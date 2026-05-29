Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Infermieri si confrontano con una medica in corsia d'ospedale

Gli infermieri che cercano un contratto stabile nel Servizio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia hanno possibilità di accedere al concorso da 251 posti. I vincitori saranno distribuiti tra le principali aziende sanitarie regionali.

La procedura sarà gestita centralmente dal Coordinamento Sanitario di Udine, ma porterà alla formazione di graduatorie separate per ciascun ente coinvolto.

Quanti sono i posti disponibili e come sono divisi

I posti messi a bando sono complessivamente 251 e saranno così distribuiti:

150 presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;

50 presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;

40 presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;

10 presso l’Irccs Centro di riferimento oncologico;

1 presso l’Irccs Burlo Garofolo.

Quali sono i requisiti richiesti

Per partecipare al concorso è necessario possedere i requisiti generali previsti per lavorare nella Pubblica amministrazione e alcuni requisiti specifici, tra i quali figurano:

aver conseguito la laurea in Infermieristica appartenente alla classe L/SNT1. oppure titolo equipollente;

essere iscritti all’Albo professionale degli Infermieri,

Potranno partecipare anche i candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero, purché siano stati riconosciuti secondo la normativa italiana vigente e siano state fatte le debite conversioni entro i tempi stabiliti dal bando. Non sono previsti particolari limiti di età, salvo quelli ordinari per il pensionamento.

Come si svolge il concorso

Arcs Friuli Venezia Giulia prevede di organizzare un’eventuale preselezione nel caso in cui il numero delle candidature fosse molto elevato. Il punteggio della prova preselettiva, che verterà su materie infermieristiche, logica e cultura generale, non contribuirà al voto finale del concorso.

La prova scritta sarà valutata in trentesimi e si considererà superata con almeno 21/30. Si prevedono quesiti sui seguenti argomenti:

assistenza infermieristica generale e specialistica;

gestione del paziente ospedaliero e territoriale;

gestione delle emergenze sanitarie;

sicurezza clinica;

responsabilità professionale;

normativa sanitaria e privacy.

La prova pratica servirà a verificare le competenze operative e tecniche dei candidati attraverso simulazioni, casi clinici o procedure assistenziali. I candidati potranno ottenere un punteggio massimo di 20 punti e saranno considerati sufficienti e idonei a proseguire con la selezione nel caos in cui ottengano una valutazione di 14/20.

Il colloquio orale si considera superato con gli stessi criteri della prova pratica. Gli argomenti saranno indicativamente simili a quelli dello scritto, con l’aggiunta di informatica e della lingua inglese.

Come ed entro quando presentare domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente online attraverso il portale Arcs Friuli Venezia Giulia dedicato ai concorsi pubblici, accedendo tramite Spid oppure Cie.

Ogni candidato dovrà scegliere una sola azienda al momento della domanda, ricordando che la scelta sarà vincolante a determinare la graduatoria di riferimento. Secondo il bando, gli enti potranno inoltre prevedere un vincolo minimo di permanenza prima di autorizzare eventuali mobilità extra-regionali.

La scadenza per l’invio della candidatura è fissata alle ore 23:59 del 4 giugno 2026.

Altri concorsi in scadenza

Negli ultimi anni il sistema sanitario italiano sta affrontando una forte carenza di personale infermieristico. Per questo molte aziende sanitarie stanno aumentando il numero di concorsi pubblici per coprire il fabbisogno di personale. In generale tutto il comparto della Pubblica Amministrazione sta reclutando personale, a causa dei progressivi pensionamenti. Attualmente risulta attivo il concorso da 622 posti in Agenzia delle Entrate, aperto anche a candidati in possesso del solo diploma di scuola superiore.