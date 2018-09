Quanto guadagnano i dipendenti Google

editato in: da

Glassdoor, un sito internet nel quale i dipendenti e gli ex dipendenti recensiscono in maniera anonima le loro aziende ed i superiori, ha di recente pubblicato i salari dei migliori talenti di Google, soprattutto degli ingegneri.

Sul podio degli stipendi più profumati dei dipendenti di Alphabet (la casa madre di Google) troviamo, in particolare, quelli degli Staff Software Engineer che, annualmente, guadagnano 202 mila dollari. Essi sono degli ingegneri informatici, membri chiave del team tecnico di Google e si occupano di sviluppare, mantenere e riparare il software aziendale per migliorarne l’efficienza e l’usabilità. Al secondo posto ci sono i Senior Software Engineer, ovvero coloro che tra le mansioni si fanno carico dell’aggiornamento dei programmi, dello svolgimento di test funzionali e del coordinamento di squadre di informatici: il loro stipendio ammonta a circa 165 mila dollari all’anno. Al terzo posto nella classifica degli stipendi più pagati di Google ci sono i Product Manager, ovvero quelle figure fondamentali che si occupano di tutto ciò che compete il “prodotto”: il guadagno annuale è di 146.264 dollari.

Ma non è tutto. Google, così come altre aziende della Mountain View, coccola letteralmente i suoi dipendenti. Oltre ai bonus e agli stock option ricevuti in base all’impegno, i lavoratori hanno i seguenti benefit:

3 pasti al giorno gratuiti . Google ogni anno spende milioni di dollari nella mensa per i lavoratori ed è conosciuto per i suoi piatti gourmet, oltre ad avere numerosi bar e food truck a Mountain View;

. Google ogni anno spende milioni di dollari nella mensa per i lavoratori ed è conosciuto per i suoi piatti gourmet, oltre ad avere numerosi bar e food truck a Mountain View; Trasporto gratuito . Ogni giorno viene offerto un servizio di bus navetta ai dipendenti, dotato di connessione Wi-Fi;

. Ogni giorno viene offerto un servizio di bus navetta ai dipendenti, dotato di connessione Wi-Fi; Lungo congedo parentale . Le neomamme possono richiedere un congedo fino a 18 settimane, mentre i papà fino a sei settimane;

. Le neomamme possono richiedere un congedo fino a 18 settimane, mentre i papà fino a sei settimane; Relax e divertimento . Oltre alle aree in cui è possibile rilassarsi, Google offre massaggi gratuiti, lezioni di musica, nonché la possibilità di accudire anche in ufficio il proprio cane;

. Oltre alle aree in cui è possibile rilassarsi, Google offre massaggi gratuiti, lezioni di musica, nonché la possibilità di accudire anche in ufficio il proprio cane; Stipendio alle famiglie dei dipendenti deceduti. Google aiuta le famiglie offrendo alla moglie o al marito del defunto la metà dello stipendio del dipendente, nonché più di 1000 dollari al mese per i figli.

Lavorare presso Google è, quindi, una possibilità da non lasciarsi sfuggire in quanto a stipendi e condizioni di lavoro. Per diversi anni consecutivi l’azienda si è confermata al primo ed al secondo posto nella classifica mondiali delle multinazionali dove si lavora meglio, il “Great Place to Work”.