, il Barcellona è sesto con un totale lordo di 205 milioni di euro. Il giocatore più pagato è De Jong che vanta uno stipendio di 37,5 milioni di euro a stagione, netto di 18 milioni. Subito dopo troviamo l’attaccante polacco Robert Lewandowski con uno stipendio lordo di 27,08 milioni di euro (13 netti) e, con maggior distacco, il centrocampista tedesco Ilkay Gundogan con 18,75 milioni di euro (9 milioni netti). Guardando solo al lordo, cioè a quanto costa alla società un calciatore, nella top 10 degli stipendi del Barcellona 2023/2024 troviamo ancora Jules Koundé con 13,55 milioni di euro a stagione, Joao Cancelo e Raphinha con 12,5 milioni di euro, Ferran Torres a 10 milioni, Iñigo Martinez e Pedri a 9,3 milioni di euro, Andreas Christensen con 9 milioni di euro. Oltre i primi dieci calciatori calciatori del Barcellona con lo stipendio più alto, le cifre scendono al di sotto dei 7 milioni di euro lordi a stagione. Il totale del monte ingaggi, come detto, è di 205 milioni di euro.

Champions, gli stipendi del PSG 2023/2024

Il PSG ha un monte ingaggi decisamente più alto rispetto a quello del Barcellona, essendo tra l’altro il club europeo che paga di più i propri calciatori. Il totale degli stipendi lordi della squadra francese per la stagione 2023/2024 è infatti pari a 291 milioni di euro, ovvero 86 milioni di euro in più rispetto al Barcellona. Il giocatore più pagato della squadra di Luis Enrique è Kylian Mbappé che vanta anche il primato di calciatore più pagato in Europa. Il suo stipendio annuo lordo è di 72 milioni di euro, più bonus, ma non è il solo a sorridere nella squadra della capitale francese. Dietro di lui ci sono infatti Ousmane Dembélé con 20 milioni di euro lordi a stagione e Luca Hernandez con 19 milioni di euro lordi all’anno. E ancora, il brasiliano Marquinos ha uno stipendio lordo di 16,8 milioni di euro a stagione, Milan Skriniar di 16,3 milioni, Achraf Hakimi e Marco Asensio di 14,5 milioni, Randal Kolo Muani e Gianluigi Donnarumma di 12,7 milioni, Keylor Navas di 10,9 milioni. Tutte le cifre indicate, in questo caso e in quello del Barcellona, sono da intendersi con l’esclusione dei bonus che possono essere conquistati dai giocatori in caso di raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Gli stipendi delle altre squadre europee

Tra il PSG, che domina la classifica europea degli stipendi totali dei calciatori, e il Barcellona che è sesto, ci sono altre squadre europee, molte delle quali ancora impegnate nella Champions League 2023/2024. In seconda posizione c’è il Real Madrid, con un monte ingaggi lordo di 283 milioni di euro, seguito dal Bayern Monaco con 256 milioni di euro e il Manchester United con 238 milioni di euro. E ancora, poco sopra il Barcellona troviamo il Manchester City con un monte ingaggi di 231 milioni di euro.