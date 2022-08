Arriva il nuovo Apple iPhone 14: com’è e quanto costa

I fan della Apple possono esultare. L’iPhone 14 potrebbe infatti arrivare molto prima del previsto. La nuova generazione degli smartphone più desiderati al mondo potrebbe atterrare nei negozi digitali e fisici con largo anticipo rispetto alle aspettative. Al prossimo evento dell’azienda di Cupertino, inoltre, oltre alla nuova linea di telefoni saranno presentati altri dispositivi che faranno la felicità degli appassionati di tecnologia.

Quando esce il nuovo iPhone 14: tutte le date possibili

Secondo indiscrezioni trapelate dagli ambienti vicini all’Apple Park, l’evento di presentazione potrebbe tenersi il 13 settembre 2022 o addirittura il 6 settembre. Di martedì dunque, come avviene ormai di consueto, con la vendita dei nuovi iPhone il venerdì successivo. Dunque il 9 settembre o, molto più probabilmente, il 16 settembre.

È possibile anche che passi più tempo tra l’annuncio e la vendita, e a questo punto si potrebbe ipotizzare il 23 settembre. In ogni caso i nuovi smartphone arriveranno sul mercato ben prima di ottobre. E con loro anche tre nuovi orologi Apple Watch e le attese auricolari AirPods Pro 2.

Si tornerà finalmente a uno spettacolo dal vivo per presentare al mondo i nuovi prodotti. E proprio per questo il primo martedì del mese appare una data poco probabile. Il 5 settembre cade infatti il Labor Day americano, che è una festa nazionale, ed è improbabile che lo staff di Cupertino si muova in quella giornata per ospitare i relatori, i giornalisti e tutto il carrozzone dietro la maxi conferenza.

Ecco i nuovi iPhone 14: quattro modelli da 6,1″ e 6,7″

Dovrebbero essere quattro i nuovi modelli di iPhone.

iPhone 14.

iPhone 14 Max.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max.

Dalla gamma è uscito il piccolino di casa, l’iPhone Mini, che era stato introdotto con la 12esima generazione. I bassi volumi di vendita dell’iPhone 13 Mini avrebbero portato Apple all’eliminazione dei dispositivi da 5,4 pollici, optando invece per due telefoni da 6,1 pollici e due telefoni da 6,7 pollici.

iPhone 14: colori e differenze con il predecessore

Secondo quanto è emerso finora, il modello base e il fratello maggiore Max monteranno i vecchi processori Apple A15, mentre entrambi i modelli Pro saranno dotati del nuovo e più potente Apple A16. I quattro telefoni si differenzieranno anche per il comparto fotografico, con i modelli Pro che dovrebbero avere tre nuovi sensori da 48 megapixel.

Per quanto riguarda le scocche, dai colori disponibili dovrebbero sparire il rosa, il verde e l’azzurro (Sierra), mentre esordirà il viola.

Bianco, blu, nero (o Galassia), rosso (product Red), viola per iPhone 14 e iPhone 14 Max.

Argento, grafite, oro, viola per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Quanto costa l’iPhone 14: i prezzi dei vari modelli

Ma quanto costeranno i nuovi iPhone 14? Considerando l’inflazione che sta colpendo tanto gli Stati Uniti quanto l’Europa e la difficoltà nel reperire le materie prime, sarebbe facile ipotizzare un aumento considerevole dei prezzi. Ma l’azienda di Cupertino potrebbe stupire i clienti ancora una volta, come già è avvenuto in passato. Lo stesso insider ha anticipato che i prezzi dovrebbero essere simili a quelli del passato.

E dunque circa 940 euro per il modello base e circa 1.100 euro per il modello Max. Altri ben informati parlano però di rincari anche del 15%. Che dovrebbero però toccare i modelli Pro. E dunque l’iPhone 14 Pro potrebbe arrivare a superare i 1.375 euro, a differenza del suo predecessore che costava intorno ai 1.200. Stesso destino per l’iPhone 14 Pro Max, che potrebbe arrivare quasi ai 1.500 euro, a differenza del 13 che invece non arrivava ai 1.300.

L’ottima notizia è che, anche grazie a queste notizie, i prezzi degli iPhone 13 hanno iniziato a scendere notevolmente. Ad esempio il modello mini è ormai sotto i 750 euro.

Il modello base di iPhone 13 è invece sceso sotto i 950 euro.

Qua, nell’Apple Store di Amazon, potete monitorare i prezzi di tutti i dispositivi, nuovi e vecchi. Acquistare dall’e-commerce più famoso conviene. Infatti è possibile, come spiegato qui e come è accaduto anche durante i Prime Days, pagare in comode rate con le nuove opzioni di pagamento. E se siete appassionati di tecnologia, conoscete la nuova moda dell’estate? Qua vi sveliamo il nuovo gadget più amato dagli italiani.

