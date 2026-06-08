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L’8 giugno scade l’ultima possibilità di pagare la dodicesima rata della Rottamazione quater delle cartelle esattoriali, l’ultimo condono fiscale permesso prima della versione quinquies di questa misura, più restrittiva e avviata con la Legge di Bilancio del 2026. La rata che si può pagare l’8 giugno è quella di maggio.

Giugno è un mese particolarmente ricco di scadenze fiscali con due giornate molto dense, che cadono il 16 e il 31 del mese. In queste due date scadono infatti 25 diversi appuntamenti fiscali tra versamenti e comunicazioni di vario tipo.

Il pagamento della dodicesima rata della Rottamazione quater

L’8 giugno scade l’ultima possibilità di pagare la dodicesima rata della rottamazione quater delle cartelle esattoriali. In realtà, ci sono diverse scadenze legate a questa data, tutte relative alle varie eccezioni che negli anni questa norma ha accumulato. Nello stesso giorno, infatti, si dovranno pagare:

i versamenti della dodicesima rata, quella di maggio 2026;

i versamenti dell’undicesima rata per i soggetti individuati nel cosiddetto decreto alluvione;

la quarta rata della riammissione.

Le modalità di pagamento sono varie. Molte di esse sono online, ma ne rimangono anche di persona:

la domiciliazione bancaria, che permette di automatizzare i pagamenti direttamente sul conto corrente;

la comunicazione delle somme dovute, presso banche, Poste italiane, ricevitorie e tabaccai.

Perché la rata di maggio scade una settimana dopo la fine del mese

Tutte le rate della Rottamazione quater che dovranno essere pagate l’8 giugno fanno riferimento al mese di maggio, che si tratti di quella regolare o di quelle legate a misure straordinarie che fanno riferimento a questa norma. La ragione per cui la rata del mese scorso si paga più di una settimana in quello successivo è legata a due fattori: il calendario e la tolleranza.

Il 31 maggio era una domenica. Questo significa che tutte le scadenze fiscali che normalmente cadevano nell’ultimo giorno del mese, sono state spostate a quello successivo, quindi i 1° giugno.

A questo si aggiunge il fatto che tutte le rate della Rottamazione quater, e di tutte le altre misure simili, hanno una settimana di tolleranza per i pagamenti. Una misura che è il linea con lo spirito della legge, che vuole venire incontro ai contribuenti che vogliono rientrare da una posizione debitoria nei confronti dello Stato.

Le scadenze fiscali di giugno

Giugno è un mese molto ricco di scadenze fiscali. Nelle settimane che rimangono ne restano 26 oltre a quella relativa alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali: