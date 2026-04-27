Il prospetto di liquidazione del 730 precompilato è un documento utile per conoscere l'ammontare del rimborso (o delle tasse da pagare)

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

123Rf A cosa serve il prospetto di liquidazione del 730 precompilato

L’apertura della stagione fiscale porta con sé il consueto mix di speranze e timori. Per milioni di contribuenti italiani, il momento della verità coincide con l’accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate per consultare il proprio Modello 730 precompilato. Sebbene la semplificazione voluta dal Fisco abbia ridotto drasticamente la necessità di inserire manualmente ogni singola fattura, esiste un documento tecnico che rimane il cuore pulsante di tutta la procedura: il prospetto di liquidazione, meglio noto come Modello 730-3. Capire come leggere questo documento serve a evitare brutte sorprese in busta paga tra luglio e novembre.

Cos’è il prospetto di liquidazione

Il prospetto di liquidazione è il documento che il sistema genera automaticamente dopo che il contribuente ha confermato o modificato i dati presenti nel 730 precompilato. È, di fatto, il riassunto contabile della dichiarazione. Mentre i quadri A, B, C ed E servono a inserire i dati grezzi (redditi, proprietà, spese mediche), il Modello 730-3 trasforma questi dati nel verdetto finale: credito o debito.

Molti contribuenti commettono l’errore di inviare la dichiarazione senza aver analizzato con cura la simulazione del prospetto. Farlo significa rinunciare a capire il perché di un rimborso basso o di una trattenuta elevata.

Come si legge il Modello 730-3

Per interpretare correttamente il prospetto, occorre familiarizzare con la struttura a colonne e righi. Vediamo quali sono i passaggi logici seguiti dall’algoritmo del Fisco.

Il calcolo del reddito complessivo (righi da 1 a 11)

Qui il sistema somma tutti i redditi del contribuente: dal lavoro dipendente alla cedolare secca degli affitti, fino ai redditi agrari o di capitale. Il Rigo 11 rappresenta il totale su cui verranno calcolate le tasse.

Le detrazioni (righi da 21 a 48)

Questa è la sezione più amata dai contribuenti. Qui il 730 precompilato sottrae dall’imposta lorda tutto ciò che spetta per legge:

i carichi di famiglia , come le detrazioni per i figli a carico;

, come le detrazioni per i figli a carico; gli oneri detraibili, nei quali rientra il famoso 19% delle spese mediche, degli interessi del mutuo, delle spese veterinarie o di quelle scolastiche (Rigo 28).

Il risultato finale di questa sottrazione è l’imposta netta (Rigo 50). Se le detrazioni superano l’imposta lorda, il contribuente diventa un incapiente: in questo caso, purtroppo, lo Stato non rimborserà l’eccedenza.

Il risultato della liquidazione

Scorrendo verso il basso, si arriva alla sezione risultato della liquidazione. Qui il contribuente troverà due colonne fondamentali:

importi a credito , ossia le somme che verranno rimborsate;

, ossia le somme che verranno rimborsate; importi a debito, che corrisponde a quanto verrà trattenuto.

Il controllo delle detrazioni pluriennali e dei bonus edilizi

Un capitolo che merita particolare attenzione nel prospetto di liquidazione è quello relativo ai recuperi edilizi e al risparmio energetico. Se chi ha usufruito di Superbonus, Sismabonus o del classico bonus ristrutturazioni, il 730 precompilato dovrebbe riportare automaticamente la rata spettante per l’anno in corso.

Tuttavia, è fondamentale verificare che il sistema non abbia perso una delle quote annuali, specialmente in caso di interventi complessi o cessioni del credito parziali. Un errore in questa sezione può spostare l’ago della bilancia da un cospicuo credito a un pesante debito. È importante controllare sempre che l’importo indicato nel prospetto corrisponda alla frazione millesimale della spesa totale sostenuta negli anni precedenti.

Saldi e acconti: il calendario completo

Uno degli aspetti più complessi del prospetto di liquidazione riguarda il calcolo degli acconti. Il sistema fiscale italiano si basa sul principio della previsione: se quest’anno il contribuente ha un debito fiscale, lo Stato assume che lo avrà anche l’anno prossimo e chiede un anticipo.

Luglio: il mese del saldo e del primo acconto

Se il 730 precompilato chiude a debito, a luglio (o agosto per i pensionati) il sostituto d’imposta tratterrà:

il Saldo 2025 (relativo ai redditi dell’anno precedente);

(relativo ai redditi dell’anno precedente); il Primo Acconto 2026, pari solitamente al 40% del debito previsto per l’anno in corso.

Novembre: il salasso del secondo acconto

A novembre viene prelevato il restante 60% dell’acconto. Questo è spesso il momento più critico, poiché la trattenuta avviene in un’unica soluzione e può pesare sensibilmente sullo stipendio.

Se si sa già che nel 2026 il reddito diminuirà drasticamente (perché, per esempio, si andrà in pensione o si perderà un affitto), è possibile istruire il sistema nel Quadro F per non versare gli acconti o versarli in misura ridotta. Se la previsione si dovesse rivelare errata, però, l’Agenzia delle Entrate applicherà sanzioni per omesso versamento.

A cosa stare attenti prima di premere invia

Il vantaggio del 730 precompilato online è la possibilità di visualizzare il prospetto di liquidazione in anteprima. Prima di validare, ecco una checklist essenziale: