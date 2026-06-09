Al 10% o al 22%: quale aliquota Iva si applica per i lavori in casa. Vediamo quali casistiche sono previste e come devono essere gestite

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock A quanto ammonta l'Iva pe ri lavori in casa

Navigare nel labirinto delle agevolazioni fiscali per l’edilizia in Italia è una sfida che ogni proprietario immobiliare si trova ad affrontare non appena decide di avviare un cantiere. La gestione dell’Iva per i lavori in casa non è solo una questione di scartoffie, ma un elemento determinante che può spostare l’ago della bilancia del budget familiare di migliaia di euro. Sebbene l’aliquota ordinaria in Italia sia fissata al 22%, il legislatore ha previsto una serie di paracadute fiscali per incentivare il recupero del patrimonio edilizio, portando l’imposta al 10% (o addirittura al 4% in casi specifici). Tuttavia, l’errore è dietro l’angolo: basta sbagliare la modalità di acquisto di un materiale o non considerare la categoria catastale dell’immobile per vedersi recapitare una fattura con l’aliquota massima.

Iva per i lavori in casa: quando scatta la regola del 10%

La maggior parte degli interventi domestici ricade nelle definizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria. Parliamo di lavori come il rifacimento dei pavimenti, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione dei sanitari o il rinnovamento degli impianti elettrici e idraulici.

Per queste tipologie di intervento, eseguite su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota agevolata del 10%. Questa agevolazione è soggettiva e oggettiva: deve riguardare case (non uffici o negozi) e deve essere applicata sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

Il nodo dei beni significativi

Questo è il punto dove molti contribuenti commettono errori. L’Iva al 10% non si applica sempre a tappeto su tutto il valore della fattura se compaiono i cosiddetti beni di valore significativo. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito un elenco tassativo di beni il cui valore è considerato prevalente rispetto alla prestazione:

ascensori e montacarichi;

infissi esterni ed interni;

caldaie;

videocitofoni;

apparecchiature di condizionamento;

sanitari e rubinetteria da bagno;

sistemi di sicurezza.

Sui beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione (manodopera e materiali di consumo). Sulla differenza rimanente, si applica l’Iva al 22%.

Proviamo a fare un esempio e supponiamo un lavoro di sostituzione infissi dal costo totale di 10.000 euro:

valore della manodopera e materiali accessori pari a 3.000 euro;

valore degli infissi (bene significativo) pari a 7.000 euro.

L’Iva al 10% si applica sulla manodopera (3.000 euro) e su una quota degli infissi pari al valore della manodopera (altri 3.000 euro). Sui restanti 4.000 euro degli infissi, l’impresa dovrà obbligatoriamente applicare l’Iva al 22%.

Ristrutturazione edilizia: quando il 10% diventa totale

Esiste uno scenario molto più vantaggioso: quello della ristrutturazione edilizia, del restauro o del risanamento conservativo (ai sensi del D.P.R. 380/2001). Si tratta di interventi pesanti, solitamente supportati da titoli abilitativi come la Scia o il Permesso di Costruire.

In questo caso, la regola dei beni significativi decade. L’Iva è al 10% sull’intero valore dell’appalto, compresi i beni finiti, le forniture e la manodopera. Inoltre, a differenza della manutenzione ordinaria, in questo caso anche se il proprietario acquista direttamente i materiali (beni finiti) da un rivenditore esterno, può richiedere l’applicazione dell’Iva al 10% presentando una specifica dichiarazione di responsabilità.

Quando l’Iva rimane fissa al 22%

Nonostante le agevolazioni, l’aliquota ordinaria al 22% resta la norma in diverse situazioni che è bene conoscere per evitare spiacevoli sorprese nel preventivo.

Le prestazioni dei professionisti

È uno dei miti più comuni: pensare che l’Iva dell’architetto sia al 10% perché la casa è in ristrutturazione. Errore. Le parcelle di architetti, geometri, ingegneri o altri consulenti tecnici sono sempre assoggettate al 22%. La prestazione professionale è considerata indipendente dall’opera edilizia materiale.

L’acquisto diretto di materie prime e semilavorati

Se si decide di fare alcuni lavori in autonomia (con il cosiddetto fai-da-te) e si acquistano mattoni, sacchi di cemento, guaine o piastrelle, il negoziante applicherà sempre l’Iva al 22%. Questi materiali non sono considerati beni finiti (come potrebbe essere una porta o un lavandino), ma materie prime per le quali l’agevolazione scatta solo se fornite dall’impresa all’interno di un contratto di appalto.

Gli immobili di lusso e non abitativi

L’agevolazione dell’Iva per i lavori in casa è pensata per il patrimonio abitativo sociale. Pertanto, sono esclusi:

immobili accatastati come A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi storici), a meno che non si tratti di interventi specifici di restauro conservativo;

immobili strumentali come uffici (A/10), negozi, laboratori o magazzini.

In questi casi l’Iva è sempre al 22%.

Il subappalto

Se l’impresa a cui sono stati affidati i lavori delega una parte delle opere (ad esempio l’impiantistica) a un’altra ditta, il rapporto commerciale tra le due imprese (subappaltatore verso appaltatore) prevede l’applicazione dell’Iva al 22%. Tuttavia, questo non influisce sulla fattura finale, dove l’impresa principale applicherà il 10% secondo le regole viste sopra.

Strategie per risparmiare: il ruolo dell’appalto

Per ottimizzare la spesa relativa all’Iva per i lavori in casa, la strategia più efficace è quasi sempre quella di affidare la fornitura dei materiali direttamente all’impresa che esegue i lavori.

Se viene acquistato un condizionatore in un grande magazzino, si dovrà pagare l’Iva al 22%. Se lo compra l’impresa e lo fattura all’interno del contratto di posa, il committente finale potrà godere del 10% (almeno sulla quota calcolata con la regola dei beni significativi). Anche se l’impresa dovesse applicare un piccolo ricarico commerciale sul prodotto, il risparmio derivante dal 12% di differenza Iva (22% vs 10%) rende l’operazione quasi sempre conveniente.

Documentazione e dichiarazioni: come non sbagliare

Per ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta, il fornitore o l’impresa chiederanno di firmare una Dichiarazione per l’applicazione dell’Iva agevolata. In questo documento, sotto la responsabilità del proprietario dell’immobile, lo stesso deve dichiarare che l’immobile ha destinazione abitativa e deve indicare gli estremi del titolo edilizio.

È fondamentale conservare:

copia delle fatture dettagliate (dove sia chiara la distinzione tra manodopera e beni);

(dove sia chiara la distinzione tra manodopera e beni); copia dei bonifici parlanti (necessari per chi vuole anche accedere alle detrazioni Irpef);

(necessari per chi vuole anche accedere alle detrazioni Irpef); la ricevuta di invio della pratica edilizia al Comune.

Il meccanismo del reverse charge in edilizia

Un aspetto tecnico che spesso genera confusione nel calcolo dell’Iva per i lavori in casa è il cosiddetto reverse charge (inversione contabile). Questo meccanismo non è un’aliquota, ma una modalità di versamento dell’imposta che si applica esclusivamente nei rapporti tra imprese. Se, ad esempio, per una ristrutturazione l’impresa principale si avvale di un subappaltatore per l’installazione dei serramenti o degli impianti, quest’ultimo emetterà una fattura senza Iva. Sarà l’impresa principale a dover integrare l’imposta.

Per il consumatore finale, però, la regola non cambia: l’impresa principale fatturerà la prestazione applicando l’Iva al 10% o al 22% secondo i criteri ordinari. È importante conoscere questo passaggio per non allarmarsi se, leggendo i preventivi tra ditte, si notano diciture relative all’inversione contabile; l’utente privato rimane sempre fuori da questo automatismo tecnico, agendo come consumatore finale su cui ricade l’onere dell’imposta.