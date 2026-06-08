Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come vanno gestite le spese tracciatili

Nel complesso ecosistema tributario italiano, il rapporto tra contribuente e Fisco è mediato da una regola aurea che non ammette deroghe: la trasparenza finanziaria. Il binomio tra detrazioni fiscali e tracciabilità dei pagamenti è diventato, a partire dal 2020, il pilastro fondamentale su cui poggia l’intera architettura delle agevolazioni Irpef. Non si tratta più soltanto di dimostrare di aver sostenuto una spesa, ma di certificare il percorso del denaro dal portafoglio del cittadino alle casse del fornitore di servizi.

Vediamo come è necessario muoversi per evitare che una distrazione al momento del pagamento si trasformi in una perdita economica significativa in sede di dichiarazione dei redditi.

Detrazioni fiscali e tracciabilità: la fine dell’era del contante

La svolta è arrivata con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), che ha introdotto l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per poter beneficiare della detrazione del 19% sugli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L’obiettivo del legislatore è stato chiaro sin da subito: colpire l’economia sommersa e rendere automatici i controlli incrociati tra le banche dati dell’Anagrafe Tributaria e i flussi finanziari.

Le detrazioni fiscali, a questo punto, non diventano più un diritto acquisito con la semplice esibizione di una fattura. La tracciabilità è diventata un elemento costitutivo dell’agevolazione. In termini poveri: se si paga in contanti una prestazione che la legge vuole tracciata, la detrazione decade istantaneamente e non è sanabile in alcun modo ex-post.

Quando la carta di credito è obbligatoria

La lista delle spese soggette a questo vincolo è estremamente ampia e tocca la quotidianità di ogni famiglia. È fondamentale distinguere tra ciò che deve essere pagato elettronicamente e ciò che può ancora essere regolato cash.

Prestazioni sanitarie private

Questo è il settore dove si commettono più errori. Se ci si rivolge a uno specialista privato (dentista, oculista, ortopedico, dermatologo, psicoterapeuta) che opera nel proprio studio professionale, l’uso di bancomat o carta di credito è tassativo. Anche una visita da 50 euro, se pagata in contanti, perde il diritto al rimborso Irpef di 9,50 euro. La regola si estende anche alle prestazioni rese da professionisti sanitari non medici, come fisioterapisti, logopedisti e podologi.

Istruzione e sport per i giovani

Tutto ciò che riguarda la crescita e la formazione dei figli è sotto la lente della tracciabilità:

scuola , dalla retta dell’asilo nido ai contributi scolastici per le superiori, passando per la mensa e le gite scolastiche. Anche i servizi di pre e post scuola rientrano in questo obbligo;

, dalla retta dell’asilo nido ai contributi scolastici per le superiori, passando per la mensa e le gite scolastiche. Anche i servizi di pre e post scuola rientrano in questo obbligo; università , tasse di iscrizione e canoni di locazione per studenti fuori sede (questi ultimi richiedono obbligatoriamente il bonifico);

, tasse di iscrizione e canoni di locazione per studenti fuori sede (questi ultimi richiedono obbligatoriamente il bonifico); sport, la detrazione per le spese sportive dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni (fino a un tetto di 210 euro a ragazzo) è subordinata al pagamento tracciabile.

Altre spese detraibili al 19%

Non dimentichiamo le spese veterinarie, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, le spese funebri e le commissioni pagate alle agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa. In tutti questi casi, il cash è bandito.

Le zone franche: quando il contante è ancora ammesso

Esistono fortunatamente delle eccezioni, pensate per non complicare eccessivamente la vita dei cittadini in situazioni di acquisto rapido o presso strutture pubbliche. È possibile continuare a pagare in contanti e mantenere le detrazioni fiscali per:

l’acquisto in farmacia o parafarmacia di farmaci (anche omeopatici) e dispositivi medici (come occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi per l’aerosol, cerotti o siringhe). L’unica condizione è lo scontrino parlante con il codice fiscale;

con il codice fiscale; il pagamento dei ticket sanitari presso ospedali, ASL o centri Cup;

i pagamenti presso le strutture private accreditate. Se una clinica privata è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, è possibile pagare in contanti anche se la prestazione viene svolta in regime privato. L’accreditamento della struttura estende la possibilità di usare il contante a tutte le sue prestazioni interne.

Nuovi metodi di pagamento: Satispay, PayPal e App

Con l’evoluzione del fintech, molti si chiedono se i pagamenti tramite smartphone siano validi per le detrazioni fiscali. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva: app come Satispay, pagamenti tramite PayPal, bonifici istantanei e wallet digitali (Apple Pay, Google Pay) sono considerati mezzi tracciabili a tutti gli effetti.

L’importante è che la transazione sia riconducibile al conto corrente o alla carta del contribuente. In caso di controlli, sarà necessario esibire la ricevuta digitale generata dall’app o l’estratto conto dove compare l’addebito.

Il dogma del bonifico parlante per l’edilizia

Mentre per le spese ordinarie basta un bancomat, per i Bonus Edilizi (Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Verde) la tracciabilità deve essere qualificata. Il contribuente deve utilizzare il bonifico parlante. Un bonifico ordinario, infatti, non permette alla banca di applicare la ritenuta d’acconto (attualmente all’8%) nei confronti del fornitore, invalidando la detrazione.

Ecco cosa deve contenere il bonifico:

la causale con il riferimento normativo esatto;

il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa che ha eseguito i lavori.

Se si sbaglia il bonifico, l’Agenzia delle Entrate permette di rimediare solo se l’impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva in cui conferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità, ma si tratta di un iter burocratico tortuoso che è meglio evitare.

La conservazione delle prove: oltre la fattura

Un errore fatale è pensare che la fattura sia l’unico documento necessario. In caso di controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate, verrà chiesta la prova del pagamento:

ricevuta del Pos , che è il documento principe. Spillatelo sempre alla fattura;

, che è il documento principe. Spillatelo sempre alla fattura; se è stato perso lo scontrino del Pos, l’e stratto conto bancario o della carta di credito è una prova valida;

è una prova valida; la Circolare 7/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza della ricevuta fisica del bancomat, la detrazione è salva se il professionista scrive sulla fattura: Pagamento effettuato con strumenti tracciabili. È importante verificare che questa dicitura sia presente se non si è soliti conservare i pezzetti di carta termica del Pos.

Familiari a carico e pagamenti per conto di

La tracciabilità deve essere coerente con il soggetto che dichiara la spesa. Se un genitore vuole detrarre la spesa medica del figlio a carico, il pagamento deve essere effettuato con una carta o un assegno intestato al genitore stesso. Se il figlio (privo di reddito) paga con i suoi risparmi in contanti e il genitore gli restituisce i soldi, la detrazione è persa. L’Agenzia delle Entrate vuole vedere il flusso finanziario che esce dal patrimonio di chi beneficia dello sconto fiscale.

I limiti di reddito: la novità nel 2025/2026

Non bisogna dimenticare che l’efficacia delle detrazioni fiscali è oggi legata alla capacità reddituale. Per chi ha un reddito complessivo superiore a 120.000 euro, le detrazioni del 19% iniziano a decrescere progressivamente, fino ad annullarsi del tutto per i redditi oltre i 240.000 euro. Tuttavia, le spese sanitarie (tracciate!) e gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale restano esclusi da questo taglio: per queste voci, lo sconto del 19% spetta sempre integralmente, a patto di aver rispettato la regola della tracciabilità.