Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock I versamenti sul conto corrente vanno sempre giustificati

L’atto di depositare denaro contante o di ricevere accrediti sul proprio istituto di credito rappresenta una delle operazioni bancarie più ordinarie in assoluto. Tuttavia, sotto il profilo del diritto tributario italiano, i versamenti effettuati sul conto corrente nascondono insidie burocratiche di altissimo livello. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente blindato i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, delineando un perimetro d’azione estremamente severo entro cui il contribuente deve muoversi per non incorrere in sanzioni devastanti.

Il principio cardine che regola l’intera materia è l’inversione dell’onere della prova, un meccanismo che stravolge la tradizionale presunzione di innocenza a favore di una presunzione legale di evasione. Comprendere i dettagli di questo meccanismo, le ultime interpretazioni dei giudici di legittimità – tra cui la recentissima e fondamentale ordinanza di marzo – e le modalità concrete per blindare le proprie movimentazioni finanziarie è l’unico modo per evitare spiacevoli sorprese.

Versamenti sul conto: le disposizioni di legge

Per comprendere l’orientamento della Cassazione, è necessario partire dalla spina dorsale normativa dei controlli sui conti correnti bancari: l’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973. Questa norma attribuisce all’Amministrazione Finanziaria il potere di considerare come ricavi o compensi non dichiarati tutti i flussi finanziari in entrata che non trovino riscontro nelle scritture contabili del contribuente o di cui non venga indicata l’esatta provenienza.

Si tratta di una presunzione legale relativa, che ammette la prova contraria. Tuttavia, la particolarità risiede nel fatto che il Fisco non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un’attività illecita o di un’evasione: la legge stessa assume che il denaro versato e non giustificato sia frutto di un guadagno nascosto alle tasse. Spetta interamente al cittadino o all’impresa scardinare questa assunzione attraverso prove documentali inoppugnabili.

Ogni volta che i versamenti totali eccedono il reddito dichiarato, si crea uno sbilancio matematico. Ogni singolo euro di differenza viene automaticamente riqualificato dall’Agenzia delle Entrate come imponibile netto da sottoporre a tassazione ordinaria, con l’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione che possono raddoppiare il debito originario.

La linea dura della Cassazione

Nel corso degli anni, molti contribuenti hanno tentato di difendersi in sede di contenzioso tributario adducendo motivazioni logiche ma prive di riscontri documentali specifici. La Suprema Corte – attraverso l’ordinanza n. 15538 del 22 giugno 2020 – ha progressivamente chiuso ogni spiraglio a questo genere di difese.

L’insegnamento fondamentale dei giudici di legittimità stabilisce che non è sufficiente dimostrare una generica coerenza complessiva tra il proprio patrimonio, lo stile di vita o l’attività esercitata e le somme transitate in banca. La Cassazione esige una prova analitica e puntuale. Ciò significa che per ogni singola operazione finanziaria di deposito deve esistere un corrispettivo documentale che colleghi in modo univoco e cronologico il denaro contante o il bonifico ricevuto a una causale fiscalmente irrilevante o già sottoposta a tassazione.

Viene introdotto il controllo universale

Se la giurisprudenza degli anni passati aveva tracciato il solco, una fondamentale pronuncia della Sezione V Civile della Cassazione – l’ordinanza n. 7389 del 27 marzo 2026 – ha definito in modo ancora più preciso i confini di applicazione di queste regole, introducendo un vero e proprio doppio binario a seconda che si parli di entrate o di uscite.

Questa decisione della Suprema Corte è di vitale importanza per i contribuenti, poiché sgombera il campo da un equivoco pericolosissimo: l’idea che le indagini sui conti correnti bancari siano uno spauracchio destinato soltanto ai titolari di grandi aziende o ai titolari di partita Iva. I giudici di legittimità hanno invece chiarito due pilastri operativi che ridisegnano la mappa del rischio fiscale:

I versamenti: la presunzione legale vale per tutti

L’ordinanza n. 7389 stabilisce che la presunzione legale prevista dall’articolo 32 del D.P.R. 600/1973 (soldi sul conto = ricavi in nero) ha una portata universale e si applica alla generalità dei contribuenti. Non importa che nel codice fiscale di un contribuente non sia presente una partita Iva o che si tratti di un lavoratore dipendente, un pensionato o un privato cittadino. Se sul conto corrente privato transita un versamento di contanti o un accredito anomalo, l’onere della prova analitica scatta indistintamente per chiunque.

I prelevamenti: lo stop ai controlli per i privati

Il secondo pilastro dell’ordinanza conferma una netta linea di demarcazione con i prelevamenti. La Cassazione ha infatti blindato i principi di tutela della Corte Costituzionale: per i privati, i dipendenti e i lavoratori autonomi, il Fisco non può utilizzare i prelevamenti (le uscite in contanti) per presumere un’evasione. Ognuno resta libero di spendere i propri risparmi senza doverne rendere conto. Per i soli titolari di reddito d’impresa, invece, resta valida la doppia presunzione, sul presupposto che quel contante sia servito ad acquistare merci in nero.

A dimostrazione di ciò, l’ordinanza n. 7389 ha esaminato il caso di una contribuente che si difendeva dichiarandosi privata cittadina. I giudici hanno dato ragione al Fisco poiché è stato provato che la donna operava all’interno di una società di fatto (un’attività commerciale non registrata). La sostanza della condotta prevale sulla forma.

Il falso scudo della contabilità semplificata o forfettaria

Un errore interpretativo diffuso tra i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi e i professionisti riguarda i regimi contabili agevolati. Si tende a ipotizzare che chi si trova in regime forfettario o di contabilità semplificata sia protetto dalle indagini bancarie analitiche.

La Corte di Cassazione, con la nota ordinanza n. 15538/2020, ha smantellato completamente questa tesi. I giudici hanno chiarito che l’adozione di un regime contabile semplificato non limita in alcun modo i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La semplificazione degli obblighi formali verso lo Stato non si traduce in un’attenuazione dell’onere probatorio in caso di controllo.

Pertanto, anche chi applica il regime forfettario deve essere pronto a documentare l’origine di qualunque somma depositata sul proprio conto corrente che non corrisponda esattamente alle fatture elettroniche emesse e registrate.