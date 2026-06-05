Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Cipro

Il panorama della previdenza internazionale sta vivendo una fase di profondo mutamento. Se fino a pochi anni fa il Portogallo rappresentava la meta d’elezione per migliaia di italiani, il recente cambio di rotta di Lisbona (che ha eliminato l’esenzione totale per i nuovi residenti) ha rimescolato le carte. In questo contesto, una pensione a Cipro non è più solo un’alternativa esotica, ma si è consolidata come la scelta tecnicamente più solida e vantaggiosa per chi desidera ottimizzare il proprio reddito da quiescenza.

Cerchiamo di capire perché l’Isola di Afrodite sia diventata la regina del risparmio fiscale, analizzando meccanismi tecnici, requisiti legali e vantaggi collaterali che spesso sfuggono a una prima analisi superficiale.

In pensione a Cipro: perché il 5% è solo l’inizio

Il cuore pulsante dell’attrattività cipriota risiede nella Sezione 36A della legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Law). Il legislatore locale ha compreso che per attrarre capitale umano e finanziario non serve solo tassare poco, ma tassare in modo chiaro.

Quando si parla di pensione a Cipro, il contribuente gode di un diritto di opzione unico in Europa. Ogni anno, in sede di dichiarazione dei redditi, il pensionato può scegliere tra due opzioni:

il regime della flat tax al 5%;

il regime progressivo ordinario.

Il regime della flat tax al 5%

Questo è il regime più celebre. Funziona con una logica di scomputo:

la franchigia di 3.420 euro viene considerata sacra e non viene toccata dal fisco;

viene considerata sacra e non viene toccata dal fisco; l’aliquota fissa (flat) del 5% viene applicata su tutto quello che supera i 3.420 euro.

Perché è così vantaggioso? Perché a differenza del sistema italiano, non esistono scaglioni che fanno impennare l’imposizione al crescere del reddito. Se la pensione lorda è di 40.000 euro, a Cipro la tassazione sarà di appena 1.829 euro. In Italia, tra Irpef nazionale, addizionali regionali e comunali, la cifra supererebbe agevolmente i 10.000 euro.

Il regime progressivo ordinario

Cipro non obbliga alla flat tax. Per chi percepisce pensioni più basse, esiste la tassazione ordinaria che prevede una No-Tax Area fino a 19.500 euro. Questo significa che un pensionato che percepisce 1.500 euro al mese di pensione lorda, scegliendo il regime ordinario, pagherà zero tasse. Questa flessibilità permette di adattare il carico fiscale all’importo esatto del proprio assegno, un lusso che il sistema tributario italiano non concede.

La distinzione fondamentale: pensioni private vs pubbliche

Un errore comune è pensare che basti il trasferimento per abbattere le tasse. La chiave di volta è la Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni. Qui la distinzione è netta.

I pensionati del settore privato sono i soggetti che beneficiano maggiormente del trasferimento. La convenzione prevede che queste pensioni siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza. Questo permette di chiedere all’Inps la defiscalizzazione alla fonte: l’ente italiano smette di operare trattenute e versa l’assegno lordo sul conto corrente cipriota.

Per i pensionati del settore pubblico la situazione è più complessa. Per i dipendenti che hanno lavorato per lo Stato, la tassazione resta solitamente in Italia (tassazione alla fonte). L’unico modo per sbloccare la tassazione cipriota al 5% è acquisire la cittadinanza cipriota. Sebbene sia un processo che richiede circa 7 anni di residenza, molti pensionati pubblici vedono in questo percorso un investimento a lungo termine per eliminare definitivamente il prelievo fiscale italiano.

Lo status di Non-Domiciled (Non-Dom)

Se la flat tax sulla pensione è il biglietto da visita, lo status di Non-Dom è il vero motivo per cui persone con grandi patrimoni scelgono di trasferire la propria pensione a Cipro. Questo status viene concesso a chi sposta la residenza nell’isola e non vi è nato (o non vi ha avuto il domicilio fiscale negli ultimi anni).

Per una durata di 17 anni, il pensionato Non-Dom è esente da:

special defence contribution (SDC) , una tassa che normalmente colpirebbe i redditi passivi;

, una tassa che normalmente colpirebbe i redditi passivi; tassazione sui dividendi , interessante per chi ha investimenti azionari o partecipazioni in società (non sono previste delle tasse);

, interessante per chi ha investimenti azionari o partecipazioni in società (non sono previste delle tasse); interessi attivi , ossia i guadagni derivanti da conti deposito, obbligazioni o titoli di stato sono esenti (0%);

, ossia i guadagni derivanti da conti deposito, obbligazioni o titoli di stato sono esenti (0%); capital gains, ossia le plusvalenze derivanti dalla vendita di titoli finanziari (azioni, bond) non scontano alcuna imposta.

In un’epoca di inflazione elevata, poter incassare cedole e dividendi lordi senza che il fisco ne trattenga una parte è un vantaggio competitivo enorme per la salvaguardia del proprio patrimonio.

Come ottenere la residenza: la regola dei 183 o 60 giorni

Cipro è famosa per essere uno dei Paesi più flessibili al mondo per la definizione di residenza fiscale. Esistono due percorsi legali.

La regola dei 183 giorni

È il criterio standard. È necessario risiedere fisicamente sull’isola per più di metà anno. È la via maestra per chi vuole cambiare vita, godersi il mare e integrarsi nella comunità locale.

La regola dei 60 giorni

Cipro è l’unico Paese Ue ad aver introdotto questa norma specifica per chi viaggia o ha interessi in più nazioni. Si può essere considerato residente fiscale a Cipro soggiornandovi solo 60 giorni l’anno, a patto di:

non risiedere in nessun altro Stato per più di 183 giorni;

non essere residente fiscale in nessun altro Stato;

mantenere un’abitazione a Cipro (proprietà o affitto);

esercitare un’attività o avere un legame economico/professionale nell’isola.

Questo permette a molti pensionati attivi di mantenere una base a Cipro senza rinunciare ai viaggi o a trascorrere mesi estivi in Italia, pur mantenendo i benefici fiscali.

Sanità e costo della vita: aspetti pratici

Trasferire la propria pensione a Cipro significa anche interfacciarsi con un sistema di vita differente.

Il sistema sanitario (GeSY)

Cipro ha introdotto un sistema sanitario universale moderno ed efficiente. I pensionati residenti sono tenuti a versare un contributo pari al 2,65% del proprio reddito lordo (fino a un tetto massimo). In cambio, accedono a cure mediche, specialisti e ospedali privati convenzionati con costi minimi (ticket di pochi euro). Per un italiano, abituato alle lunghe liste d’attesa del servizio sanitario nazionale, il GeSY rappresenta spesso un salto di qualità notevole.

Il costo della vita

Sebbene città come Limassol siano diventate molto costose a causa dell’afflusso di aziende tech, località come Paphos, Larnaca o i villaggi dell’entroterra offrono ancora un costo della vita inferiore del 20-30% rispetto alle medie del Nord Italia. Gli affitti sono cresciuti, ma rimangono gestibili se paragonati a città come Milano o Roma, e la qualità dei prodotti alimentari locali è eccellente, grazie a un’agricoltura che beneficia di un sole perenne.

L’iter burocratico: dalla domanda Inps all’Aire

Per concretizzare il vantaggio della pensione a Cipro, non basta un volo aereo. Il processo deve essere gestito con precisione per evitare contestazioni dall’Agenzia delle Entrate italiana: