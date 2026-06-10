Il ristorante può rifiutarsi di servire acqua del rubinetto?

Foto di Giorgia Dumitrascu

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

Pubblicato:

Il ristorante può rifiutarsi di servire acqua del rubinetto?
La risposta è sì, e può vincere anche in tribunale contro il cliente che la richiede.

Così è successo a un turista in un hotel: nonostante le direttive dell’Unione Europea incoraggino l’accesso all’acqua potabile, un esercente può infatti rifiutarsi se quel bene compare espressamente nel menu.

Non si tratta infatti della sola acqua, ma di quel che ne comporta il servizio tra filtraggio, imbottigliamento e lavoro del cameriere. Ecco cosa dice la legge in proposito.

Pop Economy Ristorazione Unione europea