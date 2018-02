Fisco, come prevenire i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Ci sono alcuni semplici accorgimenti per non far insospettire il Fisco e non far scattare così i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Innanzitutto, è consigliabile non versare mai sul proprio conto soldi di cui non è possibile dimostrare la provenienza.

Altro suggerimento è quello di avere dei risparmi compatibili col reddito: quindi meglio utilizzare il conto corrente, ovvero prelevare di tanto in tanto. L’Agenzia delle Entrate, soprattutto dopo l’introduzione del Risparmiometro, può valutare di approfondire casi in cui i risparmi non possono essere compatibili con il reddito percepito e le spese necessarie per vivere.

Per quanto riguarda i bonifici, è meglio non accettarli da parenti conviventi, ma solo – ad esempio – da clienti ai quali è stata emessa fattura o altro giustificativo. Ogni bonifico deve quindi essere giustificato, altrimenti, secondo la legge, è legittimo che l’Agenzia delle Entrate possa ritenere l’operazione bancaria in odore di evasione fiscale, e avviare la procedura prevista in questi casi, che contempla il blocco del conto corrente e l‘impossibilità di movimentare le somme depositate. E dal punto di vista legale, sembra non esserci nessuna “scappatoia” per opporsi al provvedimento.

Attenzione infine ai prelievi consistenti e ripetuti nell’arco di un tempo relativamente breve: all’Agenzia delle Entrate può venire il sospetto che quel denaro sia utilizzato per un investimento “in nero”.

Leggi anche:

Arriva il Risparmiometro: controllerà i soldi sul conto

Cambiano gli assegni: 10 cose da sapere per non sbagliare

Controlli fiscali sui conti correnti: le novità

Partite Iva, scattano i controlli da parte del Fisco