L’inizio della bella stagione corrisponde con la ritrovata voglia di viaggiare. Con la Festa delle Offerte di Primavera, Amazon prova a offrire ai suoi clienti l’occasione giusta per comprare ciò che serve per affrontare una partenza. Il maxi evento di sconti dal 20 al 25 marzo è perfetto per iniziare a programmare un viaggio e usufruire delle incredibili promozioni su valigie e accessori per viaggiare con comodità.

Festa delle Offerte di Primavera: come funziona

La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon è una grande opportunità per fare acquisti vantaggiosi, sia per gli appassionati di tecnologia che per chi cerca prodotti di marca o eccellenze del Made in Italy e delle grandi marche. Ecco alcuni consigli su come sfruttare al meglio le offerte disponibili:

visitare la pagina dedicata agli Spring Deal Days specifica per questo evento. È essenziale visitarla per avere una panoramica completa delle offerte disponibili;

attivare le notifiche personalizzate per rimanere aggiornati sulle offerte in tempo reale, specialmente per quei prodotti che ti interessano di più;

collegarsi alla pagina delle Offerte Wow che Amazon propone per un tempo limitato per i clienti Amazon Prime;

creare una lista dei desideri in cui mettere i prodotti che si desidera acquistare per monitorare facilmente eventuali riduzioni di prezzo e acquistare rapidamente quando l’offerta è più conveniente;

salvare i prodotti nel carrello per non perdere le fluttuazioni dei prezzi.

Tra gli sconti più interessanti ci sono quelli sui dispostivi Amazon, come gli altoparlanti intelligenti Echo con Alexa, i lettori multimediali Fire Tv per lo streaming, i dispositivi per la sicurezza e la domotica come le telecamere Blink, i dispositivi Ring, e i router eero. Per approfittare al meglio di queste offerte, è utile pianificare in anticipo gli acquisti, stabilire un budget e confrontare i prezzi per assicurarsi di fare veramente un affare.

Tutti i vantaggi dell’abbonamento a Amazon Prime

Il trucco definitivo per massimizzare i vantaggi su Amazon è l’abbonamento ad Amazon Prime, il servizio di élite della piattaforma di e-commerce più vasta al mondo. Offre agli utenti una gamma di vantaggi notevoli, come la possibilità di godere di spedizioni veloci e gratuite su un’ampia selezione di prodotti, inclusa la consegna in giornata in numerose città ed entro un giorno nella maggior parte delle aree d’Italia.

In aggiunta, gli abbonati possono ricevere i loro acquisti presso gli Amazon Locker o nei negozi affiliati al servizio Amazon Counter. L’iscrizione ad Amazon Prime è gratis per i primi 30 giorni. Poi è possibile continuare scegliendo tra un pagamento mensile di 4,99 euro o optare per l’opzione annuale, più conveniente, al costo di 49,90 euro.

L’abbonamento Prime dà l’accesso a una serie di servizi esclusivi:

Prime Video, un’ampia selezione di film, serie TV e eventi sportivi in streaming;

Amazon Music, una vasta collezione di canzoni;

Prime Reading, una ricca biblioteca di e-book disponibili su diversi dispositivi;

Prime Gaming, che ogni mese propone giochi da scaricare gratuitamente;

Amazon Photos, un illimitato spazio di archiviazione cloud per le foto;

Accesso anticipato alle Offerte Lampo;

Amazon Fresh per effettuare la spesa alimentare con consegne rapide entro due ore in città selezionate.

Le valigie e gli articoli per i viaggi in offerta

Per viaggiare con comodità, si può acquistare un set da viaggio con trolley di varie misure a marchio Showkoo con quattro ruote e lucchetto.

Per viaggi corti con compagnie low cost, non c’è niente di meglio di uno zaino a prova di cappelliera.

Si può optare anche per un piccolo trolley delle dimensioni consigliate dai vettori aerei.

Ce n’è per ogni gusto, stile, portafoglio e marca, come questo trolley di American Tourister.

Niente paura per il bagaglio a mano e per i costi aggiuntivi: basta acquistare un pesa valigie di Amazon Basic.

Per viaggiare comodi risparmiando, un ottimo consiglio è quello di dotarsi di un cuscino gonfiabile per il collo da portare in aereo.