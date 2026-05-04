Global Summit Logistics & Supply Chain 2026: l’hub B2B che trasforma i contatti in opportunità di business

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123RF Global Summit 2026

Il 20 e 21 maggio 2026, Pacengo di Lazise diventa la capitale italiana della logistica. Al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda si tiene la 32ª edizione del Global Summit Logistics & Supply Chain, l’appuntamento B2B di riferimento per chi governa le catene di fornitura di grandi e medie imprese. Con un parterre espositivo già esaurito e oltre 60 aziende leader pronte a presentare le proprie soluzioni, l’evento si conferma come un hub strategico dove il business accade davvero.

Global Summit, business matching su misura

Lo scopo del Global Summit è quello di proporre il modello di business matching one2one. I meeting vengono pianificati in anticipo, incrociando i bisogni dichiarati dai manager “end user” (Direttore Logistica, Operations Manager, Supply Chain Manager) con le competenze e le soluzioni presentate dagli espositori. Ogni appuntamento ha già un obiettivo di business definito che si caratterizza per concretezza, efficienza e qualità del dialogo.

Qui si incontrano fornitori selezionati sulla base di esigenze reali – nuovi WMS, automazioni di magazzino, soluzioni per l’e-commerce, progetti di tracciabilità e sostenibilità – concentrando in due giorni un’agenda che, in condizioni normali, richiederebbe settimane fra chiamate, demo e visite in azienda. I dialoghi sono tecnici e diretti, orientati a valutare rapidamente se una tecnologia o un partner è davvero in grado di supportare i KPI logistici e industriali dell’azienda.

Dall’AI alla green logistics, le tecnologie in campo

Sul fronte dei contenuti, l’edizione 2026 copre l’intero spettro dell’innovazione che sta qualificando logistica e supply chain moderne. Gli espositori presenteranno soluzioni che spaziano dall’Intelligenza Artificiale alla robotica, dai software WMS alla blockchain, dall’IoT alle piattaforme per l’e-commerce, fino agli strumenti per la transizione verso una logistica più sostenibile.

A completare il quadro, un programma di 31 conferenze in aula con workshop tematici e case study reali, con protagonisti che raccontano in prima persona come stanno affrontando la complessità operativa dei mercati attuali. La giornata si chiude con una tavola rotonda dal titolo particolarmente attuale: “Supply Chain autonoma e resiliente: andare oltre l’automazione, nell’era dell’Intelligenza Distribuita”.

Anche i momenti informali sono progettati con cura. I lunch e gli aperitivi in programma sono occasioni strutturate per favorire il confronto tra professionisti in un contesto che agevola la nascita di partnership durature. Chi lavora nel settore sa bene che molte delle relazioni più solide nascono proprio lontano dai tavoli ufficiali.

Chi può partecipare (e come)

La partecipazione è gratuita ma selettiva. L’accesso è riservato a manager e dirigenti di aziende end user, con candidatura online soggetta a conferma da parte della segreteria organizzativa. I posti sono limitati per preservare la qualità del confronto e il livello del network. Un filtro che è uno dei punti di forza dell’evento, con la garanzia che in sala ci siano solo interlocutori qualificati.

Per chi vuole prepararsi in anticipo, il portale glsummit.it contiene i nomi degli espositori insieme a un blog editoriale con approfondimenti tecnici e interviste alle aziende espositrici presenti al Global Summit 2026. L’evento è seguito anche sui principali canali social e su YouTube, dove sono disponibili i contributi delle edizioni precedenti.

Il Global Summit Logistics & Supply Chain è organizzato da Concordia Professional Oriented Events, che nel corso dell’anno promuove altri quattro appuntamenti verticali: Digital Marketing & Ecommerce, Logistics & Manufacturing , Marketing & Digital e HR Human Resources.