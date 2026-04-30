La tecnologia viene in aiuto di chi perde un vecchio Modello 730 e ha la necessità di presentarne copia a seguito di una richiesta ufficiale

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

123RF Come recuperare un vecchio Modello 730 perso

La gestione dei documenti fiscali è, per molti contribuenti, una fonte di stress non indifferente. Un trasloco, un archivio digitale corrotto o la semplice dimenticanza possono portare allo smarrimento di documenti vitali come il Modello 730 o il Modello Redditi Pf. Tuttavia, nell’era della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, recuperare questi dati è diventato un processo strutturato e, in molti casi, completamente gratuito.

Vediamo come devono muoversi i contribuenti tra portali telematici, uffici territoriali e intermediari, analizzando costi, tempi e obblighi di legge per non farsi trovare impreparati di fronte a una richiesta della banca o a un accertamento del Fisco.

A cosa serve e come funziona il cassetto fiscale

Il canale principale, e senza dubbio il più efficiente, è il Cassetto Fiscale. Si tratta di un’area riservata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che raccoglie l’intera vita fiscale del cittadino.

Per entrare nel portale dell’Agenzia delle Entrate, non è più possibile utilizzare le vecchie password (eccezion fatta per i residenti all’estero o per i professionisti). Le chiavi d’accesso obbligatorie sono:

Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

Cie (Carta d’Identità Elettronica);

Cns (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l’accesso, il percorso per il recupero è:

Area Riservata > Consultazioni > Cassetto Fiscale > Dichiarazioni fiscali.

Qui è possibile trovare l’elenco delle annualità. L’Agenzia delle Entrate garantisce generalmente la visibilità degli ultimi 10 anni.

Quale differenza c’è tra i documenti e le ricevute

Molti contribuenti commettono l’errore di scaricare solo il Pdf della dichiarazione dei redditi (il classico modello a tabelle). Ai fini legali, però, il documento più importante è la ricevuta di avvenuta presentazione.

Questo foglio singolo riporta il numero di protocollo telematico e attesta con certezza che il file è stato ricevuto dal sistema centrale. Se è necessario dimostrare a un ente pubblico o a una banca di aver adempiuto ai tuoi obblighi, si deve esibire il binomio Dichiarazione + Ricevuta.

Attenzione alla Precompilata

Un dubbio frequente tra i contribuenti riguarda la differenza tra la sezione La tua precompilata e il Cassetto Fiscale.

Nella sezione Precompilata, si trovano i dati che l’Agenzia ha elaborato all’inizio della stagione dichiarativa.

Nel Cassetto Fiscale, si trova invece ciò che è stato effettivamente inviato e protocollato. Se la precompilata è stata modificata o se è stato inviato un modello tramite Caf, solo nel Cassetto Fiscale si riuscirà a trovare la versione definitiva e valida.

Caf e commercialisti: perché è importante consultarli

Per chi non dovesse avere dimestichezza con gli strumenti online, l’ancora di salvezza è il professionista a cui ci si è rivolti per la compilazione.

Gli obblighi di legge sulla conservazione

Il rapporto tra contribuente e intermediario non finisce con l’invio della dichiarazione. Secondo l’articolo 34 del Dlgs. 241/97, i Caf e i professionisti abilitati sono custodi legali della documentazione. Hanno l’obbligo di conservare:

la copia della dichiarazione inviata;

tutta la documentazione a supporto (scontrini, fatture, oneri deducibili);

il prospetto di liquidazione (Modello 730/3).

Questo obbligo dura fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Ad esempio, per una dichiarazione presentata nel 2025, il Caf deve mantenere l’archivio pronto fino alla fine del 2030.

I costi del servizio di recupero

Mentre l’invio telematico della copia via email è solitamente un atto di cortesia gratuito (incluso nel pacchetto della consulenza già pagata), la situazione cambia se si richiedono delle copie cartacee o se il rapporto professionale è terminato.

Alcuni studi potrebbero applicare una tariffa forfettaria per la ricerca in archivio, specialmente se la richiesta riguarda annualità molto vecchie che sono state spostate in magazzini esterni o archivi digitali protetti.

Effettuare una richiesta formale agli Uffici Territoriali

Per chi non dovesse disporre di un’identità digitale o non ha più contatti con il vecchio intermediario, l’unica strada che può percorrere è quella della richiesta fisica agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura burocratica e il Modello F23

Non è possibile ottenere i documenti con una semplice richiesta verbale. Bisogna compilare il modulo di Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Questa procedura comporta dei costi fissi.

Devono essere versati dei tributi speciali, che si pagano tramite Modello F23 (Codice Tributo 921T). Il costo base è di circa 3,10 euro per la ricerca del fascicolo, che include la prima pagina, più una tariffa a scaglioni per i fogli successivi.

Se la copia che serve è per un atto notarile o una causa legale, deve essere conforme all’originale. In questo caso, va aggiunta una marca da bollo da 16,00 euro ogni 4 facciate.

Come evitare le code

Oggi l’Agenzia delle Entrate riceve quasi esclusivamente su appuntamento. È consigliabile utilizzare il servizio Prenota appuntamento sul sito ufficiale o l’app dell’Agenzia.

In alternativa, è possibile inviare la richiesta via PEC alla Direzione Provinciale competente, allegando copia del documento d’identità e la prova del pagamento dei tributi tramite F23.

Perché è vitale conservare gli scontrini (i giustificativi)

Avere tra le mani il Modello 730 recuperato è solo metà della battaglia. Il vero rischio per il contribuente risiede nello smarrimento dei giustificativi di spesa.

Il termine dei 5 anni e l’accertamento formale

L’Amministrazione Finanziaria può effettuare controlli automatizzati (ex art. 36-bis) o controlli formali (ex art. 36-ter). In quest’ultimo caso, verrà chiesto di esibire fisicamente (o caricare online) gli scontrini parlanti della farmacia, le fatture delle ristrutturazioni o le ricevute dei bonifici per il risparmio energetico.

Se si ha tra le mani la dichiarazione, ma sono stati persi gli scontrini, il Fisco considera quella detrazione come indebita. Risultato? Dovrà essere restituito il rimborso percepito, oltre a una sanzione (che può arrivare al 30%) e agli interessi di mora.

Il problema dell’inchiostro termico

Un consiglio pratico per il futuro: gli scontrini della farmacia sono stampati su carta termica che tende a sbiadire in meno di un anno.

Per la legge, la fotocopia o la scansione digitale è considerata prova valida, a patto che sia leggibile. È buona norma scansionare tutto appena ricevuto e creare un archivio cloud diviso per anni d’imposta.

Altre informazioni preziose nel Cassetto Fiscale

Oltre alle dichiarazioni, l’area riservata offre altri strumenti di recupero che possono evitarti giri inutili negli uffici:

versamenti F24, che comprendono tutte le quietanze dei pagamenti effettuati (Imu, acconti Irpef, ecc.), fondamentali se hai perso la ricevuta della banca;

i dati catastali, utili per recuperare le rendite degli immobili senza dover fare una visura a pagamento;

le comunicazioni di irregolarità, che comprendono le eventuali notifiche che potrebbero non essere arrivate per posta.

A cosa stare attenti

In sintesi, recuperare una dichiarazione dei redditi è oggi un’operazione alla portata di tutti, ma richiede metodo. Il Cassetto Fiscale resta la prima scelta per velocità e gratuità. Il Caf è il supporto ideale se si cercano anche i documenti cartacei di supporto. L’Ufficio Territoriale è l’estrema ratio per chi non naviga nel digitale.

Fatte queste premesse ricordiamo che è importante conservare tutto per 5 anni (6 per sicurezza) dalla data di presentazione. Un archivio ben organizzato oggi è la migliore difesa contro le sanzioni di domani.