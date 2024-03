Fonte: iStock Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: c'è ancora poco tempo per ordinare.

C’è ancora (poco) tempo per approfittare dei maxi sconti su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, con centinaia di migliaia di prodotti a prezzi ribassati per celebrare l’inizio della bella stagione. L’evento iniziato il 20 marzo finisce infatti alle 23:59 di lunedì 25. Vediamo i consigli per avere il meglio dall’iniziativa e quali sono le ultime grandi occasioni presenti sul sito.

Come non perdere le migliori offerte di primavera su Amazon

Durante la Festa delle Offerte di Primavera, i clienti di Amazon hanno potuto usufruire di una vasta gamma di sconti e promozioni su un’ampia selezione di prodotti, dalle ultime novità in ambito tecnologico ai prodotti di alta qualità del Made in Italy, passando per i più rinomati marchi internazionali.

Per tutti coloro che desiderano sfruttare al meglio le opportunità dell’iniziativa, è fondamentale adottare una strategia di acquisto mirata. Tra le azioni consigliate dagli esperti di Amazon c’è quella di visitare alla pagina dedicata agli Spring Deal Days.

Pianificare anticipatamente gli acquisti, definire un budget e confrontare i prodotti sono i primi passaggi per acquistare in modo sicuro e conveniente online. Su Amazon è possibile creare una lista dei desideri e aggiungere i prodotti nel cartello per avere aggiornamenti in tempo reale riguardo le possibili variazioni di prezzo, a patto di attivare le notifiche dall’applicazione.

Solo per gli abbonati al programma Amazon Prime c’è inoltre la possibilità di usare la pagina dedicata alle Offerte Wow per accedere a sconti riservati. Ma i grandi vantaggi dell’iscrizione non si fermano qua.

Tutti i servizi inclusi con l’abbonamento ad Amazon Prime

Amazon Prime è come sempre il vero pass-partout per un’esperienza di shopping senza paragoni sulla piattaforma di e-commerce più grande al mondo. È un servizio premium che offre agli abbonati una serie di privilegi che rendono ogni acquisto più conveniente, rapido e soddisfacente. Il pilastro di Amazon Prime è la possibilità di beneficiare di spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti, con consegne in giornata in molte città e entro 24 ore nella maggior parte del territorio nazionale.

L’adesione al servizio offre anche flessibilità nella ricezione degli ordini, grazie alla possibilità di ritirarli presso gli Amazon Locker o in negozi aderenti al servizio Amazon Counter, una comodità non indifferente per chi non può attendere il corriere a casa. È possibile avere Amazon Prime gratis per i primi 30 giorni, per esplorare tutti i vantaggi dell’abbonamento, che poi può essere rinnovato a un costo mensile di 4,99 euro o con una formula annuale di 49,90 euro, più economica.

Oltre alla spedizione prioritaria, Prime apre le porte a un mondo di contenuti e servizi esclusivi:

Prime Video, piattaforma di video in streaming con un vasto catalogo di film, serie tv, produzioni originali e partite di Serie A;

Amazon Music, l’app di musica in streaming con milioni di brani musicali;

Prime Reading, una variegata biblioteca digitale accessibile da ogni dispositivo;

Prime Gaming, con giochi gratuiti e contenuti bonus ogni mese;

Amazon Photos, uno spazio illimitato per l’archiviazione delle foto nel cloud;

l’accesso anticipato alle Offerte Lampo, una finestra di opportunità per accaparrarsi prodotti a prezzi vantaggiosi prima degli altri utenti

Amazon Fresh, la soluzione ideale per la spesa alimentare quotidiana, con consegne entro due ore in città selezionate.

La vetrina degli sconti Amazon: alcune delle migliori offerte

Fino alle 23:59 del 25 marzo è possibile acquistare prodotti a prezzi scontati in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Vediamo insieme le migliori occasioni delle varie categorie.

NB: i prezzi visibili su questa pagina potrebbero non essere aggiornati, è meglio cliccare sul box informativo del prodotto per controllare il prezzo promozionale reale.

Per rimettersi in forma, l’Ultrasport Swing Stepper con bande di allenamento e training computer è uno dei prodotti più interessanti della categoria fitness.

La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon può essere un’ottima occasione anche per l’acquisto di un elettrodomestico, come il forno a microonde Hisense da 23 litri con display e comandi touch.

Sono tanti anche i prodotti per l’igiene personale, come gli spazzolini elettrici. Tra le grandi offerte della categoria c’è il Philips Sonicare 4100 con custodia da viaggio e caricatore.

Gli eventi Amazon possono essere anche un modo per acquistare detersivi e prodotti per la casa a prezzi incredibili. Tra i prodotti più amati ci sono i Dash Pods per 116, adatti a tutte le lavatrici.

Sono davvero incredibili gli sconti sulla moda. Basti pensare alle t-shirt da uomo delle grandi marche come Calvin Klein.

Anche nel reparto moda donna gli sconti non scherzano: come non approfittarne per un capo indispensabile per ogni armadio come il giubbotto di denim? Il Levi’s 501 crop jeans è la scelta giusta per risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Perfetta come idea regalo per gli appassionati di fotografia, la Polaroid Now+ di seconda generazione con pellicola inclusa è un must have per fermare i ricordi nel tempo.

Con dispositivi sempre più leggeri e portatili, sono ormai sparite le classiche porte. Dotarsi di una docking station Baseus 7 in 1 per computer e smartphone è un ottimo modo per collegarli a qualsiasi periferica.

Oltre a questi best seller in sconto, vi ricordiamo anche i nostri articoli dedicati ad alcune delle categorie più cercate su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera: