Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come annullare l'invio del Modello 730 precompilato

Il clic è stato più veloce del pensiero. Capita ogni anno a migliaia di contribuenti: dopo aver premuto il tasto Invia sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ci si accorge di una detrazione dimenticata, di un reddito inserito nel quadro sbagliato o di un errore nel codice fiscale del coniuge a carico.

In passato, uno sbaglio del genere significava lunghe file al Caf o il pagamento di un professionista per inviare un Modello Redditi Correttivo. Oggi, grazie alla digitalizzazione, il Modello 730 precompilato offre una scappatoia: il diritto al ripensamento. Ecco come annullare l’invio, ripristinare i dati originali e ripartire da zero senza rischiare sanzioni.

Quando si può annullare il Modello 730 precompilato

Non è sempre possibile fare marcia indietro. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate prevede una cronologia precisa. Solitamente, la funzione di annullamento del Modello 730 precompilato si attiva subito dopo l’apertura ufficiale della stagione degli invii:

per il 2026, la data limite per annullare l’invio è fissata al 20 giugno ;

; è fondamentale ricordare che l’operazione può essere effettuata una sola volta. Una volta annullato il primo invio e trasmesso il secondo, non si potrà più tornare indietro tramite la procedura semplificata.

Come cancellare la dichiarazione dei redditi

Se il contribuente si accorge dell’errore entro il termine previsto a giugno, non deve presentare moduli cartacei o inviare Pec. La procedura è interamente telematica.

I passaggi per annullare l’invio sono i seguenti:

si entra nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Cie (Carta d’Identità Elettronica) o Cns;

si va alla pagina dedicata al 730 precompilato;

il sistema mostrerà che la dichiarazione risulta già Inviata . In questa sezione apparirà la voce Annulla l’invio ;

. In questa sezione apparirà la voce ; cliccando sul tasto, il sistema chiederà una conferma definitiva. Una volta confermato, l’invio precedente verrà cancellato come se non fosse mai avvenuto;

bisogna verificare che lo stato della dichiarazione passi da Inviata a In fase di annullamento e, successivamente, che venga emessa una ricevuta telematica che attesti l’avvenuta cancellazione.

Quando viene annullato il 730 precompilato, viene automaticamente cancellato anche il Modello F24 eventualmente generato per il pagamento delle imposte.

Ripristinare i dati forniti all’Agenzia delle Entrate

Uno dei vantaggi principali dell’annullamento è la possibilità di ripristinare i dati originali forniti dall’Agenzia delle Entrate. Spesso gli errori macroscopici derivano da modifiche manuali che rompono i calcoli automatici.

Dopo aver completato l’annullamento, il contribuente si ritrova davanti a un bivio:

riprendere l’ultima versione modificata , opzione utile se l’errore era minimo (es. una sola cifra sbagliata);

, opzione utile se l’errore era minimo (es. una sola cifra sbagliata); ripristinare la precompilata pura, nel caso in cui sia stata fatta confusione tra quadri e codici è possibile scegliere di ricaricare il database originale – questo riporterà nel modello tutti i dati che l’Agenzia ha ricevuto da banche, farmacie, datori di lavoro e assicurazioni, eliminando ogni modifica precedente.

Questo passaggio è il vero salvagente per chi teme sanzioni: finché la dichiarazione è in bozza o viene annullata nei termini, non esiste alcun rischio fiscale.

Cosa succede se scade il termine di giugno

Se il contribuente si accorge dell’errore a luglio, agosto o nei mesi successivi, il pulsante Annulla non sarà più disponibile. In questo caso, il danno è formalmente consolidato, ma ci sono due strade per rimediare.

Modello 730 Integrativo entro il 25 ottobre

Se l’errore è a svantaggio del contribuente (ovvero, deve ricevere più soldi di rimborso o pagare meno tasse), è possibile presentare un Modello 730 Integrativo.

Questa procedura deve essere gestita necessariamente da un Caf o da un professionista abilitato. Non può essere fatta autonomamente tramite il portale della precompilata.

Modello Redditi correttivo entro il 30 novembre

Se l’errore è a vantaggio del contribuente (ovvero, sono stati dichiarati meno redditi del dovuto e quindi si deve pagare di più), è necessario utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche.

Questo permette di regolarizzare la posizione pagando le differenze dovute. Se fatto entro il 30 novembre, le sanzioni sono ridotte al minimo grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Casi particolari: il 730 senza sostituto

Se è stato inviato un 730 senza sostituto d’imposta (perché ad esempio è stato perso il lavoro o si è un lavoratore domestico) ed è già stato effettuato il pagamento tramite F24, la procedura di annullamento è la stessa, ma si dovrà gestire manualmente il recupero delle somme eventualmente già versate se non si ha intenzione di ripresentare la dichiarazione.

Situazione Azione Costo/Sanzione Errore rilevato entro il 20 giugno Annullamento via web Gratis Errore a favore del contribuente (dopo giugno) Modello 730 Integrativo (via Caf) Onorario Caf Errore a favore del fisco (dopo giugno) Modello Redditi correttivo Ravvedimento operoso (minimo)

A cosa stare attenti per non sbagliare due volte

Annullare l’invio è un diritto, ma usarlo richiede attenzione. Prima di procedere al secondo (e definitivo) invio del 730 precompilato, è bene seguire questa checklist:

verificare il prospetto di liquidazione (Modello 730-3), controllando sempre se si è a credito o a debito prima di confermare;

controllare le spese sanitarie, questo perché il database dell’Agenzia non sempre include le spese per le quali è stato negato il consenso (se si ha lo scontrino devono essere aggiunte manualmente);

verificare che le spese veterinarie e d’istruzione siano state caricate correttamente, poiché spesso presentano tetti massimi di detraibilità che variano di anno in anno;

è importante verificare che il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio a luglio sia quello attuale. Se è stato cambiato lavoro a metà anno, il dato precompilato potrebbe essere quello vecchio.

In conclusione, annullare l’invio è una procedura sicura e trasparente. Se è stato commesso un errore, non bisogna farsi prendere dal panico: il sistema permette di resettare tutto, a patto di rispettare il cronoprogramma dell’Agenzia delle Entrate. La flessibilità della precompilata è pensata proprio per ridurre il contenzioso e permettere al cittadino di correggersi autonomamente prima che l’errore diventi un’evasione involontaria.