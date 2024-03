Fonte: iStock Dispositivi Amazon a prezzi scontati per la Festa delle Offerte di Primavera: ci sono anche le Fire Stick.

Con l’arrivo della bella stagione, Amazon ha lanciato la sua attesissima Festa delle Offerte di Primavera, promettendo agli amanti dello shopping online un’opportunità imperdibile per acquistare centinaia di migliaia prodotti a prezzi stracciati. Da mercoledì 20 marzo 2024 fino alle 23:59 di lunedì 25 è possibile risparmiare in tutte le categorie dello store più fornito al mondo, dall’elettronica alle cose di casa, passando per il giardino e i giocattoli. Basta accedere alla vetrina dedica agli Spring Deal Days per esplorare tutte le migliori offerte.

Marco Ferrara, responsabile europeo del Programma Offerte di Amazon, ha spiegato che l’azienda si impegna sempre a garantire prezzi bassi, risparmio e convenienza ai propri clienti. Ha sottolineato però che la Festa delle Offerte di Primavera rappresenta un’ulteriore occasione per approfittare di grandi sconti. Per non perdere nessuna opportunità, è consigliato visitare la pagina dell’evento e l’esclusiva sezione delle Offerte Wow dedicata agli abbonati Amazon Prime.

Consegne veloci e convenienti con Amazon Prime

Durante l’evento, i clienti Amazon Prime godranno di benefici aggiuntivi, come la consegna in un giorno su milioni di prodotti e l’opzione Consegna oggi su una selezione di codici postali, senza costi aggiuntivi. Si può provare Amazon Prime gratis per i primi 30 giorni, per poi scegliere tra l’abbonamento mensile a 4,99 euro e quello annuale a 40,99.

Tra i vantaggi esclusivi:

Prime Video, Amazon Music e Prime Reading, per accedere a cataloghi sconfinati di film e serie tv, brani musicali e libri da qualsiasi dispositivo;

Twitch Prime per ricevere ogni mese giochi gratuiti e contenuti esclusivi;

Amazon Fresh per fare la spesa alimentare con consegna a casa in sole 2 ore;

Amazon Photos per archiviare senza limiti tutte le immagini e i ricordi;

accesso prioritario alle Offerte Lampo.

Sconti imperdibili su tutti i dispositivi Amazon

Come di consueto per gli eventi del negozio digitale, anche la Festa delle Offerte di Primavera è caratterizzata da sconti su una vasta gamma di dispositivi a marchio Amazon. È un’ottima opportunità per gli amanti della tecnologia per aggiornare i dispositivi intelligenti di casa.

Tra le offerte più allettanti ci sono gli altoparlanti intelligenti Echo con Alexa, tra cui il popolare Echo Pop, perfetto per chi cerca un assistente vocale che possa anche fungere da elemento decorativo.

I fan dello streaming saranno entusiasti di scoprire il Fire Tv Stick 4K Max in offerta, il gadget ideale per trasformare qualsiasi televisore in una smart tv all’avanguardia. Per la sicurezza domestica, si può puntare sulle telecamere di sicurezza Blink, inclusa la Blink Outdoor 1-Cam, e i dispositivi Ring, come il Ring Intercom.

Altoparlanti Echo con Alexa integrata in offerta

Echo Pop è ormai l’altoparlante smart con Alexa più popolare. Compatto e dal suono potente, è anche un piccolo gioiellino di design.

Echo Dot è arrivato alla quinta generazione, con audio più potente e dinamico e nuove colorazioni esclusive.

L’altoparlante smart di Amazon più potente è Echo Studio.Ha il migliore audio spaziale di sempre grazie a Dolby Atmos. Perfetto anche per l’home cinema.

Videocamere di sicurezza Amazon in promozione

Per installare una videocamera di sicurezza a prezzi stracciati, non c’è che l’imbarazzo della scelta con i dispositivi Amazon Blink, a iniziare dal modello Mini per interni.

Il set completo Blink Outdoor con telecamera di sicurezza in Hd senza fili e il Blink Video Doorbell, con audio bidirezionale e integrazione con Alexa permette di rispondere al campanello e interagire con i visitatori senza muoversi dal divano.

Per una casa a prova di intruso, la Blink Mini Pan-Tilt è una perfetta videocamera intelligente di sicurezza con rilevazione di movimento.

I saldi sull’intrattenimento smart di Amazon Fire

Per rendere un televisore smart, non c’è niente di meglio del nuovo Fire Tv Stick 4K Max con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente, che permette di trasformare la tv in una cornice degna dei migliori musei.

Che dire poi dell’Amazon Fire Tv Cube, un lettore multimediale completo per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa? Potente e compatto, è la scelta ideale per chi vuole trasformare la casa in un piccolo cinema.