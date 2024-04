Psg-Barcellona e Atletico Madrid-Borussia Dortmund, dove vedere i quarti di Champions in Tv

Fonte: ANSA Da sinistra: Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Alvaro Morata e Jadon Sancho

Continuano a brillare le stelle della Champions con la seconda serata dell’andata dei quarti di finale. Prima di cambiare casacca probabilmente a fine stagione, il fuoriclasse francese Kylian Mbappé proverà ad esaudire il sogno inseguito da anni dal Psg di portare a casa la coppa dalle grandi orecchie. I parigini però si trovano davanti un colosso del calcio europeo come il Barcellona, che questo trofeo l’ha vinto tante volte da essere un favorito naturale per la vittoria finale, nonostante i Blaugrana abbiano vissuto fino a qui una stagione molto travagliata. Non è forse una delle migliori annate neanche per l’Atletico Madrid, anche se i Colchoneros hanno già eliminato l’Inter agli ottavi e hanno buone possibilità di fare altrettanto con l’avversario di questo turno, il Borussia Dortmund.

Champions, Psg-Barcellona e Atletico Madrid-Borussia Dortmund: dove vederle

Contro la formazione tedesca, l’Atletico Madrid ha vinto due delle ultime tre partite in tutte le competizioni europee e l’ultimo successo del BvB contro gli spagnoli risale alla fase a gironi della Champions League 2018/19 (4-0).

Inoltre la squadra di Simeone, con l’argentino in panchina, non ha mai perso in casa nella fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale, totalizzando 10 vittorie e sei pareggi, con soli quattro gol subiti. Mentre il Borussia Dortmund ha vinto soltanto una delle ultime 10 trasferte in questa fase del torneo, perdendo in otto occasioni.

L’altra partita di cartello della serata vedrà in campo Paris Saint-Germain e Barcellona, che torna ai quarti di finale di Champions dopo quattro anni di assenza. Nei precedenti nella massima competizione europea i due club sono in perfetta parità, con quattro vittorie a testa e quattro pareggi.

Tra l’altro, la sfida è tra quelle che si sono ripetute più volte nella fase a eliminazione diretta del torneo, sei, dietro solo a Real Madrid-Bayern Monaco (nove) e Real Madrid-Juventus (sette).

La sconfitta più pesante subita dal Paris Saint-Germain in Champions è arrivata proprio contro il Barcellona negli ottavi di finale dell’edizione 2016/2017: 6-1 al Camp Nou con l’attuale tecnico dei francesi Luis Enrique sulla panchina catalana, ribaltando il 4-0 dell’andata degli ottavi di finale ed eliminando i parigini. Si tratta dell’unica occasione in cui una squadra ha passato il turno nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dopo aver perso l’andata con almeno quattro gol di scarto.

Champions, Psg-Barcellona e Atletico Madrid-Borussia Dortmund: dove vederle

Atletico Madrid-Borussia Dortmund si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 10 aprile sui canali di Sky Sport uno (201), Sky Sport 4k e Sky Sport (251), oltre che in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

La gara tra Psg e Barcellona sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 10 aprile con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram