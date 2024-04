I guadagni delle otto squadre ancora in corsa per al Champions League 2024, chi vince la finale porta a casa 100 milioni di euro totali.

Il calendario della Champions League 2023/2024 prosegue inesorabile con l’avvio dei quarti di finale al termine dei quali si conosceranno le 4 squadre che proveranno a contendersi la finale e la vittoria della massima competizione europea. È tuttavia già possibile stilare una classifica, quella rivolta ai guadagni ottenuti dalle società nel corso di tutto il torneo fin qui disputato. In vetta c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, forse l’unico italiano a gioire nel calcio europeo che conta, visto che nelle prime otto posizioni della classifica non c’è nemmeno un club italiano.

Champions League 2024, i guadagni delle squadre

A realizzare la classifica, ancora parziale va detto, dei guadagni delle squadre che hanno partecipato alla Champions Leauge 2023/2024 è stato il quotidiano AS, secondo il quale in ottava posizione c’è l’Arsenal con 73,9 milioni di euro, subito dopo il Borussia Dortmund con 74,1 milioni di euro e il Paris Saint – Germain con 74,4 milioni di euro. Ad aprire la top 5 è, invece, l’Atletico Madrid con 81,7 milioni di incassi derivanti dalla partecipazione alla Champions League 2023/2024, anticipato di poco dal Barcellona. I catalani hanno avuto introiti pari a 82,1 milioni di euro, con il distacco dal podio che è abbastanza netto. In terza posizione c’è il Manchester City, con 87 milioni di euro di incassi, pochi di meno rispetto alla seconda posizione occupata dal Bayern Monaco, con 87,2 milioni di euro. A trionfare, come già anticipato, è il Real Madrid che chiude il parziale con 90,4 milioni di euro.

Come guadagnano le squadre dalla Champions League

Per parlare dei guadagni delle squadre derivanti dalla Champions League è necessario avere ben presente come le stesse, partecipando alla competizione, riescono ad avere degli introiti economici. Il cosiddetto premio Champions è composto da quattro componenti, ovvero la partecipazione alla competizione, le performance, il coefficiente storico e le variabili di mercato. Volendo provare a dare delle cifre abbastanza verosimili, è possibile dire per ogni trionfo ottenuto da una squadra nella fase a gironi vale circa 2,8 milioni di euro, con la somma che cresce in caso di qualificazione e superamento dei veri turni.

I guadagni in prospettiva delle squadre della Champions League

Essendo previsto un meccanismo di guadagno fortemente condizionato dal superamento dei vari step intermedi prima della finale, i guadagni delle otto squadre in precedenza indicati possono tendere ad aumentare. Le otto società ad aver fin qui incassato di più, come intuibile, sono quelle ancora in corsa, con i guadagni che tenderanno ad aumentare in caso di superamento dei quarti di finale. Ecco dunque spiegata l’assenza dalle ricche magnifiche otto dei club italiani, tutti eliminati nelle precedenti fasi della massima competizione europea.

Quanto guadagna chi vince la Champions

Guardiamo anche al futuro prossimo, cercando di capire quale sia il premio economico previsto per la vittoria della Champions League. Chi alza la coppa dalle grandi orecchie porta a casa un bonus di 4,5 milioni di euro che vanno a sommarsi ai 15,5 milioni di euro già ottenuti per la partecipazione della stessa squadra alla finale del torneo. Queste cifre, unite ai parametri noti degli scorsi anni relativi anche a ottavi di finale e semifinali, permettono di dire che chi vince la Champions League ottiene un premio in denaro complessivo di circa 100 milioni di euro.