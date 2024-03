Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: i migliori smartphone

Fonte: iStock I migliori smartphone scontati su Amazon durante la Festa delle Offerte di Primavera.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon fa al caso vostro. Il maxi evento di sconti della durata di cinque giorni, dal 20 al 25 marzo 2024, è l’occasione perfetta per scegliere un nuovo telefonino. La scelta del modello giusto non è sempre facile. Vediamo come orientarsi tra i saldi dello store digitale più grande del mondo e come usufruire appieno delle promozioni della bella stagione.

Come funziona la Festa delle Offerte di Primavera

I clienti hanno l’opportunità unica di accedere a centinaia di migliaia di prodotti in promozione su Amazon dalla mezzanotte di mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 attraverso la vetrina dedicata agli Spring Deal Days. È possibile esplorare da questa pagina tutte le offerte eccezionali su un’ampia varietà di categorie, tra cui elettronica, articoli per la casa e il giardino, giocattoli, prodotti di grandi marchi e articoli Made in Italy e delle piccole e medie imprese italiane.

Amazon stesso ha fornito una serie di consigli per aiutare i clienti a muoversi al meglio durante l’evento e assicurarsi i migliori sconti. Uno dei trucchi è quello di visitare la pagina delle Offerte Wow, dedicata ai clienti di Amazon Prime, che garantisce l’accesso ai saldi in anteprima.

Amazon Prime: il segreto per sbloccare i servizi

Il segreto definitivo per sfruttare al massimo le potenzialità di Amazon è l’abbonamento al programma Prime. Dopo l’iscrizione i clienti possono beneficiare della spedizione gratuita e rapida su milioni di prodotti, con la possibilità di ricevere gli ordini anche nella stessa giornata. Per chi desidera maggiore flessibilità esiste anche l’opzione di consegna negli Amazon Locker e negli Amazon Counter, che permettono di ritirare i pacchi in orari più comodi senza la necessità di attendere il corriere a casa.

Per i nuovi utenti è possibile sperimentare tutti i vantaggi di Amazon Prime gratuitamente per i primi 30 giorni. Al termine del periodo di prova, l’iscrizione può essere rinnovata scegliendo tra due piani: 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno – quest’ultimo con uno sconto del 17%.

Amazon Prime non è solo consegne veloci e gratuite. L’abbonamento apre le porte a un mondo di servizi esclusivi:

Prime Video offre un’ampia selezione di film e serie tv in streaming;

Amazon Photos garantisce spazio di archiviazione illimitato per le immagini;

cone le Offerte Lampo, gli abbonati hanno accesso a offerte esclusive prima di tutti;

Amazon Fresh prevede per la consegna della spesa alimentare in sole due ore (in città selezionate);

Twitch Prime prevede vantaggi dedicati ai gamer, con giochi gratuiti ogni mese;

Amazon Music è un catalogo di milioni di brani musicali da ascoltare senza pubblicitù;

Prime Reading permette di leggere centinaia di libri da qualsiasi dispositivo.

Come scegliere un nuovo smartphone: cosa guardare

Prima di scegliere un nuovo smartphone, bisogna sapere che il sistema operativo è il primo grande bivio:

i dispositivi Android, di Google, offrono una maggiore personalizzazione e una vasta gamma di scelte a varie fasce di prezzo;

i dispositivi iOS di Apple, ovvero gli iPhone, sono più costosi ma puntano su un sistema ottimizzato, fluido e con prestazioni elevate anche sotto sforzo.

Se siete interessati a un iPhone, vi abbiamo già elencato i migliori dispositivi Apple in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Optando per un dispositivo Android, bisogna tenere invece a mente diverse variabili:

processore e memoria Ram, che determinano la fludiità del sistema e la capacità di gestire applicazioni o processi multitasking;

memoria di archiviazione e presenza di slot micro SD per espanderla;

durata della batteria, intuibile dalla sua capacità, espressa in mAh;

presenza di ricarica rapida o wireless;

megapixel, apertura focale, qualità dei sensori e qualità di registrazione della fotocamera;

risoluzione, dimensioni e tecnologia dello schermo;

stile e materiali;

resistenza all’acqua e alla polvere.

Quali sono i migliori smartphone in offerta su Amazon

Vediamo di seguito alcuni dei migliori smartphone in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera.

NB: i prezzi visibili su questa pagina potrebbero non essere aggiornati, è meglio cliccare sul box informativo del prodotto per controllare il prezzo promozionale reale.

Iniziamo con il Samsung Galaxy s24 Ultra, con display Qhd+ Dynamic Amoled 2x da 6,8″, fotocamera da 200 Mp, 12 Gb di Ram e 256 Gb di spazio archiviazione, batteria da 5.000 mAh.

Il realme 12 Pro+ 5G, con 8 Gb di ram e 256 Gb di spazio di archiviazione, è un dispositivo potente adatto agli amanti della fotografia. La fotocamera monta lenti Sony Imx890 Ois, mentre il processore è un Qualcomm Snapdragon 7sdi seconda generazione.

Tra i dispositivi più interessanti sul mercato c’è lo smartphone Google Pixel 7a. È dotato dei nuovi chip Google Tensor G2 e Titan M2, la sua batteria può durare fino a 72 ore in modalità risparmio energetico ed è perfetto per usufruire di tutti i vantaggi e dei servizi di casa Alphabet.

Se vi piacciono i foldable, il Motorola Razr 40 ha un doppio display Oled: quello interno, pieghevole, da 6,9″ e quello esterno da 1,5″ per vedere tutte le notifiche e gli avvisi a colpo d’occhio.

Gli smartphone economici non sono certo meno performanti. Lo Xiaomi Redmi Note 13 ha ben 6 Gb di Ram e 128 Gb di memoria interna, monta il processore Snapdragon 685 e una tripla fotocamera da 108 Mp.