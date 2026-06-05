Foto del tradimento, si perde l’assegno di mantenimento?

La Cassazione torna sul peso delle prove investigative: occorre dimostrare la relazione e capire se quella relazione ha fatto saltare il matrimonio

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La foto di un tradimento può entrare nel fascicolo di una separazione con addebito con l’aria di dire già tutto: un bacio, un incontro, una relazione extraconiugale scoperta. In giudizio, però, quella foto non serve a soddisfare un sospetto. Serve a capire se il tradimento può portare all’addebito e far perdere l’assegno di mantenimento.

È il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11956 del 2026. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato l’addebito alla moglie e respinto la richiesta di 800 euro al mese per sé, valorizzando la relazione investigativa e i “rilievi fotografici” come elementi utili a ricostruire la “risalenza temporale” della relazione sentimentale. Secondo i giudici di merito, quella relazione veniva prima della crisi matrimoniale indicata dalla donna. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: foto, date e indizi erano già stati valutati nei giudizi di merito.

Ho le foto del tradimento: bastano per ottenere l’addebito?

Le foto di una relazione extraconiugale possono sostenere la richiesta di addebito solo quando aiutano a dimostrare che quel rapporto ha determinato la crisi matrimoniale.

La fedeltà è uno dei doveri matrimoniali (art. 143 c.c.). Dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 il tradimento non riporta alla vecchia logica della separazione per colpa. L’art. 151 c.c. guarda ai fatti che rendono intollerabile la convivenza e consente l’addebito se la violazione dei doveri coniugali ha determinato la fine del rapporto.

“Il tradimento rileva solo se il tradimento è la causa principale della fine del matrimonio e se viene provato il nesso di causalità tra la condotta contraria ai doveri coniugali e la crisi (Cass. ord. n. 11956/2026)”.

L’art. 156 c.c. riconosce il mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia redditi adeguati. Se la relazione extraconiugale viene riconosciuta come causa della crisi, l’addebito può far cadere il diritto al mantenimento del coniuge separato.

Il matrimonio era già in crisi: il tradimento conta ancora?

“Il tradimento conta se rompe il matrimonio, non se arriva quando la frattura è già consumata. Se la crisi era già irreversibile, la stessa relazione può perdere forza ai fini dell’addebito e diventare il segno di un matrimonio già finito”.

Nell’ordinanza n. 11956 del 2026, la ricorrente sosteneva che gli episodi fotografati e allegati alla relazione investigativa erano “eventualmente successivi alla crisi del matrimonio già in atto da tempo” e comunque successivi all’avvio della separazione. Richiamava trattative già in corso per la separazione consensuale e il percorso con una psicoterapeuta, che in giudizio aveva opposto il segreto professionale. Secondo questa lettura, il rapporto extraconiugale non avrebbe causato la frattura coniugale, ma sarebbe stato il “naturale esito” di una rottura già maturata.

La Corte d’Appello di Ancona ha ricostruito diversamente la sequenza. Le “effusioni amorose” sono state valorizzate per risalire al momento in cui il rapporto extraconiugale era iniziato e per ritenere che la vicenda sentimentale “si era protratta da epoca anteriore” alla formalizzazione della separazione.

La crisi già in atto non si dimostra dicendo che il matrimonio era finito. Servono fatti anteriori alla relazione contestata:

comunicazioni tra i coniugi;

separazione di fatto;

fine della convivenza sostanziale;

percorsi terapeutici;

testimonianze capaci di collocare la rottura prima dell’infedeltà.

“Chi chiede l’addebito deve provare l’infedeltà e il nesso con la crisi; chi sostiene che il matrimonio fosse già finito deve portare fatti anteriori”.

La foto perde la sua apparente autosufficienza. Conta se aiuta a fissare una sequenza, a stabilire quando è nata la relazione, quando si è incrinata la comunione coniugale e quando la crisi è diventata irreversibile. Solo dentro questa ricostruzione la separazione per tradimento può diventare separazione con addebito.

La relazione dell’investigatore basta in tribunale?

La relazione investigativa regge se coadiuva il giudice a ricostruire i fatti. Nel processo civile entra come materiale probatorio, può orientare la valutazione, rafforzare altri indizi, collocare una relazione nel tempo. Nel caso de quo, la ricorrente eccepiva l’uso la relazione dell’investigatore, qualificandola come “prova atipica” e, al più, come “mero indizio”.

Le fotografie possono entrare nel processo come riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 c.c. La loro forza probatoria cresce quando si saldano con una sequenza credibile di fatti perché la prova non vive isolata nel processo: orari, luoghi, comportamenti, comunicazioni, versioni delle parti.

La relazione investigativa, però, perde forza se nasce fuori da un incarico regolare, quando raccoglie dati eccedenti rispetto alla finalità difensiva o quando si fonda su modalità invasive.

Le regole deontologiche del Garante per le investigazioni difensive richiedono che il trattamento dei dati sia collegato al diritto da far valere o difendere in giudizio; per gli investigatori privati, inoltre, l’incarico deve essere eseguito personalmente o tramite altri investigatori indicati nell’atto di incarico.

Il Codice privacy prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina sono inutilizzabili in giudizio, salvo le eccezioni di legge. Per questo materiale ottenuto con accessi abusivi al telefono, controllo di chat private, registrazioni invasive, violazioni di account, pedinamenti digitali o raccolte sproporzionate di dati può aprire un problema diverso da quello della separazione.

L’attività investigativa privata richiede l’autorizzazione prefettizia (art. 134 T.U.L.P.S.); senza quel titolo, l’attività non ha la stessa tenuta e può esporre chi la commissiona a contestazioni sul modo in cui le informazioni sono state raccolte.

La prova del tradimento, quindi, non si costruisce con qualsiasi mezzo. Una relazione investigativa è più utile quando resta dentro un incarico circoscritto, documenta fatti osservabili, non invade spazi riservati e si collega a elementi verificabili del fascicolo.

Chi tradisce perde il mantenimento o può chiedere gli alimenti?

Chi tradisce non perde il mantenimento per il solo fatto del tradimento. Lo perde se la separazione gli viene addebitata, perché in quel caso viene meno il titolo per chiedere l’assegno come coniuge separato. L’addebito produce anche effetti sul piano successorio, ma non cancella ogni possibile tutela economica.

L’art. 156 c.c. riconosce il mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri. Prima ancora di misurare il reddito dell’altro coniuge, il giudice deve verificare se chi chiede l’assegno abbia titolo per ottenerlo. Con l’addebito, quel titolo viene meno.

Gli alimenti seguono una logica diversa. Servono a fronteggiare uno stato di bisogno, non a conservare l’assetto economico della separazione. Possono venire in rilievo anche quando il mantenimento non spetta, ma hanno una portata più ristretta: coprono le esigenze essenziali, non il tenore di vita né l’equilibrio economico costruito durante il matrimonio.

L’addebito resta confinato al rapporto tra i coniugi. Non cancella gli obblighi verso i figli. Anche nel caso deciso dalla Cassazione, pur con l’addebito alla moglie e il rigetto dell’assegno per sé, le spese straordinarie dei figli sono state ripartite tra i genitori, con il 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre.