Superbonus 110%, non solo Cila: novità per cappotto termico e pannelli solari

Il decreto Semplificazioni approvato mercoledì in via definitiva dal Senato contribuisce a snellire in maniera radicale le procedure per l’avvio dei lavori del superbonus 110% ed porta una serie di novità sugli interventi agevolabili.

Innanzitutto, per tutti i lavori previsti dal superbonus e anche in caso di interventi strutturali, basterà inviare al comune il modulo di Comunicazione di inizio lavori (la Cila), senza l’attestazione di stato legittimo. Altre novità riguardano gli interventi per il cappotto termico, gli interventi antisismici e l'installazione di pannelli solari.

Superbonus e cappotto termico, cosa cambia con il dl Semplificazioni

Altra importante novità che arriva dalla conversione in legge del decreto Semplificazione riguarda gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico, un elemento strutturale in cemento armato eseguito generalmente al fine di migliorare il comportamento sismico degli edifici in muratura portante. Questi interventi non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del superbonus.

Superbonus e modulo unico: la nuova Cila

Per tutte le opere previste dal superbonus, con l’eccezione di quelle consistenti nella demolizione e ricostruzione di un edificio, basterà inviare al comune un modulo ad hoc di Comunicazione di inizio lavori (la Cila) asseverata da un tecnico abilitato, senza l’attestazione di stato legittimo.

Nella Cila dovranno essere indicati dal tecnico incaricato gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici più antichi è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del primo settembre 1967 (data di entrata in vigore della legge 765/67 che ha introdotto l’obbligo della licenza edilizia in tutto il territorio nazionale). Se l’edificazione è antecedente al 1° settembre 1967 basterà segnalarlo. Le opere potranno essere descritte in maniera sintetica senza allegare prospetti e nel caso di varianti effettuate in corso d’opera, sarà sufficiente inoltre comunicarle a fine lavori.

In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).

Superbonus e pannelli solari, novità

I pannelli fotovoltaici potranno essere montati anche nelle zone A dei centri storici che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purché integrati e non riflettenti in modo da non snaturare il paesaggio.

Superbonus e attività di edilizia libera

In fase di conversione in legge, viene previsto che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento. Si ricorda che gli interventi rientranti nella misura del superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Cila.

Superbonus, novità sismabonus e riqualificazione energetica

Chi acquista un immobile oggetto di ristrutturazione avrà 30 mesi e non più 18 per stabilire la propria residenza nel Comune dell’immobile e pagare l’imposta di registro ridotta del 2%.

Nel sismabonus poi si prevede che l’acquisto, sale da 18 a 30 mesi il termine entro cui le imprese di costruzione devono vendere gli immobili realizzati a seguito della demolizione e ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica.

Infine si prevede che sono agevolati con il superbonus gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche da persone di età superiore a 65 anni, congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il superbonus.

Superbonus e decadenza del beneficio

In caso di errori formali, "che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo", non è prevista la decadenza delle agevolazioni. Invece nel caso di violazioni rilevanti ai fini delle erogazioni degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.