Non solo bel tempo: l’inizio di questa stagione corrisponde anche all’aumento del polline nell’aria, con conseguente naso tappato, e alla stanchezza che sembra non passare mai. Con la Festa delle Offerte di Primavera, Amazon prova ad allietare l’animo dei propri clienti. E il maxi eventi di sconti dal 20 al 25 marzo è l’occasione giusta per tornare produttivi in ufficio e rimettersi al passo con lo studio. Con centinaia di migliaia di prodotti in promozione, infatti, trovare il supporto per organizzare a lavoro, a scuola e all’università diventa un gioco da ragazzi.

Festa delle Offerte di Primavera: come funziona

Gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera riguardano grandi marchi come Puma, Geox, Arena, Samsung, Sony, ma anche le eccellenze del Made in Italy provenienti sia da grandi aziende che dalle piccole e medie imprese italiane.

Per approfittare dell’evento, proprio Amazon suggerisce di visitare la pagina dedicata e attivare eìle notifiche personalizzate, seguire l’esclusiva pagina delle Offerte Wow e creare una lista dei desideri o salvare i prodotti nel carrello per monitorare eventuali fluttuazioni dei prezzi.

Tra gli sconti più allettanti ci sono quelli dedicati ai dispositivi Amazon con Alexa integrata, dagli altoparlanti intelligenti Echo ai lettori multimediali per lo streaming Fire Tv. Non mancano i saldi sugli accessori per la sicurezza e la domotica, come le telecamere Blink, i dispositivi Ring e i router eero.

Tutti i vantaggi dell’abbonamento a Amazon Prime

Il vero segreto per sfruttare al meglio Amazon è però l’iscrizione ad Amazon Prime, il programma premium del più grande e-commerce al mondo. L’abbonamento concede agli iscritti una serie di benefici significativi. Il più importante riguarda le spedizioni gratuite e rapide su milioni di prodotti, con consegna anche nello stesso giorno in molte aree metropolitane e in un giorno in gran parte d’Italia.

È possibile anche scegliere di ricevere gli ordini presso gli Amazon Locker automatici o in un punto vendita che aderisce all’iniziativa Amazon Counter, per ritirare i pacchi negli orari più convenienti ed evitare di attendere il corriere a casa.

Amazon Prime è gratuito per i primi 30 giorni. Successivamente l’abbonamento può essere rinnovato con una tariffa mensile di 4,99 euro o con quella annuale, più economica, da 49,90 euro.

L’iscrizione al programma apre le porte anche a una varietà di servizi esclusivi, oltre alla spedizione gratuita, tra cui:

Prime Video, la piattaforma di film, serie televisive e partite in streaming;

Amazon Music, un vasto repertorio di brani musicali;

Prime Reading, che dà accesso a centinaia di libri digitali su tutti i dispositivi;

Prime Gaming, che mensilmente offre giochi gratis;

Amazon Photos, per uno spazio di archiviazione cloud illimitato dedicato alle immagini;

l’accesso anticipato alle Offerte Lampo e alle Offerte Wow;

la possibilità di utilizzare Amazon Fresh per fare la spesa in città, con consegna garantita in due ore.

Una volta scoperti tutti i trucchi per approfittare delle promozioni della Festa delle Offerte di Primavera, sarà possibile acquistare a prezzi incredibili tutti i migliori prodotti per il lavoro e lo studio, per organizzare la vita in ufficio ed essere più concentrati a scuola e all’università.

Cancelleria in saldo su Amazon: le migliori offerte

