Cos'è e chi deve pagare la tassa sulla memoria. E perché, sopratutto, farà diventare più cari smartphone e servizi cloud in Italia.

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iCloud Come funziona e chi deve pagare la tassa sulla memoria

Il processo di digitalizzazione dell’economia italiana si trova ad affrontare un nuovo, silenzioso ostacolo economico. Quella che nel dibattito pubblico è ormai ribattezzata tassa sulla memoria ha subito una profonda mutazione strutturale. Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto del Ministero della Cultura (il decreto Giuli), le tariffe del compenso per copia privata sono state non solo adeguate all’inflazione, ma estese a categorie tecnologiche fino a ieri escluse, prima tra tutte lo storage in cloud.

Non si tratta di una semplice rimodulazione tecnica, ma di una manovra che ridefinisce i confini del prelievo sul diritto d’autore, introducendo forti criticità per i consumatori e accendendo un campanello d’allarme per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e gli Internet Service Provider (ISP) italiani. Ma cos’è esattamente la tassa sulla memoria, come funziona il nuovo meccanismo nel 2026 e chi si fa carico, alla fine, di questo esborso?

Cos’è la tassa sulla memoria e come funziona

Dal punto di vista giuridico, la tassa sulla memoria non è un’imposta legata all’erario pubblico, bensì il compenso per copia privata. Introdotto per la prima volta in Italia dalla Legge sul diritto d’autore (la Legge n. 633/1941), questo meccanismo nasce con l’obiettivo di risarcire gli autori, gli artisti e i produttori fonografici per i potenziali guadagni mancati derivanti dalle copie di opere protette da copyright effettuate dai cittadini per uso strettamente personale.

Il principio cardine è di natura forfettaria e preventiva: poiché l’ordinamento consente a un cittadino che ha acquistato legalmente un brano musicale, un film o un libro di farne una copia privata su un altro dispositivo, la legge presume che ogni memoria di archiviazione venduta sul mercato possa essere utilizzata a questo scopo. Di conseguenza, viene applicato un prelievo proporzionale alla capacità di archiviazione del supporto. I proventi di questa tariffa vengono incassati direttamente dalla Siae, che provvede poi a ripartire il restante 90% tra gli aventi diritto e il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

Il tariffario 2026: i rincari su smartphone, PC e wearable

A partire dalle vendite effettuate dal 21 marzo 2026, il mercato italiano ha dovuto fare i conti con un incremento medio delle tariffe pari al 16,8%. Questo balzo in avanti è il risultato diretto dell’adeguamento automatico agli indici Istat sul costo della vita, congelato per diversi anni.

L’impatto si fa sentire pesantemente sui dispositivi di uso quotidiano. Per quanto riguarda gli smartphone e i tablet, la vecchia tariffa massima (bloccata a 6,90 euro) è stata superata. Il prelievo è oggi scaglionato secondo la capienza del dispositivo:

per i tagli di memoria più diffusi, come i 128 GB e i 256 GB, l’esborso è rispettivamente di 7,36 euro e 8,06 euro ;

e ; per i dispositivi top di gamma, con capacità da 512 GB fino a 1 TB o più, la tariffa sale progressivamente fino a toccare il tetto di 9,46 euro e 9,69 euro a pezzo.

I computer desktop e notebook subiscono un prelievo fisso di 6,07 euro, a cui si aggiungono le tariffe sui supporti di memoria hardware singoli, come gli hard disk esterni e le unità a stato solido (SSD), il cui compenso massimo tocca i 6,54 euro per capacità superiori ai 32 GB. Anche le memorie portatili più piccole, come le schede MicroSD, subiscono un rincaro che arriva a un massimale di 5,26 euro. La prima estensione concettuale del 2026 riguarda inoltre i dispositivi indossabili (wearable). Gli smartwatch dotati di memoria interna capace di ospitare playlist musicali escono dalla zona franca ed entrano nel perimetro del prelievo, con tariffe dedicate che oscillano tra i 2,57 euro e i 6,54 euro.

La rivoluzione del Cloud: la nascita della tassa sui ricordi

La vera novità del decreto 2026 è l’estensione del compenso per copia privata ai servizi di cloud storage. L’Italia si posiziona così tra i primi Paesi a livello globale ad applicare un prelievo periodico sullo spazio virtuale. La norma stabilisce che i fornitori di servizi cloud debbano corrispondere un compenso mensile basato sui Gigabyte messi a disposizione dell’utente:

al di sotto di 1 GB vige l’ esenzione ;

; nella fascia compresa tra 1 e 500 GB, la tariffa è di 0,0003 euro al mese per singolo GB (pari a circa 0,03 euro mensili per un piano standard da 100 GB);

per singolo GB (pari a circa 0,03 euro mensili per un piano standard da 100 GB); oltre la soglia dei 500 GB, si applicano 0,0002 euro per ogni GB supplementare, fino a un tetto massimo di 2,40 euro al mese per utente.

Questa estensione introduce un paradosso logico ed economico che è già stato definito come una tassa sui ricordi. Se in passato l’acquisto di un CD vergine era finalizzato all’archiviazione di materiale protetto da diritto d’autore, oggi la natura dello storage digitale è radicalmente mutata. I consumatori acquistano spazi su sul cloud principalmente per conservare fotografie di famiglia, video personali o documenti di lavoro. Si tratta di materiale autoprodotto che non viola alcuna proprietà intellettuale. Ciononostante, il prelievo scatta in modalità forfettaria sull’intera capacità del servizio, indipendentemente dall’effettivo contenuto ospitato.

Chi paga davvero? Il meccanismo di traslazione sui prezzi

Il testo del decreto individua chiaramente i soggetti passivi dell’imposta: i fabbricanti e gli importatori per i dispositivi fisici, e i grandi fornitori di servizi tecnologici (le cosiddette Big Tech) per lo storage in cloud. Tuttavia, le dinamiche di mercato dimostrano che l’onere economico non resta a capo dei produttori, ma viene sistematicamente traslato sul consumatore finale.

Le aziende tech tendono a rimodulare i propri listini di vendita al dettaglio per inglobare il costo del compenso. Quando un utente acquista uno smartphone o rinnova l’abbonamento annuale per lo spazio cloud, il prezzo che visualizza è già gravato da questa quota. Si tratta di un rincaro invisibile ma costante. Un’ulteriore zona d’ombra riguarda il rischio concreto di una tripla tassazione geometrica sullo stesso utente per i medesimi dati. Un cittadino italiano si trova a pagare la tassa sulla memoria:

sulla memoria fisica dello smartphone con cui scatta una foto;

sullo spazio cloud commerciale utilizzato per sincronizzare e proteggere quel file online;

indirettamente, sulle infrastrutture server fisiche che i provider situati in Italia devono acquistare per erogare i servizi e su cui grava, a monte, il compenso per copia privata sull’hardware.

L’impatto sul sistema produttivo

Se l’impatto sul consumatore si traduce in una serie di micro-esborsi diffusi, le ripercussioni sulla competitività del sistema produttivo italiano rischiano di essere decisamente più profonde. Il cuore del problema risiede nel coinvolgimento dei servizi cloud B2B e delle infrastrutture aziendali. I moderni processi delle PMI si poggiano integralmente su architetture cloud per garantire la sicurezza del business. Strumenti cruciali come i sistemi di Disaster Recovery, i piani di Business Continuity e i backup dei dati contabili richiedono Terabyte di spazio virtuale. Sotto il nuovo impianto normativo, queste moli di dati generano debiti d’imposta significativi.

La legge prevede, in via teorica, un regime di esenzione o rimborso per tutti quei dispositivi e servizi acquistati da aziende o professionisti titolari di partita Iva per scopi palesemente estranei alla copia privata ad uso personale. Tuttavia, le associazioni di categoria denunciano che l’iter burocratico stabilito dalla SIAE per ottenere l’esonero preventivo o il rimborso ex-post è estremamente farraginoso, rigido e caratterizzato da soglie minime sotto le quali non è possibile procedere.

Per gli Internet Service Provider (ISP) nazionali e i provider cloud locali, la situazione è altrettanto complessa. Il rischio è la perdita di competitività rispetto ai concorrenti esteri. Un’azienda italiana che acquista spazio cloud da un provider con server e sede legale in Italia si vede applicare la tariffa nazionale; la stessa azienda potrebbe essere tentata di esternalizzare i propri dati verso provider situati in giurisdizioni europee dove il compenso per copia privata sul cloud non esiste o è decisamente inferiore, determinando una fuga di capitali e un danno per la filiera tecnologica interna. Inoltre, l’introduzione della tassa sul cloud mette a rischio la sopravvivenza stessa dei piani di storage gratuiti (i classici 5 GB o 15 GB offerti come base d’ingresso dalle piattaforme). Poiché la franchigia è limitata a solo 1 GB, questi profili generano un costo fisso che i fornitori potrebbero decidere di non assorbire più per il solo mercato italiano.