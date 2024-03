Come si sceglie uno smartwatch e quali sono i migliori modelli scontati su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024: la guida completa

Fonte: iStock Sconti sugli smartwatch per la Festa delle Offerte di Primavera 2024 su Amazon.

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è un’ottima occasione per acquistare finalmente uno smartwatch e mandare in pensione lancette e orologi analogici. L’evento con gli sconti su centinaia di migliaia di prodotti dura cinque giorni, dal 20 al 25 marzo 2024. Per approfittare dei prezzi stracciati bisogna però stare attenti ad alcuni consigli, dati dallo stesso gigante dell’e-commerce. Il negozio digitale più famoso al mondo ha infatti spiegato agli utenti come riuscire a non perdere neanche un dispositivo in saldo.

Festa delle Offerte di Primavera Amazon: come funziona

Dalla mezzanotte di mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 si può accedere alla vetrina dedicata agli Spring Deal Days. Da questa pagina si possono trovare tutte le offerte di tutte le categorie, tra cui l’elettronica, gli articoli per la pulizia e l’igiene personale, videogame e giocattoli, i prodotti di grandi marchi, del Made in Italy e delle piccole e medie imprese italiane supportate da Amazon.

Tra i trucchi consigliati dagli organizzatori della Festa delle Offerte di Primavera ci sono:

aggiungere al carrello o a una wishlist gli articoli più interessanti;

attivare le notifiche sull’applicazione per ricevere gli avvisi sul telefono in caso di cambio o variazione di prezzo su quegli articoli;

salvare sul browser la pagina delle Offerte Wow, pensata in esclusiva per clienti di Amazon Prime, che garantisce l’accesso a tutti i saldi in anteprima.

Tutti i servizi compresi nell’abbonamento ad Amazon Prime

La chiave per ottenere il massimo da Amazon risiede nell’abbonamento al servizio Prime. Con la sottoscrizione, gli utenti accedono a importanti vantaggi. Tra tutti la spedizione gratuita e veloce su un vasto assortimento di articoli, inclusa l’opzione di consegna in giornata nelle grandi città. È possibile farsi inviare i prodotti acquistati anche in un Locker e o in un Counter, per ritirare i propri acquisti quando si desidera, eliminando la necessità di aspettare il corriere a casa.

I nuovi utenti possono provare Amazon Prime gratuitamente per i primi 30 giorni. Dopo il mese di prova, si può scegliere tra due piani: quello mensile da 4,99 euro al mese o quello annuale, più conveniente, da 49,90 euro all’anno.

Gli iscritti hanno accesso anche ad altri servizi, oltre alle consegne senza costi aggiuntivi:

film, serie tv e partite in streaming on demand con Prime Video;

un catalogo con milioni di brani musicali su Amazon Music;

centinaia di libri disponibili su ogni dispositivo con Prime Reading;

giochi gratuiti ogni mese con Prime Gaming;

spazio cloud di archiviazione illimitato per le immagini con Amazon Photos;

accesso alle Offerte Lampo in anteprima rispetto agli utenti normali;

possibilità di fare la spesa alimentare con Amazon Fresh, con consegna in due ore, presso alcuni codici di avviamento postale selezionati.

Come si sceglie uno smartwatch: le caratteristiche

Gli smartwatch si stanno affermando come accessori indispensabili, dato che mettono insieme funzionalità avanzate di connettività, fitness, salute e produttività con un’elevata portabilità. Scegliere l’orologio intelligente giusto può essere un’impresa ardua, specie per chi non conosce questo tipo di dispositivi. Vediamo quali sono le caratteristiche che bisogna considerare per trovare lo smartwatch più adatto alle proprie esigenze.

Per prima cosa è indispensabile considerare la compatibilità con il proprio smartphone. I dispositivi Apple sono sempre compatibili tra loro, non è detto invece che un dispositivo Android sia compatibile con uno Apple o con uno Android prodotto da una diversa casa. È importante che l’orologio e il telefonino possano interagire tra loro per sfruttare appieno le potenzialità di entrambi.

Bisogna poi considerare le funzionalità più utili in base al proprio stile di vita e alle proprie esigenze:

tracciamento dell’attività fisica;

possibilità di effettuare pagamenti;

presenza di applicazioni più o meno complesse;

monitoraggio della salute;

gestione di notifiche;

possibilità di rispondere a chiamate e messaggi.

Design e personalizzazione non sono da sottovalutare, considerando che i dispositivi wearable sono anche accessori da scegliere attentamente in base al proprio stile e al proprio abbigliamento. Con molti modelli di fascia medio-alta è possibile cambiare il cinturino, scegliendo tra quelli classici in similpelle o metallo e quelli più moderni in silicone o tessuto.

Durabilità, resistenza all’acqua e alla polvere e durata della batteria completano l’elenco di specifiche che bisogna tenere in considerazione prima dell’acquisto. Su quest’ultimo, è banale sottolinearlo, influirà ovviamente il budget a disposizione: il prezzo è sempre l’elemento cruciale che determina le abitudini di un consumatore.

Quali sono i migliori smartwatch in offerta su Amazon

Vediamo di seguito alcuni dei migliori smartwatch in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera.

NB: i prezzi visibili su questa pagina potrebbero non essere aggiornati, è meglio cliccare sul box informativo del prodotto per controllare il prezzo promozionale reale.

Se ancora non siete abituati a indossare uno smartwatch, potreste optare per un entry level. Spesa minima e massime prestazioni rendono questo Ddidbi la scelta perfetta.

Salendo leggermente di prezzo, un’ottima opzione può essere uno smartwatch Popglory.

Amazfit è uno dei brand leader del settore. Il Bip 5 ha tutte le funzioni più gettonate a un prezzo davvero incredibile.

Sector No Limits è entrato ormai nell’era digitale: il Pro Light della Collezione S-03 mette insieme anni di esperienza e uno sguardo al futuro.

Anche FitBit è uno dei marchio che sono sinonimo di smartwatch di qualità, in ogni fascia di prezzo. Il Sense 2 è un ottimo dispositivo di fascia medio-alta.

Se stare all’aria aperta è la vostra passione, non potete lasciarvi sfuggire il Garmin Instinct Solar, con ricarica solare, ultra-resistente e app per ogni attività sportiva.

Per gli appassionati di fitness e i runner incalliti la scelta giusta non può che essere il Polar Pacer Pro con sensore di frequenza cardiaca.

Design accattivante e prestazioni al top rendono il Google Pixel Watch 2 con Fitbit un vero gioiellino.

Marchio leader della telefonia, Samsung ha da tempo iniziato l’espansione anche nel mondo wearable con i suoi Galaxy Watch, come questo, di sesta generazione.

Se non volete rinunciare all’eleganze, uno smartwatch ibrido può fare al caso vostro. Il Withings Scanwatch sembra un classico orologio analogico, ma ha tutte le funzioni smart dei rivali più famosi.