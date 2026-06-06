Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando vanno in prescrizione le tasse

La prescrizione delle tasse e delle cartelle esattoriali rappresenta il confine invalicabile tra il potere impositivo dello Stato e la libertà del cittadino. Superato il giro di boa del 2025, il sistema della riscossione in Italia è entrato in una nuova era. Non si parla più solo di tempi teorici, ma di un meccanismo di pulizia automatica dei debiti che sta già producendo i primi effetti sui cassetti fiscali degli italiani. Cerchiamo, quindi, di capire quali siano i termini attuali, le sentenze più recenti della Cassazione e come gestire i debiti che non sono stati riscossi.

Prescrizione tasse e cartelle e decadenza: la differenza

Prima di analizzare i tempi, è fondamentale ricordare che il diritto tributario si muove su due binari cronologici distinti. Spesso i contribuenti parlano di prescrizione quando in realtà si trovano di fronte a un caso di decadenza.

La decadenza è il termine entro cui l’Amministrazione Finanziaria deve notificare l’atto iniziale. Se l’Agenzia delle Entrate non rispetta le date di consegna dei ruoli (solitamente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione), il diritto di riscuotere decade.

La prescrizione entra in gioco dopo la notifica della cartella. È il tempo che può intercorrere tra un sollecito e l’altro. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) rimane inerte per troppo tempo, il debito si estingue.

Quando scadono i debiti fiscali

Il 2026 conferma la suddivisione dei termini in tre grandi fasce, consolidate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 23397/2016).

Il bollo auto: il termine breve di 3 anni

Il bollo auto resta il tributo con la vita più breve. La prescrizione matura il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento.

Per chi non dovesse aver pagato un bollo auto relativo al 2022, il termine di tre anni è scaduto il 31 dicembre 2025. Se non non sono stati ricevuti atti interruttivi entro quella data, oggi quel debito è legalmente prescritto.

La fascia dei 5 anni: tributi locali e sanzioni

La maggior parte dei debiti di massa si prescrive in 5 anni. Parliamo di:

tasse comunali come Imu, Tari (rifiuti) e Tasi;

come Imu, Tari (rifiuti) e Tasi; contributi previdenziali , ossia i debiti verso Inps e Inail che non possono essere pagati oltre la scadenza;

, ossia i debiti verso Inps e Inail che non possono essere pagati oltre la scadenza; multe e sanzioni, tra le quali ci sono le violazioni del Codice della Strada, che muoiono dopo 5 anni dall’ultima notifica valida.

La fascia dei 10 anni: imposte erariali

Mentre la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016 ha chiarito che la mancata opposizione a una cartella esattoriale non può allungare i termini brevi, le sentenze n. 12740/2020 e n. 1997/2023 hanno precisato che per le imposte erariali (come Irpef ed Iva) il termine resta comunque di 10 anni (ai sensi dell’ex articolo 2946 del Codice Civile), poiché non essendo pagamenti periodici ma nuove obbligazioni annuali, non possono beneficiare della prescrizione quinquennale.

Lo scarico automatico (operativo dal 2025)

Entriamo nel vivo della novità che sta cambiando tutto proprio in questi mesi. La riforma della riscossione ha introdotto il meccanismo dello scarico automatico dei ruoli affidati dal 1° gennaio 2025.

Come funziona il nuovo fine corsa dei debiti

Il sistema prevede che, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non riesce a riscuotere un credito entro 5 anni dal momento in cui le è stato affidato il carico, deve restituirlo all’ente creditore originario (Stato, Inps o Comune).

Perché è importante oggi? Dal momento che siamo nel 2026, i carichi affidati all’inizio del 2025 sono già sotto la lente d’ingrandimento. Gli enti creditori sanno che hanno una finestra limitata per agire. Questo meccanismo sta forzando il Fisco a concentrarsi sui crediti più recenti e freschi, lasciando che quelli vecchi e inesigibili vadano verso la cancellazione tecnica. Sebbene lo scarico non equivalga tecnicamente alla prescrizione (l’ente potrebbe teoricamente riaffidare il debito a privati), nella pratica segna la fine del calvario per il contribuente.

L’impatto degli interessi: il risparmio nel calcolo

Un dettaglio fondamentale riguarda la sorte degli interessi di mora. Anche se la tassa principale ha una prescrizione lunga (10 anni per l’Irpef), gli interessi hanno una natura autonoma. Ai sensi dell’art. 2948 n. 4 del Codice Civile, gli interessi si prescrivono sempre in 5 anni. Ciò significa che su una cartella esattoriale notificata molti anni fa, il debitore potrebbe essere ancora obbligato a pagare la tassa, ma potreste ottenere la cancellazione di migliaia di euro di interessi che sono maturati oltre il quinquennio.

La notifica via Pec e il domicilio digitale

Nel 2026, la carta è quasi sparita. La prescrizione tasse e cartelle esattoriali si gioca ormai tutta sulla posta elettronica certificata. Con l’obbligo del domicilio digitale (INAD), la notifica avviene istantaneamente. La giurisprudenza è ormai granitica: la prescrizione si interrompe nel momento in cui la ricevuta di avvenuta consegna entra nella casella Pec del destinatario. Non leggere la mail non serve a nulla: il timer torna a zero anche se il cittadino ignora il messaggio. Questo rende fondamentale il controllo periodico del proprio indirizzo digitale registrato.

Quando la prescrizione si allunga a 10 anni

Un errore tattico grave è quello di impugnare una cartella breve (es. multa stradale da 5 anni) e perdere il ricorso. Se il giudice emette una sentenza definitiva di condanna, quel debito cambia natura. Il titolo del debito non è più la cartella, ma la sentenza passata in giudicato. In questo caso, in virtù dell’articolo 2953 del Codice Civile, la prescrizione diventa sempre di 10 anni, a prescindere dal tipo di tributo originario.

Prima di fare ricorso su debiti prossimi alla scadenza, è bene valutare se il rischio di allungare la vita del debito sia giustificato dalle probabilità di vittoria.

Come verificare se i debiti sono prescritti nel 2026

Per sapere se ci sono dei debiti non più esigibili, è necessario agire proattivamente. La prescrizione non è quasi mai rilevata d’ufficio dal computer dell’Agenzia delle Entrate. ecco come muoversi correttamente: