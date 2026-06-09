Il Fisco può controllare il conto di mio marito o di mia moglie?

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Il conto corrente è intestato al marito, ma anche la moglie finisce nell’accertamento fiscale. Succede quando l’Agenzia delle Entrate ricostruisce redditi o ricavi attraverso gli accertamenti bancari e, accanto al conto corrente del contribuente, compaiono anche versamenti, prelievi e bonifici del marito o della moglie.

È una delle verifiche che spaventa di più, perché porta il controllo fiscale dentro i movimenti della famiglia. Un movimento sul conto della moglie o del marito può pesare sull’altro solo se l’Agenzia dimostra il collegamento tra quell’operazione, l’attività svolta e il contribuente controllato.

La Cassazione lo ha chiarito con l’ordinanza n. 12368 del 2026, nata da un accertamento su una contribuente che esercitava attività di autoscuola. La contestazione superava i duecentomila euro e nella ricostruzione dell’Agenzia entrava anche il conto corrente intestato al coniuge.

Il conto del coniuge può entrare nel radar dell’Agenzia delle Entrate. Per usarlo contro l’altro, il Fisco deve spiegare perché quei versamenti, quei prelievi o quei bonifici appartengono fiscalmente al contribuente controllato. Solo dopo la difesa si sposta sui singoli movimenti, uno per uno.

Il conto del coniuge può finire nei controlli del Fisco?

Negli accertamenti bancari l’Agenzia delle Entrate segue la traccia del denaro: incassi, prelievi, ricariche su carte prepagate e passaggi tra conti che possono avere un legame con l’attività o con il reddito del contribuente sottoposto a controllo.

Gli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973, per le imposte sui redditi, e 51 del d.P.R. n. 633/1972, per l’IVA, conferiscono al Fisco un potere di indagine ampio e consentono di acquisire dati e movimentazioni anche se il “conto è intestato a terzi”.

“Il conto del coniuge entra nell’accertamento se svolge una funzione economica rispetto al reddito accertato”.

Accade se quel rapporto riceve somme compatibili con incassi dell’attività, sostiene pagamenti verso fornitori, raccoglie versamenti in contanti non spiegati o viene usato come conto d’appoggio per spostare flussi fuori dal conto principale del contribuente.

Anche una carta prepagata può assumere rilievo se, per continuità e funzione, diventa un canale stabile di entrata o uscita del denaro. In quel caso l’attenzione del Fisco non cade sullo strumento in sé, ma sull’uso che ne viene fatto: ricevere somme, movimentarle, spenderle o collegarle all’attività controllata.

Separazione e comunione dei beni appartengono al piano civilistico. Nel processo tributario contano la funzione del rapporto e la destinazione del denaro. Un conto in separazione dei beni usato come canale dell’attività può pesare nell’accertamento; un conto in comunione destinato alle spese familiari resta su un piano diverso dal reddito occulto dell’altro coniuge.

Quando il sospetto diventa prova contro l’altro coniuge?

Un movimento sul conto del coniuge è una prova fiscale contro l’altro solo se l’Ufficio spiega perché riguarda il contribuente verificato e non solo l’intestatario formale del rapporto.

Nell’avviso di accertamento deve essere leggibile il percorso seguito dall’Ufficio: quale operazione viene contestata, perché viene collegata all’attività controllata e per quale ragione viene imputata al contribuente invece che al coniuge intestatario. Un bonifico da un cliente sul conto della moglie ha un peso diverso da un trasferimento familiare. Un conto del marito usato per pagare fornitori dell’impresa racconta più di un rapporto destinato a mutuo, utenze o spese domestiche.

Lo stretto vincolo familiare è insufficiente se non è accompagnato da altri elementi. Servono indizi capaci di convergere: redditi dichiarati incompatibili con i flussi, operazioni ripetute, causali coerenti con l’impresa o lo studio, disponibilità effettiva del rapporto, collegamenti con clienti, fornitori o spese dell’attività.

La stessa cautela vale per la delega a operare. Firmare, prelevare o disporre alcune operazioni indica un potere sul conto, non necessariamente la titolarità fiscale delle somme. La delega può rafforzare l’accertamento se si inserisce in un uso stabile del rapporto e in una sequenza di movimenti coerenti con l’attività del contribuente; da sola, resta un indizio incompleto.

Soldi entrati o usciti, perché la differenza cambia l’accertamento?

I versamenti non giustificati hanno una forza presuntiva più ampia. Se sul conto arrivano somme che il contribuente non collega a redditi già dichiarati, a operazioni fiscalmente irrilevanti o a passaggi documentati, l’Agenzia può leggerle come ricavi o compensi non dichiarati.

“La difesa, in questo caso, deve spiegare l’origine dell’entrata: da chi proviene, per quale ragione è stata ricevuta, con quali documenti può essere ricostruita”.

Sui prelevamenti interviene il limite fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014. La presunzione sui soldi usciti dal conto opera nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, mentre non può essere applicata nello stesso modo ai lavoratori autonomi. Secondo la Suprema Corte: “le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d’impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti”.

Nel caso dell’autoscuola, proprio questa qualificazione era rimasta irrisolta. La contribuente era indicata come esercente attività di autoscuola, ma per valutare i prelevamenti il giudice doveva capire se si trattasse di una “vera e propria attività imprenditoriale oppure come attività di lavoro autonomo”. La differenza incide sulla possibilità di trattare i soldi usciti dal conto come ricavi presunti.

La Cassazione chiede una verifica concreta, non una classificazione di facciata. Conta la struttura reale dell’attività: la dotazione di capitale, l’organizzazione, il modo in cui viene gestita l’attività e l’eventuale partecipazione del coniuge. Per questo richiama la “verifica della dotazione di capitale e dell’organizzazione” e la “partecipazione del coniuge all’attività professionale svolta”.

Un imprenditore che preleva somme dal conto può alimentare costi o operazioni collegate all’attività. Per un lavoratore autonomo, invece, il prelievo ingiustificato non consente di per sé di presumere nuovo reddito.

La sentenza di merito viene censurata anche per questo: “manca qualsiasi distinzione tra prelevamenti e versamenti”. In un accertamento bancario fondato anche sul conto del coniuge, leggere insieme soldi entrati, soldi usciti e tipo di attività può alterare l’intera ricostruzione fiscale.

Se l’accertamento usa il conto del coniuge, cosa deve risultare dall’atto?

Nell’atto deve essere chiaro quale operazione viene contestata, quale rapporto ha con l’attività controllata e perché quella somma viene riferita al contribuente invece che al coniuge intestatario.

Negli accertamenti bancari la presunzione non sostituisce la motivazione.

“La prova contraria non deve essere generica ma analitica per ogni operazione bancaria”.

Ogni movimento va ricostruito nella sua origine, nella sua funzione economica e nella sua rilevanza fiscale. “Così come analitica dovrà essere la valutazione del giudice”, una sentenza non può confermare l’accertamento in blocco. Deve distinguere i movimenti, verificare la natura dell’attività e valutare le giustificazioni prodotte dal contribuente.

L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 rafforza il dovere dell’Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate. Non elimina però le presunzioni legali degli accertamenti bancari. Sui conti del coniuge il passaggio resta doppio: prima la prova dell’attribuibilità dei movimenti al contribuente, poi la prova contraria analitica sulle singole operazioni.

Il contraddittorio preventivo resta un profilo distinto. É il confronto che, nei casi previsti dalla legge, consente al contribuente di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto. In questa ordinanza la Cassazione non concentra la decisione su quel punto, ma sulla qualità della prova usata per collegare il conto intestato al coniuge al contribuente accertato.

Per evitare equivoci, va distinto l’accertamento bancario dalle procedure di riscossione. Nell’ accertamento l’Agenzia usa i movimenti per ricostruire redditi o ricavi. Nella riscossione, invece, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione recupera un debito già iscritto a ruolo. Qui non si discute del prelievo forzoso dal conto, ma del valore fiscale attribuito ai movimenti bancari.