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Agile Arvier Scoprire Arvier

Poco più di ottocento abitanti, una posizione strategica cuneificata tra il fondovalle e le vette alpine, e un cantiere di idee che potrebbe fare scuola in tutta Italia. Arvier è diventato il laboratorio a cielo aperto di una scommessa da non sottovalutare, con l’obiettivo di dimostrare che i piccoli borghi di montagna non sono cartoline – destinate allo spopolamento -, ma piattaforme economiche in grado di produrre innovazione, servizi e nuove narrazioni di valore.

L’asse portante di questa metamorfosi si chiama Agile Arvier – La cultura del cambiamento , un piano di rigenerazione finanziato con ben 20 milioni di euro provenienti dalla Linea A della Misura PNRR (Attrattività dei Borghi Storici a titolarità del Ministero della Cultura), sostenuta dall’Unione Europea tramite il programma Next Generation EU. Il progetto, la cui operatività è tracciata fino al 30 giugno 2026, non si limita al restauro architettonico, ma mira a scardinare la dipendenza dal turismo stagionale o “mordi e fuggi”, creando un’attrattività strutturale a lungo termine.

Rigenerazione territoriale, il “cervello” della sostenibilità

La strategia di Agile Arvier si sviluppa attraverso un insieme coordinato di interventi materiali e immateriali che ridisegnano la geografia funzionale del Comune. Accanto alla valorizzazione del Castello La Mothe, imponente struttura medievale che domina il capoluogo e viene ripresa dal passato per essere trasformata nella sede del Museo del Futuro Alpino, il progetto prevede il recupero dell’ex residenza per anziani come spazio di coworking e coliving destinato alla ricerca applicata al territorio e alle sue trasformazioni (ambientali, sociali, economiche, culturali), la trasformazione dell’ex scuola in un centro polifunzionale dedicato a formazione e lavoro (Agile Agorà Arvier), la riqualificazione nella Chiesa parrocchiale del Museo di Arte Sacra e la rifunzionalizzazione degli spazi pubblici di Leverogne, pensati per restituire centralità a una delle frazioni più autentiche del territorio: la frazione di Leverogne, uno degli snodi più significativi del tessuto locale, ripensato per essere più accessibile e attrattiva.

Agile Arvier

Dai “LAB” all’agricoltura 4.0, l’innovazione si fa aperta

La vera infrastruttura immateriale di Agile Arvier è rappresentata dai suoi laboratori di innovazione territoriale (i LAB). Si tratta di incubatori diffusi in cui comunità locale, istituzioni ed esperti accademici collaborano per dare risposte concrete alla digitalizzazione e alle trasformazioni economiche, sociali e ambientali delle aree montane.

Tra gli elementi più distintivi di Agile Arvier c’è il Green Lab, il laboratorio scientifico dedicato ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità del territorio alpino. Non è uno spazio riservato agli addetti ai lavori ma è un luogo dove ricerca applicata, tecnologie avanzate e comunità locale si incontrano per costruire una visione condivisa del futuro della montagna.

Il laboratorio lavora su più fronti: monitora gli effetti dei cambiamenti climatici sulle Alpi attraverso strumenti all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e i sistemi di telerilevamento, e allo stesso tempo porta queste conoscenze fuori dai laboratori, coinvolgendo la comunità locale – con una particolare attenzione ai giovani – in un percorso di sensibilizzazione sulla gestione sostenibile delle risorse naturali.

Ciò che rende il Green Lab interessante anche per il viaggiatore curioso è la sua ambizione di fare sintesi tra saperi diversi: da un lato le conoscenze tradizionali legate alla cultura alpina, dall’altro gli approcci scientifici più contemporanei. L’obiettivo è diventare un centro di eccellenza per il confronto scientifico sui cambiamenti climatici, con una prospettiva che guarda ben oltre i confini valdostani e si proietta su scala transnazionale.

Il network scientifico e tecnico che supporta queste operazioni è di profilo internazionale. Accanto ai soggetti attuatori principali – ARPA Valle d’Aosta e Fondazione Montagna Sicura – si muove una fitta rete di partner che include le Università di Bolzano e di Milano, le Fondazioni Giacomo Brodolini e Sant’Agata, e un pool di realtà private composto da Natural Coop, Theorema, Wider View, Open Impact e Avventura Urbana.

Questo sistema di competenze non lavora in isolamento: il coinvolgimento dei cittadini è costante. A febbraio 2026, infatti, si è chiuso un lungo ciclo di incontri pubblici iniziato a novembre 2025, durante il quale la comunità locale si è confrontata direttamente con i progettisti per integrare le esigenze di chi abita il territorio con i piani dei partner scientifici.

Agile Arvier

Una nuova economia per la montagna, il cittadino temporaneo

“Agile Arvier non è solo un insieme di opere e cantieri”, spiega il Sindaco Mauro Lucianaz, “ma un percorso che mette al centro le persone, le imprese e le competenze. I progetti immateriali rappresentano il cuore del cambiamento: sono strumenti concreti per coinvolgere la comunità locale e costruire valore anche oltre il perimetro temporale e finanziario del PNRR”.

Il progetto sfida apertamente il modello economico tradizionale della Valle d’Aosta, storicamente centrato sulle grandi icone del paesaggio e sullo sport ad alta quota. Arvier punta invece sul patrimonio diffuso e sulle nuove forme di accoglienza, strizzando l’occhio al coworking e al coliving.

L’obiettivo economico rimane quello di intercettare professionisti, ricercatori e famiglie disposti anche a permanenze lunghe. In questo schema, il viaggiatore smette di essere un mero spettatore pagante e si trasforma in un attore del sistema locale, che genera relazioni e valore economico reale per le imprese del territorio. Una scommessa che potrebbe tracciare la linea guida per il salvataggio dei borghi nell’intera Penisola.

(Per monitorare l’evoluzione dei cantieri e approfondire i dettagli del progetto, il portale di riferimento è agilearvier.eu)