Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona il Modello 730 congiunto

All’interno del complesso panorama degli adempimenti fiscali, il Modello 730/2026 congiunto si conferma uno degli strumenti più efficaci per ottimizzare il flusso di cassa domestico. Questa modalità, riservata ai coniugi e alle parti di un’unione civile, non è solo una semplificazione formale, ma permette di gestire in modo centralizzato crediti e debiti d’imposta, garantendo tempi di recupero rapidi anche per chi è privo di un datore di lavoro.

Vediamo nel dettaglio come funziona questa opzione, quali sono i requisiti tecnici e perché quest’anno, alla luce delle novità su bonus edilizi e carichi di famiglia, la scelta del dichiarante è più cruciale che mai.

Come è organizzato il Modello 730/2026 congiunto

A differenza della dichiarazione singola, il modello 730 congiunto prevede che due contribuenti fondano l’esito della loro dichiarazione, pur mantenendo distinte le basi imponibili. È fondamentale chiarire un punto che spesso genera confusione: la congiunta non è una ripartizione del reddito. In Italia, l’imposta resta personale e progressiva. Se un coniuge guadagna 20.000 euro e l’altro 60.000, le aliquote verranno calcolate separatamente su tali scaglioni.

Il vantaggio reale interviene nel prospetto di liquidazione (Modello 730-3). Qui, i saldi di entrambi i soggetti vengono sommati algebricamente. Se il Dichiarante risulta a debito di 1.200 euro e il Coniuge a credito di 1.500 euro, il sostituto d’imposta non effettuerà trattenute, ma erogherà un rimborso netto di 300 euro.

Chi sono i protagonisti?

Il dichiarante è il perno della dichiarazione. Deve necessariamente avere un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel mese di luglio (o agosto/settembre per i pensionati). È sulla sua busta paga che transiteranno i flussi di denaro di entrambi.

Il coniuge dichiarante è il partner che si aggancia. Può anche non avere un sostituto d’imposta (ad esempio se è disoccupato al momento dell’invio), beneficiando della posizione lavorativa del partner per recuperare i propri crediti.

Chi non lo può utilizzare

La normativa italiana è molto rigorosa sui requisiti soggettivi. Il Modello 730/2026 congiunto è utilizzabile solo da:

coniugi regolarmente sposati e non separati legalmente;

parti di un’unione civile (Legge 76/2016).

I casi di esclusione: è un errore comune pensare che i conviventi di fatto, pur se registrati all’anagrafe e con figli a carico, possano presentare il 730 congiunto. Per la legge fiscale, rimangono due entità separate.

Allo stesso modo, non è possibile presentare la congiunta se uno dei due coniugi:

è deceduto prima della presentazione;

possiede redditi d’impresa o derivanti dall’esercizio di arti e professioni (Partita Iva), che obbligano alla presentazione del Modello Redditi PF;

presenta la dichiarazione per conto di minori o persone incapaci.

Detrazioni 2026: cosa cambia

Il 2026 porta con sé le conseguenze della riforma dell’Irpef avviata nel corso degli ultimi tempi. Quest’anno, la compilazione del Modello 730/2026 deve fare i conti con il nuovo sistema di taglio delle detrazioni per i redditi medio-alti.

Il quoziente familiare sulle spese detraibili

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, scatta un tetto massimo alle detrazioni (oneri al 19%). Questo limite non è fisso, ma variabile in base alla composizione del nucleo familiare:

per i single o senza figli il tetto è più basso;

per le famiglie numerose il limite di spesa detraibile aumenta proporzionalmente al numero di figli.

In una dichiarazione congiunta, questo calcolo diventa fondamentale. Sebbene il tetto si applichi individualmente al reddito di ciascuno, la visione d’insieme offerta dalla congiunta permette di pianificare meglio l’attribuzione delle spese (ad esempio, le spese mediche o l’istruzione dei figli) al coniuge che può effettivamente portarle in detrazione senza sforare il proprio tetto individuale.

Figli a carico: le nuove soglie d’età

Nella dichiarazione 2026, ricordiamo che le detrazioni per figli a carico sono limitate alla fascia d’età 21-30 anni. Per i figli sotto i 21 anni, il sostegno economico è ormai assorbito totalmente dall’Assegno Unico e Universale. La congiunta semplifica la ripartizione di queste detrazioni (generalmente al 50% tra i genitori), permettendo di modificare l’attribuzione al 100% al genitore con il reddito più elevato direttamente in un unico documento.

Bonus edilizi e incapienza

Uno dei motivi principali per cui migliaia di contribuenti scelgono il 730 congiunto riguarda la gestione delle rate dei bonus edilizi (Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus).

Il problema dell’incapienza

L’incapienza fiscale si verifica quando le detrazioni spettanti superano l’imposta lorda dovuta. Se un coniuge deve pagare 2.000 euro di Irpef ma ha detrazioni per 3.000 euro, quegli 1.000 euro di eccedenza vanno perduti (salvo rare eccezioni).

Attenzione: la dichiarazione congiunta non risolve tecnicamente l’incapienza. Non si possono trasferire le detrazioni non godute da un coniuge all’altro per abbattere l’imposta del partner. Tuttavia, permette di compensare i debiti di uno con i crediti dell’altro, evitando di dover sborsare liquidità mentre l’altro coniuge vanta un credito che l’Agenzia delle Entrate rimborserebbe solo mesi dopo.

Quando la congiunta è indispensabile

Analizziamo due scenari tipici in cui il Modello 730/2026 congiunto fa la differenza tra un rimborso immediato e un’attesa infinita.

Scenario A: un coniuge disoccupato o precario

Se la moglie ha lavorato solo pochi mesi nel 2025 e ha sostenuto ingenti spese mediche o ha rate di ristrutturazione, non avrà un sostituto d’imposta a luglio 2026. Presentando il 730 singolo senza sostituto, il rimborso verrebbe erogato dall’Agenzia delle Entrate verso fine anno o addirittura l’anno successivo.

Agganciandosi al marito (dipendente a tempo indeterminato), il credito della moglie viene pagato direttamente nella busta paga di luglio del marito.

Scenario B: il pensionato e il lavoratore attivo

In una coppia composta da un pensionato e un lavoratore dipendente, scegliere come Dichiarante il lavoratore dipendente è spesso vantaggioso. I conguagli sulle pensioni Inps arrivano solitamente ad agosto o settembre, mentre per i dipendenti il flusso parte da luglio. Scegliere il dipendente come dichiarante significa anticipare la disponibilità monetaria di un mese o due.

Guida alla compilazione

Per superare l’esame dell’Agenzia delle Entrate, la compilazione del Modello 730/2026 congiunto deve seguire passaggi precisi: