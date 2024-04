Fonte: ANSA MotoGP America in tv: dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

Dopo due settimane di stop, dovute alla cancellazione dell’appuntamento in Argentina, la MotoGP torna in pista ad Austin col GP d’America. Sull’iconico tracciato del COTA, il Circuit of the Americas, va in scena il terzo appuntamento del Motomondiale 2024 che, tra Lusail e Portimao, ha mescolato e rimescolato le carte in griglia, con una partenza super di Bagnaia poi vanificata in Portogallo che ha portato l’italiano ad avere, ad oggi, un sostanziale ritardo in classifica.

Cosa aspettarsi dalla gara americana? Tanti gli spunti per l’ennesimo weekend che regalerà di certo emozioni. E si spera anche sorrisi per l’Italia dei motori.

Bagnaia, da preda a cacciatore

Non è una novità, perché è abituato a farlo a inizio stagione da anni, ma la posizione di Francesco Bagnaia in Texas non è delle migliori. Reduce da un finale di stagione 2023 che lo ha visto trionfare per il secondo titolo iridato di fila, da preda da cacciare si è trasformato in cacciatore. E il suo cacciatore, viceversa, oggi è la preda. Parliamo di Jorge Martin, pilota del team Ducati Prima Pramac, che guida la classifica generale con un netto +23 su Pecco.

Se lo scorso anno la corsa al titolo è stata favorevole all’italiano del team ufficiale Ducati, con lo spagnolo che solo nella seconda parte della stagione ha fatto sentire il suo fiato sul collo del piemontese, quest’anno le ambizioni del madrileno sono ben chiare già da inizio mondiale. E l’essere andato sempre a podio nei primi due weekend dell’anno (vittoria in Sprint a Lusail e in gara a Portimao, terzo posto in gara in Qatar e in Sprint in Portogallo), con l’assist del ducatista che è andato ko a Portimao per un incidente di gara con Marc Marquez, lo portano a guardare tutti dall’alto del primo posto in classifica con 60 punti.

Ben 18 in più rispetto a Brad Binder della KTM e 21 rispetto a Bastianini. Bagnaia è quarto con 37 punti, -23 appunto da Martin che diventa la sua preda e nemico numero uno. Anche se, con alta probabilità, dovrà farselo amico ben presto perché nel 2025 accanto al suo box potrebbe esserci proprio lo spagnolo come compagno nel team ufficiale Ducati. Manca ancora l’ufficialità, ma le carte sarebbero pronte e l’eventuale vittoria del titolo sarebbe un boost importante. Ma la stagione, iniziata con la notizia del passaggio della MotoGP a Liberty Media, è ancora lunga.

Lunga per Martin, che in America non ha mai conquistato un podio, per Bagnaia che vuole rimontare e far vedere ancora una volta il proprio potenziale andando a caccia del terzo titolo di fila, ma anche per Marc Marquez. L’ex Honda, oggi al team Gresini (sempre Ducati), è uno specialista del COTA e l’obiettivo è quello di prendersi il primo successo proprio in America dopo il weekend dolceamaro in Portogallo, col secondo posto in Sprint e il 16° posto in gara, frutto dell’incidente citato con Bagnaia.

MotoGP America, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote dal COTA di Austin.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 12 aprile

Ore 15.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 16.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 17.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 20.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 21: Moto2 – prove libere 2

Ore 21.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 13 aprile

Ore 15.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 16.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 17.05: MotoGP – prove libere 3

Ore 17.45: MotoGP – qualifiche

Ore 19.45: Moto3 – qualifiche

Ore 20.40: Moto2 – qualifiche

Ore 21.55: MotoGP – Sprint Race

Domenica 14 aprile

Ore 16.35: MotoGP – warm up

Ore 18: Moto3 – gara

Ore 19.15: Moto2 – gara

Ore 21: MotoGP – gara