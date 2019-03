Le scadenze fiscali marzo 2019 per PMI e partite IVA

editato in: da

Dopo un febbraio ricco di appuntamenti fiscali per PMI e partite IVA, sarà un marzo abbastanza tranquillo con poche date da segnare sul calendario. La scadenza fiscale più importante è sicuramente quella del 7 marzo: i sostituti d’imposta (le aziende) dovranno trasmettere per via telematica la Certificazione Unica 2019 dei dipendenti all’Agenzia delle Entrate. La Certificazione Unica riporterà i dati dei redditi relativi al 2018. L’altro appuntamento da segnare con il cerchio rosso sul calendario è il 18 marzo: le aziende svolgeranno il loro tipico ruolo da sostituto d’imposta e dovranno versare all’INPS le ritenute sui redditi da lavoro.

Gli appuntamenti fiscali di marzo 2019 per PMI e liberi professionisti