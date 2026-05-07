Seconda giornata consecutiva di crollo dello spread e dei rendimenti dei titoli di Stato italiani: i Btp hanno recuperato altri quattro punti di differenziale sui Bund, portandosi a 74

ANSA Lo spread del 7 maggio

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è nuovamente calato in apertura del 7 maggio, portandosi 10 punti sotto i livelli di inizio settimana. Il differenziale ha raggiunto i 74 punti base nei primi minuti dopo l’apertura dei mercati, facendo segnare il punto più basso da metà aprile. Crollano anche i rendimenti, che passano a 3,71% a una settimana dalle prime aste di maggio.

La reazione positiva dei mercati obbligazionari si è diffusa non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, ed è dovuta ai progressi dei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti. Nella giornata di oggi, Teheran dovrebbe rispondere alla proposta di Trump per porre fine al conflitto.

Spread tra Btp e Bund ai minimi da aprile

Era dal 17 aprile scorso, e comunque per un brevissimo periodo, che lo spread non scendeva a quote così basse. Nella mattinata del 7 maggio il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto i 74 punti base, con un calo di più di 10 punti rispetto all’inizio della settimana.

Si tratta dell’effetto di un netto calo dei rendimenti sia a livello italiano, sia europeo. I Btp benchmark a 10 anni hanno infatti raggiunto interessi del 3,71%, altro livello che non si registrava da settimane. Al contempo, però, anche i Bund tedeschi sono scesi sotto la soglia psicologica del 3%, tornando al 2,97%.

È l’effetto della proposta di pace il 14 punti che gli Stati Uniti hanno presentato all’Iran e che, fondamentalmente, propone di fermare la guerra immediatamente e di aprire colloqui sui punti su cui i due Paesi hanno forti disaccordi, come il nucleare, in un secondo momento, probabilmente a partire da 30 giorni dopo l’accordo. Si tratta però di un cosiddetto memorndum di intesa, quindi di un accordo non vincolante.

Calano i rendimenti anche in Spagna e Francia

Come detto, il calo dei rendimenti dovuto al miglioramento della situazione internazionale ha coinvolto tutto il continente. In Spagna i Bonos hanno raggiunto il 3,41% di rendimento con uno spread di 44 punti, di fatto identico a quello della giornata di ieri. La riduzione degli interessi tra i titoli di Stato di Madrid e quelli tedeschi è stata quindi parallela.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 7 maggio Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 2,97% – Btp italiani 3,72% 74 Oat francesi 3,60% 63 Bonos spagnoli 3,41% 44

Leggermente migliore il passo degli Oat francesi, che si sono portati a un rendimento del 3,60%, con uno spread di 63 punti base. Anche in questo caso, la variazione rispetto ai risultati di apertura del 7 maggio è minima.

Le prossime aste dei titoli di Stato

La riduzione dei rendimenti è un’ottima notizia per il Tesoro, che si prepara alle prime aste tradizionali di Bot e Btp di maggio, previste per la metà della prossima settimana. Nelle ultime emissioni, infatti, nonostante rendimenti molto più alti che in passato, alcuni prodotti avevano mostrato un indebolimento della domanda da parte degli investitori.

Le date da segnarsi in calendario per maggio sono:

12 maggio, asta dei Bot;

13 maggio, asta dei Btp a medio-lungo termine;

26 maggio, asta dei Btp Short Term;

27 maggio, asta dei Bot;

28 maggio, asta dei Btp a medio-lungo termine.